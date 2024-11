Militantes, un renunciado y hasta un expulsado: expresidentes históricos de la DC respaldan a Claudio Orrego

Algunos en la Democracia Cristiana (DC) dicen que alguien puede salir de la DC, pero que el partido jamás puede salir de uno. A más de dos años de la renuncia de Claudio Orrego a la colectividad, los caminos entre el actual gobernador de la Región Metropolitana y la tienda en que militó por más de 33 años se volvieron a encontrar.

El expresidente de la DC y exdiputado Juan Carlos Latorre ha dedicado los últimos días a contactar a varios de sus pares, otros extimoneles del partido a lo largo de su historia, tanto los que -como él- siguen formando parte de la colectividad como también con los que decidieron dar un paso al costado.

Lo hizo con un objetivo: convocarlos para respaldar públicamente a Orrego de cara a la segunda vuelta de la elección de gobernadores, que tendrá lugar el 24 de noviembre, en que deberá medir fuerzas con Francisco Orrego (Renovación Nacional).

En total, son diez los firmantes de una carta en que explicitan el respaldo, a la que tuvo acceso este medio. Estos son: Andrés Zaldívar, Enrique Krauss, Alejandro Foxley, Ricardo Hormazábal, Miriam Verdugo, Ignacio Walker (renunció al partido en 2022 y hoy es independiente), Jorge Pizarro, Carolina Goic y Fuad Chahin (renunció al partido en 2022, luego fue expulsado y hoy es parte de Demócratas), además de Latorre.

Juan Carlos Latorre. Fotos Hector Retamal Correa

También se sondeó la disponibilidad del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle -quien encabezó la DC entre 1991 y 1922- para sumarse a la lista de firmantes, pero se excusó por estar fuera del país -regresa hoy-. De todas formas, algunos de los militantes volverán a contactarlo para intentar que adhiera.

La misiva plantea que los firmantes valoran “el excelente desempeño que Claudio Orrego Larraín ha tenido en el ejercicio de su cargo como gobernador de la región Metropolitana. Nuestro país necesita restablecer un clima de paz y entendimiento que permita avanzar en soluciones a las demandas sociales y de seguridad, que hoy se nos señalan como primera prioridad en las tareas gubernamentales. Nuestra común adhesión a valores inspirados en el humanismo cristiano y nuestra larga trayectoria política en común nos entregan fundamentos y la convicción de que la mejor opción para encabezar el Gobierno Regional de la región la constituye la reelección de Claudio Orrego Larraín”.

“Por ello, y reconociendo además la excelente gestión realizada en el periodo que culmina encabezando el Gobierno Regional, es que llamamos a adherir”, concluye el escrito.

Que Chahin sea parte del listado es significativo: él forma parte de Demócratas, partido que definió institucionalmente respaldar a Francisco Orrego en la segunda vuelta. De todas formas, no es el primero que no se alinea con la decisión partidaria. El vicepresidente del Senado y de la colectividad, Matías Walker, no dudó en reconocer que votaría por el actual gobernador, con quien es cercano desde que ambos militaban en la DC. El gesto le valió una reprimenda de la directiva de su partido.

Mario Tellez/La Tercera

También fueron contactados, para intentar que firmaran, los extimoneles Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, quienes hoy son parte de Amarillos por Chile, colectividad que dio libertad de acción a sus militantes de la Región Metropolitana para elegir un candidato en la segunda vuelta. Sin embargo, optaron por no pronunciarse por el momento.

El respaldo de los extimoneles se da en medio de una apuesta de Claudio Orrego por ampliar su candidatura a distintos sectores políticos, más allá de la izquierda. De hecho, esta semana él aseveró de forma tajante que no es el candidato del oficialismo y aseguró que incluso es capaz de llegar al electorado de centroderecha.