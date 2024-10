“Plan Cordero” para reanimar a la Suprema con los votos justos: hoy Senado resuelve nuevas nominaciones de altos magistrados

Prácticamente con la bencina justa llegará el ministro de Justicia, Luis Cordero, a la sesión de esta tarde en el Senado en la que se tienen que votar tres nominaciones para integrar la Corte Suprema, con el fin de llenar vacantes que estaban pendientes desde hace meses.

Sin embargo, en medio del contexto del caso protagonizado por el penalista Luis Hermosilla, que develó una red de influencias entre jueces, fiscales, abogados y políticos, existe un alto riesgo de que el máximo tribunal sufra un nuevo golpe con la destitución de al menos tres altos magistrados, hoy sometidos a un examen de la misma Comisión de Ética de la Suprema y paralelamente a un proceso de acusaciones constitucionales de parte de la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, es probable que el pleno del máximo tribunal sufra una nueva merma de integrantes, lo que pondría en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial.

En el gobierno están conscientes de que las vacantes para la Suprema no se pueden seguir postergando. Más aún en un momento delicado en el que se requiere inyectarle nuevos rostros y aires a los tribunales, hoy golpeados por el caso Hermosilla.

La tarea en manos de Cordero, quien ha sido apoyado por el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), no está sencilla.

Si bien en teoría el Ejecutivo tiene los votos para aprobar las tres proposiciones para el máximo tribunal, hay ausencias, posibles viajes o percances que pueden hacer fracasar el plan para reanimar al Poder Judicial. Hoy, según admiten en el oficialismo y en el gobierno, los 33 votos -que requieren al menos para aprobar las tres nominaciones- están justos.

Incluso el gobierno ha pasado “susto” por la ausencia de dos senadores oficialistas: Jorge Soria (indep. PPD), quien no estará por razones de salud, y Esteban Velásquez (FREVS), quien viajó al norte para estar en la gira del Presidente Boric por Antofagasta.

Ello obligó a los ministros a tratar de conseguir más apoyos de la derecha, especialmente de independientes, que estaban en suspenso, pues la bancada de RN solo estaba garantizando 6 votos. Incluso, en Renovación admiten que tuvieron que pedirle al senador Rafael Prohens que postergara un viaje.

Ya no hay margen para desmarques sorpresivos, debido a que la UDI tiene una decisión clara de no apoyar una de las designaciones, la de la jueza Jéssica González, si es que en el transcurso del día el Presidente Gabriel Boric no oficializa la propuesta para ratificar a Dorothy Pérez como contralora general de la República.

La contralora subrogante, Dorothy Pérez, en sesión de comisión investigadora por incendios. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile.

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno contaba con los votos de 7 PS, 5 PPD-Independientes, 3 DC, 2 PC, 1 Frente Amplio, 1 independiente-FREVS, 2 Demócratas, 3 Evópoli y 6 RN (Rodrigo Galilea, José García, Francisco Chahuán, Carlos Kuschel, Manuel José Ossandón y Rafael Prohens), con lo que llegarían a 30 de 33 apoyos necesarios para salvar la nominación de Jéssica González. Los tres votos adicionales podrían salir de los independientes Fabiola Campillai, Kenneth Pugh, Alejandro Kusanovic; la RN, María José Gatica, la republicana Carmen Gloria Aravena o el socialcristiano Juan Castro, que mantenían en suspenso su decisión. Tampoco se descartaba el apoyo sorpresivo de algún UDI.

En este clima de suspenso, los comités resolvieron votar en primer lugar de la sesión de hoy, que comenzará a las 15 horas, el oficio presidencial que propone al juez de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jorge Pizarro, como nuevo fiscal judicial de la Suprema. Aunque su nombre es promovido por senadores de RN, cuenta con apoyo transversal. De hecho, fue el único de los tres postulantes que logró la recomendación unánime de los senadores que conforman la Comisión de Constitución: Alfonso de Urresti (PS), Claudia Pascual (PC), Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Pedro Araya (PPD).

Luego será el punto más delicado de la jornada: la votación, en segundo lugar, de la proposición de la jueza González, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien es respaldada por el PS y las bancadas de izquierda y centroizquierda.

Su problema es que su nombre es resistido por la UDI, debido al papel que jugó ella en el caso Corpesca. Si bien el gremialismo no tiene la fuerza suficiente para derribar su nombramiento, puede arrastrar a otros senadores de oposición a desmarcarse. De ahí que era interesante para el gobierno afianzar los votos UDI a cambio de nombrar a Pérez en la Contraloría. Por el momento existe el compromiso de RN, Demócratas y de Evópoli de apoyar su nominación.

El problema es que si la magistrada González no reúne los 33 votos necesarios, el oficialismo en represalia rechazaría la propuesta de la jueza Mireya López, también integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, que se votaría en tercer lugar. Ello obligaría a reiniciar el proceso de postulación desde el propio Poder Judicial. Por lo pronto solo el PC y algunos senadores de izquierda no apoyaría su postulación debido a que López en el pasado aplicó la figura de la “media prescripción” en causas de DD.HH., en particular en el caso Conferencia, relacionado con el asesinato y desaparición de la cúpula del Partido Comunista en dictadura. Si bien en fallos posteriores, López se ajustó al criterio sugerido de organismos internacionales de no aplicar ese beneficio carcelario a condenados, sus explicaciones ante la Comisión de Constitución no fueron suficientes al menos para el PC.