Isabel Allende tras conocerse fallo del TC: “La memoria del Presidente Allende permanecerá intacta”

La senadora Isabel Allende (PS) abordó la tarde de este jueves la decisión del Tribunal Constitucional -que fue conocida esta tarde antes de ser oficializada- de acoger el requerimiento presentado por diputados del Partido Republicano y Chile Vamos para cesarla en su cargo, a raíz del contrato que suscribió con el Estado en el marco de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende de calle Guardia Vieja.

Pese a señalar que a ella aún no se le ha informado de la decisión del TC , indicó que “como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, el Sr. Gabriel Osorio, ante el pleno del Tribunal Constitucional. Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó. Estos argumentos al parecer no fueron recogidos por la mayoría del tribunal. Lo lamentamos”, afirmó la legisladora en un comunicado.

Y agregó: “A la espera de la sentencia, quiero decir que la memoria del Presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas”.

Allende también enfatizó que en “sus más de 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes”.

Finalmente, la emblemática figura del PS agradeció las muestras de cariño que ha recibido e insistió en tener “la certeza de haber actuado siempre con total integridad”.

La destitución de la senadora Allende se materializará luego de que el TC notifique oficialmente de su dictamen al Senado y la mesa de esta corporación de cuenta del fallo en sala.

¿Quién la reemplazará?

Según la Constitución las vacantes de diputados o senadores electos en votación popular (por muerte, incapacidad o inhabilidad) se deben suplir por alguien designado por el partido al que pertenecía el parlamentario cesado en el cargo, en este caso el Partido Socialista. Y durará en sus funciones el tiempo que le falte al anterior para completar su período

Cabe recordar que, de acuerdo con el recurso presentado por parlamentarios de oposición, la senadora Allende infringió el artículo 60 de la Constitución, que señala expresamente que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.