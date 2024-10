Jardineo, fútbol, misa y relajo en familia: las recetas de los candidatos para sortear el nerviosismo

Los días de votación tienen un sabor distinto para los candidatos. No sólo por los puntos de prensa que organizan al ir a votar o el nerviosismo evidente del cierre del proceso eleccionario. Después del desgaste de la campaña municipal, todo se reduce a un par de horas en la que la espera, la ansiedad y la incertidumbre aquejan a todos por igual. Por eso, cada uno de los postulantes busca formas de enfrentar el nerviosismo.

Desde el equipo del candidato por Santiago, Mario Desbordes (RN), explican que el exministro se mantendrá en su domicilio durante toda la jornada, junto a su señora e hija menor, mientras sus dos hijos mayores se desempeñan como apoderados de mesa. Para relajarse, se mantendrá jardineando junto a su hija, pues -aseguran- “tiene muchas labores de jardín pendientes producto de la campaña” y, así también, a las 13:30 verá el partido entre Arsenal y Liverpool, por la fecha nueve de la Premiere League.

En paralelo, junto a su equipo se mantendrá por teléfono y WhatsApp monitoreando lo que ocurre en los locales de votación.

Su contrincante, Irací Hassler (PC), en tanto, durante la mañana ha estado acompañando a concejalas de la municipalidad a votar. En la tarde, está planificado que se dirija a su comando junto a su familia y los más cercanos que la han acompañado en la campaña. Entre ellos, los diputados Gonzalo Winter (FA) y Helia Molina (PPD), quienes actuaron como voceros.

Santiago, 26 de octubre 2024 Votacion de la candidata a Alcaldesa por la comuna de Santiago Iraci Hassler en la Escuela Benjamin Vicuna Mackenna. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En Providencia, Jaime Bellolio (UDI), el candidato de Chile Vamos, votó en el Liceo Tajamar, en avenida Los Leones. El exvocero del segundo gobierno de Sebastián Piñera, esperará los resultados en su casa, con su familia, en torno a un asado que prepara él mismo. “Y después a mi comando en el Barrio Italia”, cuenta. El ex parlamentario espera suceder en el cargo a Evelyn Matthei, quien dirige el municipio desde 2016, y si bien está tranquilo, reconoce algo de nerviosismo: “Aquí aplica el dicho de ‘tranquilo nervioso’, porque estoy tranquilo por todo el trabajo realizado, y un poco ansioso por conocer los resultados”.

En Ñuñoa, Emilia Ríos (FA), eligió pasar el domingo previo a conocer los resultados de las elecciones junto a varios de los concejales que la apoyan en su reelección. La actual alcaldesa recorrió diferentes locales de votación junto a Sebastián Esturillo, Alejandra Valle, Kena Lorenzini, Félix Calderón y Álvaro Salles. Es decir, una rutina similar a la del sábado, donde después de votar en el Liceo Manuel de Salas, fue a la Junta de Vecinos N° 35 Exequiel González Cortés, a almorzar junto a los candidatos a concejales de su pacto Contigo Chile Mejor. Luego, cenó con su familia en Villa Frei. En cuanto a la tarde de hoy, se dirigirá cerca de las 18.00 al comando de la DC en Ñuñoa para aguardar por los resultados del sufragio. Luego, a las 21.00, espera celebrar en Plaza Ñuñoa junto a sus votantes.

Desde la otra vereda, temprano por la mañana, este domingo Sebastián Sichel hizo lo mismo que ha hecho los días previos a sus elecciones anteriores. Subió un cerro junto a sus tres hijos y algunos amigos. Un estilo familiar que el candidato a alcalde por Ñuñoa exhibe diariamente en sus redes sociales. Ayer, fue a votar al Liceo José Toribio Medina en compañía de sus hijos y su esposa, Bárbara Encina. Además de subir cerros, luego fue a almorzar a la casa de su cuñado junto a su núcleo más cercano. Esa receta, explican en su equipo, es su cábala previa a los cómputos finales. Cuando se esté cerca de conocer estos resultados, es probable que se traslade a su sede electoral ubicada en Holanda 3890.

Santiago 26 de octubre 2024 Mario Desbordes llega al Centro Cultural Estacion Mapocho para ejercer su voto por las Elecciones Municipales 2024.Javier Torres/Aton Chile

Tarde en familia

Tras emitir su voto en el Colegio Del Sagrado Corazón de Apoquindo, la exconvencional y candidata independiente, Marcela Cubillos Sigall, fue junto a su esposo, Andrés Allamand, y su equipo hasta un local cerca del lugar donde sufragó para compartir un rato. Su equipo de prensa había señalado que posteriormente se iba a dirigir hasta su casa en Lo Barnechea para esperar los resultados. Al ser consultada sobre cómo enfrenta los nervios de los resultados dijo que con su equipo y su marido.

Varios kilómetros, al surponiente, Tomás Vodanovic es una de las cartas fuertes del oficialismo que aspira a ser reelecta. El rostro municipal más potente del FA, sin embargo, parece no dejarse impactar por esa presión, toda vez que esta mañana realizó deporte en un gimnasio como habitualmente lo hace, y posteriormente desayunó junto a su familia. Para esta noche no tiene programado nada especial: sólo aguardar los resultados en la Plaza de Maipú junto a vecinos. Su contrincante, el general (r) de Carabineros, Enrique Bassaletti (Republicanos), al no poder votar en Maipú, puesto que su domicilio electoral es en La Reina, acompañó a otros candidatos al acto. También ha usado su tiempo llevando cosas de apoyo a los apoderados de mesa. Por su parte, Christian Vittori, ex DC y hoy independiente, ayer acompañó a votar a su esposa e hija. Después se trasladó a su comando y estuvo repartiendo colaciones a la gente que lo apoya en terreno. Este domingo fue más personal: jardineó en su casa, lavó el auto y cuidó a su nieta. Eso, claro, hasta su votación programada para las 14.00.

Otra de las comunas con muchos votos en disputa es Puente Alto. Allá Karla Rubilar -quien apuesta a ser la sucesora del alcalde Germán Codina-, y Matías Toledo, aspirante independiente, tendrán diferentes diseños durante estas horas a la espera de los resultados.

Rubilar, según transmiten desde su entorno, se tomará la elección “con calma”, ayudada por un culto cristiano al que asistió en horas de la mañana luego de acompañar a Codina a votar.

La tarde la pasará junto a su familia, además de todo el equipo de campaña, esperando los resultados en las inmediaciones del comando que tienen.

Toledo, por su parte, estará de manera “intermitente” -según transmiten desde su equipo- entre la casa, el centro de operaciones y el comando. Estos grupos, afirman cercanos al candidato, son clave para la espera de los resultados, pues serán los grupos de contención de Toledo para esperar los resultados.

De igual manera, según reconocen, a la hora de los resultados, habrá nerviosismo. Para bajar esa tensión, agregan las mismas fuentes, se activarán desde el centro de operaciones para tener un registro minuto a minuto del conteo de votos a través del sitio web del Servel.

Los candidatos de La Florida, en tanto, tendrán un plan similar.

Daniel Reyes (independiente en cupo UDI) -quien es el delfín del actual alcalde Rodolfo Carter-, estará durante gran parte del día con su familia. De hecho, luego de concurrir a votar a las 9.00, tomó desayuno con ella para empezar a tener tranquilidad en las horas de espera.

De igual manera, describen en su entorno, habrá “ansiedad y un poco de nervios” a la hora de la entrega de los resultados. A eso de las 18.00, agregan las mismas fuentes, se dirigirá al comando para esperar el conteo definitivo.

Daniel Reyes

Nicolás Hurtado (PS), por su lado, se refugiará en su departamento con su esposa e hija, donde se mantendrá hasta antes de las 20.00 horas, cuando se dirija al comando para monitorear el conteo de votos.

Respecto a cómo espera los resultados, Hurtado aseguró que “tranquilo con nuestra historia de 15 años en la comuna, con el despliegue realizado estos últimos meses y con que la esperanza y el amor triunfen ante la campaña del terror violenta que recibimos”.

La espera en la Quinta Región

En Valparaíso los tres candidatos mejor aspectados han ido votando entre sábado y domingo, y optaron por diversas actividades y rituales. Carla Meyer (Transformar Chile), por ejemplo, “delfín” del actual edil Jorge Sharp, recién votó esta mañana y pasó la tarde de ayer compartiendo una once con diversos candidatos a concejales. “Ha sido muy emocionante sentir el apoyo de todas y todos los que quieren continuar con el proyecto de construcción colectiva que es la Alcaldía Ciudadana”, dice ella.

Su contendor es Rafael González. El aspirante del Partido Republicano votó durante el sábado y, posteriormente, recorrió algunos lugares de votación. También acompañó a su madre a sufragar y el resto de la tarde la pasó junto a su padre, hoy delicado de salud. Este domingo salió a trotar, como casi siempre lo hace los domingos, y luego fue misa. Tiene programado almorzar con su madre y acompañar de nuevo a su papá. A partir de las 18 horas se reunirá con su equipo para esperar los resultados en su oficina en el edificio Turri.

Camila Nieto (Frente Amplio), en tanto, durante el sábado fue a la feria, donde compró flores. Fue a votar este domingo y a su local de votación, el colegio Salesianos, llegó en micro. Hoy ha acompañado a otras candidaturas, almorzará con su familia y equipo, y pasará la tarde en el cerro Las Cañas, de donde proviene. El conteo de votos lo vivirá en su comando. “Estoy tranquila, ahora son los porteños los que tienen que escoger el tipo de liderazgo que quieren para Valparaíso”, dice.

Valparaiso, 27 de octubre 2024. Votacion de la candidata a alcaldesa por Valparaiso, Camila Nieto, en el Colegio Salesiano de Valparaiso. Raul Zamora/Aton Chile

En el caso de Viña del Mar, la alcaldesa y candidata Macarena Ripamonti (FA) votó ayer en la Escuela 15, donde estudió en su infancia. Hoy domingo, Ripamonti pasó su día acompañada de su abuela, a quien acompañó a votar. Luego, indican en su entorno, asistió a una misa en el sector de Nueva Aurora. El cura de esa parroquia, aseguran desde su equipo, fue quien invitó a la alcaldesa para acompañarla en este día de elecciones.

Su adversario en la papeleta, el arquitecto Iván Poduje, sufragó esta mañana en la Universidad del Mar, en el sector de Recreo. Allí, se mostró confiado: “Vamos a ganar nosotros, creo que va a ser con un margen bastante amplio y va a ser una responsabilidad que vamos a tomar con mucha humildad”, dijo a Radio Bío Bío.

La ansiedad, dice su esposa y jefa de campaña, Caroline Iribarne, la bajarán descansando en su casa con sus hijos. Prepararán lasaña y verán una película de Batman, para luego ir a esperar los resultados a su comando en el centro de Viña del Mar.