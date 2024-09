¿Por qué el CV de la ministra suprema María Soledad Melo estaba en el celular de Hermosilla?

Una de las prácticas habituales del abogado Luis Hermosilla en relación a las labores que les encargaba a sus secretarias y recepcionista, como queda en evidencia en los miles de whatsapp que les enviaba y que fueron extraídos de su celular en el marco de la investigación del denominado caso Audio, era que les pedía imprimir una serie de documentos al día.

Noticias, columnas de opinión de temas variados, informes de algunos casos y declaraciones eran parte de los archivos que les solicitaba dejar en su escritorio prácticamente a diario.

Pero entre tantos escritos, hay uno que llamó la atención. Se trata de un documento que Hermosilla le envió a Katherine Muñoz, entonces recepcionista en su oficina, la mañana del 22 de mayo de 2022 y cuyo título decía: Currículum Vitae María Soledad Melo Labra.

Se trata de los antecedentes de la hoy ministra y vocera de la Corte Suprema y quien en ese momento era parte del concurso para definir al sucesor/a de Rosa Egnem en el máximo tribunal.

Finalmente fue ella la carta propuesta por el Presidente Gabriel Boric al Senado a fines de septiembre de 2022 y quien asumió en el cargo tras ser ratificada por 44 votos a favor y una abstención.

Consultada al respecto por intermedio del equipo de comunicaciones del Poder Judicial, la magistrada indicó que no recuerda haber enviado su CV al abogado que hoy permanece en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

Del mismo modo, senadores que participaron del proceso descartan que haya sido promovida por Hermosilla.

¿Por qué el CV de la ministra María Soledad Melo de la Suprema estaba en el celular de Hermosilla? (Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile)

“Estaba muy bien evaluada”

Fue el 11 de octubre de 2022 que la Comisión de Constitución del Senado aprobó la nominación de la jueza por unanimidad.

Como informó en ese entonces el Poder Judicial, la ministra Melo expuso sobre “temas relevantes para la judicatura como el gobierno judicial, las reformas que el sistema necesita, el teletrabajo, la función de la Corte Suprema, la especialización de las cortes de Apelaciones, el aumento de la delincuencia, entre otros” .

Por su parte, ella mencionó: “Asumo el compromiso de mantener la institucionalidad democrática, las buenas relaciones con los poderes del Estado y conservar la institucionalidad republicana y mi respeto irrestricto con los derechos humanos”.

Y en ese proceso, como recuerda el senador Matías Walker (Demócrata), sólo pesaron sus credenciales. “El gobierno promovió su nombre porque era mujer, a fin de lograr paridad, y estaba muy bien evaluada. Su exposición fue muy buena y en la Comisión recomendamos por unanimidad su aprobación a la Sala”, sostuvo al ser consultado por La Tercera.

“Nunca supe de una gestión de Hermosilla al respecto”, sentenció.

Su par de RN, Rodrigo Galilea, también descarta la sombra de Hermosilla durante la selección. “Al menos yo, nada. Nunca he tenido contacto con Hermosilla, no lo conozco”, indicó.

Postura de la Suprema

Como informó este medio, en la previa de la audiencia en que la Corte de Apelaciones de Santiago revisó el recurso de apelación de Hermosilla para salir de prisión preventiva, varios ministros del tribunal de alzada debieron revisar sus celulares para determinar si eventualmente les concurriera alguna inhabilidad.

Eso sí, actualmente no hay instrucción del presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, para que los titulares del organismo repliquen la medida.

Desde el organismo, eso sí, transmitieron que en caso de que el caso llegue hasta el máximo tribunal, se seguirá teniendo a la vista el habitual sistema de inhabilidades.

Como explican desde el Poder Judicial, “las inhabilidades son informadas por los ministros y quedan insertas en el sistema informático de la Corte Suprema, por lo que cuando se arman las salas para la revisión de algún recurso, el sistema entrega una alerta”.

“Hay dos tipos de inhabilidades, las implicancias en que el ministro no puede entrar y las recusaciones, las que deben ser solicitadas por la parte que podría verse afectada. Estas deben presentarse 5 días antes de la vista de la causa. Si no se presenta, se entiende que no la hará efectiva y el ministro sí puede entrar a la vista de la causa”, detallan desde la entidad.