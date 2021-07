Salud respalda tercera dosis y resta definir fecha del refuerzo

“Estamos trabajando para ver cuál es la mejor opción de las terceras dosis en función de la edad y la evidencia, pero sí vamos a tener terceras dosis para las personas que lo requieran durante este año”, afirmó ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el marco de las reuniones que en los últimos días ha sostenido el gobierno con distintos representantes y expertos internacionales, a objeto de definir los cambios que harán al plan de inmunización nacional contra el Covid-19.

Para ello, encabezados por el Presidente Sebastián Piñera, autoridades de Palacio y el Ministerio de Salud se han reunido con la canciller alemana, Ángela Merkel; con los principales asesores médicos del Reino Unido; expertos de la Comisión Europea sobre Covid-19 y representantes del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. En la última semana, en tanto, se dialogó con Anthony Fauci, el principal asesor de Estados Unidos contra el Covid-19.

El objetivo de estos encuentros son dos: recabar información y experiencias sobre las vacunas que se están utilizando en distintos países, así como generar convenios para proveer las dosis adicionales que serán necesarias para reforzar el esquema de inmunización. Eso, en especial frente a la amenaza de la variante delta, que ya ha sido detectada en el país.

En ese contexto, Daza precisó que estudios nacionales e internacionales han detectado una baja en los anticuerpos a seis meses de la inoculación. “Pero eso no significa que se pierde la efectividad, eso no se sabe, porque la efectividad no solo va por los anticuerpos, sino también por la respuesta celular”.

Sin embargo, la experiencia recabada hasta ahora apunta a que sí será necesario un refuerzo. Y lo que queda por resolver, entonces, es cuándo se aplicaría la tercera dosis y con qué esquema, es decir, si se replicará una inyección de Sinovac o si se hará una combinación, recurriendo a dosis de Pfizer o similares, con tecnología ARN mensajero (ARNm), que han demostrado una respuesta más eficaz para evitar contagios de coronavirus.

Y para eso este mes será clave, pues la Universidad Católica dará a conocer los resultados de duración de la inmunidad en el esquema 0-28 que se ha utilizado para inocular la vacuna de Sinovac, la que se ha inyectado a casi el 80% de los inmunizados en el país.

En el Ministerio de Salud también se tiene a la vista un estudio acotado que utilizó un refuerzo de vacuna de Sinovac y mostró un aumento significativo de los anticuerpos. Por ello, también se discute si, en vista de la disponibilidad de vacunas, inocular a personas jóvenes y sanas con CoronaVac y reservar las dosis de Pfizer o símiles para adultos mayores y enfermos crónicos.

“Se ve factible una combinación de vacunas y en ese aspecto nosotros estamos esperando una respuesta del Programa Nacional de Inmunizaciones, que lo evalúe con el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones y, obviamente, buscando más evidencia para poder dar la seguridad y la certeza de cómo lo vamos a hacer, con qué vacunas y cuál es el mejor momento”, dijo la subsecretaria de Salud Pública.

La autoridad, además, admitió que con la información recabada hasta ahora, ha llegado al convencimiento de que será necesario ampliar el plan de vacunación. “Personalmente, creo que, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, va a haber una dosis de refuerzo. Ahora, lo importante es ver cuál es el momento más oportuno y es por eso que estamos todavía conversando”.

Tercera dosis autorizadas

El Ministerio de Salud confirmó ayer que se ha autorizado a 10 personas para recibir una tercera dosis de refuerzo, con la vacuna Pfizer, debido a la condición de salud que presentan. Para esto se basaron -según explican- en los datos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que confirman que pacientes que padecen “inmunosupresión, o las personas que reciben medicamentos o terapias inmunosupresoras, pueden tener un mayor riesgo de contraer Covid-19 grave”.

Eso, sumado a la experiencia de la Autoridad Nacional de Salud de Francia -que, afirman, también recomendó el uso de una tercera dosis en pacientes de estas condiciones- llevó a resolver favorablemente los requerimientos que han hecho los pacientes, con indicación de sus médicos tratantes, al Programa Nacional de Inmunizaciones. “Todos cumplen con la condición de estar cursando con una enfermedad inmunosupresora, y que su médico tratante ha derivado una solicitud al nivel central. En muchos casos, además, ha sido necesario información complementaria. Los pacientes son portadores de inmunosupresión debido a leucemia, linfomas, mielomas, o son usuarios de terapia biológica o inmunosupresión prolongada”, detalla la autoridad sanitaria.