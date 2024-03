Oficialismo cierra filas con dos días de elecciones y propuesta de Servel gana apoyos en la oposición

“Próximos días”, respondió el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, al ser consultado por los plazos que maneja el Ejecutivo para ingresar el proyecto de ley que extienda a dos días el desarrollo de las elecciones municipales y regionales de fines de octubre.

En vista de la vigencia del voto obligatorio y ante lo engorroso que puede resultar para el elector que tendrá que marcar preferencia en cuatro papeletas distintas (alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales), fue el propio Servicio Electoral (Servel) que recomendó hacer dos jornadas electorales (un sábado y un domingo).

El problema es que el tiempo ya corre en contra para aplicar la medida que requiere una reforma legal que debe estar publicada en junio.

Aunque la medida causa suspicacias en algunos partidos, especialmente en el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y la UDI, al menos en las bancadas de la alianza gubernamental poco a poco comienza a notarse un cierre de filas detrás de la recomendación luego de que fuera acogida por el gobierno.

Lo favorable para La Moneda y el Servel que es con esa base de apoyo, más algunos respaldos de la oposición, que a cambio piden simplemente permitir el comercio esos días, ya comienza a configurarse una mayoría para sacar el proyecto, que podría ser aprobado, pero no necesariamente con un acuerdo amplio.

“Respaldaremos la reforma que ingresará el gobierno, dada la envergadura de la próxima elección. Como bancada entendemos que se deben facilitar las condiciones para realizar la elección y que la gente pueda votar de forma expedita y sin complicaciones; además, le hemos solicitado al Ejecutivo que busque medidas que permitan el funcionamiento del comercio y la economía en ambos días”, expresó el jefe de diputados socialistas, Daniel Melo.

Su par del comité PPD-independientes, Jaime Araya, señaló que “preliminarmente queremos que la premisa sea facilitar la participación cuidando el comercio; nos parece que es muy importante hacer compatible la elección de dos días con el funcionamiento del comercio y el fin de la ley seca. En rigor, para facilitar el proceso electoral, conforme a lo planteado por el Servel, debiera designarse día de votación, porque si queda a elección del votante, no se va a producir el efecto deseado, de una participación proporcional”.

“No hemos discutido en profundidad sobre el proyecto, pero lo que sí puedo decir es que ya han existido otras elecciones con dos días y no se han presentado mayores dificultades, ni problemas de seguridad, pero pese a ello tenemos que analizar el proyecto en su mérito”, indicó el jefe de bancada de los diputados PC, Luis Cuello.

La senadora Alejandra Sepúlveda (independiente-FREVS) sostuvo que a su grupo parlamentario le “parece bien”. “Yo creo que las facilidades que se puedan dar dada la complejidad de la cantidad de votos y la cantidad de candidatos, es muy importante poder entregar esta facilidad de los dos días. Así que si llega a presentarse (el proyecto) en el Parlamento, estaríamos dando nuestros votos de forma favorable”, dijo.

En sectores de oposición, pero que no se identifican con la derecha, también hay apertura.

El diputado Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, expresó que “dada la magnitud de la elección y el voto obligatorio, la cantidad de candidatos a concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores, creo que es inviable hacer una elección en un día. Yo apoyo la posibilidad de hacerlo en dos días”.

La jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, quien además preside la Comisión de Gobierno Interior, encargada de revisar reformas electorales, comentó que “yo, en principio, estoy a favor, pero tomando todos los resguardos, especialmente en materia de control, de transparencia y de dar garantía a los candidatos y candidatas, y a los ciudadanos”.

La presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, sin embargo, tiene un matiz, pero no se cierra a la idea. “Más que hacerlo en dos días, deberíamos extender horarios y lugares de votación. Si el Servel insiste en los dos días, creo que no puede ser con cierre de comercio. Y ahí lo que deberíamos hacer es dar todas las facilidades para que los trabajadores puedan ir a votar, y en vez de dos horas, ampliarlo a tres”.

En Chile Vamos tampoco hay una negativa absoluta, por el contrario, hay nuevas señales de apertura.

Jorge Guzmán, jefe de bancada de Evópoli, dijo “debemos estar abiertos a analizar todas las alternativas y tomar la mejor decisión para el proceso eleccionario de octubre de este año. Garantizar la seguridad del proceso, la viabilidad con el comercio y la participación ordenada de los ciudadanos. Confío en la experiencia y capacidad del Servel para orientarnos a tomar la mejor determinación”.

El senador y jefe de comité de Evópoli en la Cámara Alta, Luciano Cruz-Coke, coincidió: “Con voto obligatorio de casi 15 millones de personas y el tiempo que toma votar la cantidad enorme de candidaturas en distintas papeletas, no veo más alternativa que hacerlo en dos días si queremos que haya participación masiva”.

Con ello, la principal oposición comienza a acotarse al Partido Republicano, a la UDI y al Partido Social Cristiano (PSC), que hoy tiene tres diputados.

Una de las legisladoras socialcristianas, Francesca Muñoz, señaló que “dentro de la bancada hay aprensiones de que las elecciones sean en dos días. Es complejo cambiar un sistema que por años ha dado resultados e incluso nos destacan a nivel internacional por nuestra disciplina cívica. Durante la pandemia era comprensible que los procesos se desarrollarán en dos días, pero hoy esto causa desconfianza en la ciudadanía. Los chilenos están acostumbrados y asumen el ejercicio del voto con responsabilidad”.

Stephan Schubert, jefe de bancada republicana, manifestó que “hemos sido muy claros desde el primer momento en que no nos parece que sea una buena idea; por el contrario, nos parece que podría prestarse para debilitar una institución como el Servel, que hasta ahora tiene un muy buen prestigio. Por lo tanto, tan cerca de una elección cambiar las reglas del juego solo se presta para que la gente se confunda y para que se generen dudas y empiecen las perspicacias”.

La senadora Luz Ebensperger (UDI), quien es parte de las comisiones de Gobierno y Constitución, expresó que “no estoy de acuerdo, creo que todo se complica en dos días, me parece que debiera haber más colegios y más personas atendiendo, pero no dos días, sobre todo porque son feriados y eso afecta mucho. No lo hemos conversado en la bancada todavía”.

En la derecha la idea de que la votación sea en dos días se enredó tras la arremetida de la alcaldesa de Providencia y liderazgo presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien deslizó que, con esa medida, “la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar”.

Aunque esa acusación tuvo algunos respaldos, son varios en privado los que creen que la jefa comunal cometió un error, ya que puso en duda la institucionalidad electoral del país.