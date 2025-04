Hermosilla ante Fiscalía por vínculo de Guerra y Chadwick: “Solo hice de intermediario y ellos siguieron después conversando”

Minutos antes de las 10.00 horas del 11 de marzo pasado, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, llegó hasta el Anexo Cárcel Capitán Yáber para tomar declaración al interno Luis Hermosilla, protagonista del caso Audio e imputado clave en la arista que surgió de esa causa y que tiene que ver con los presuntos delitos cometidos por el exfiscal Oriente Manuel Guerra.

Esa arista judicial, dada a conocer inicialmente por Ciper, surgió a raíz de una serie de conversaciones que tuvo el otrora reputado penalista con el entonces fiscal metropolitano Oriente. En esa causa Carrera investiga si Guerra cometió delitos como cohecho, prevaricación o violación de secreto.

Lo anterior, dado el carácter de las conversaciones de los abogados, donde el expersecutor da cuenta de las gestiones para cerrar las investigaciones -a su cargo- del denominado caso Penta, sobre financiamiento irregular de la política, así como también de ofrecimientos laborales que concluyeron con Guerra trabajando en la Universidad San Sebastián (USS), donde el exministro del Interior Andrés Chadwick (ex-UDI) -amigo de Guerra y Hermosilla- era decano.

Por lo mismo, la declaración de Luis Hermosilla -a la que tuvo acceso La Tercera- es una de las diligencias claves de la investigación del Ministerio Público, dado el origen de las conversaciones de Guerra en las que también se da cuenta de la cercanía entre los abogados con el entonces ministro del gobierno de Sebastián Piñera.

El inicio de la amistad

La jornada del 11 de marzo Hermosilla ante el fiscal Carrera estuvo acompañado de su defensa, el abogado Juan Pablo Hermosilla. La declaración de seis páginas del penalista, quien esta semana regresó a prisión preventiva, comenzó explicando cómo conocía al exfiscal Guerra, a quien -dijo- conoce hace más de 10 años, ya que era cercano a su padre, Nurieldín Hermosilla.

“A Guerra personalmente lo conocí cuando ya era fiscal metropolitano oriente en Santiago, pero debo aclarar que mi relación y amistad con él siempre fue más bien por vía telefónica o por mensajes, nunca visite su domicilio, ni el visitó tampoco el mío, no conocí a su señora, y el tampoco conoció ni a mi señora ni a mis hijas; al año promedio en la época en que fuimos amigos no nos vimos más allá de 5 veces, y almorzábamos en un restorán que se llama Ciro’s, era ese tipo de amistad que llamaría de oficina o de trabajo”, afirmó Hermosilla ante la Fiscalía y Carabineros.

Manuel Guerra respondió cuestionamientos por sus chats con Luis Hermosilla. (Fotos: Aton)

Si bien, continuando con su declaración, el abogado dijo no recordar cuándo fue el primer contacto que tuvieron, sí dijo estar claro que fue Guerra quien lo contactó.

“Manuel es una persona que siempre me impresionó como muy afable, bueno para conversar y de conversación larga; la mayor interacción se fue dando naturalmente con el tiempo, especialmente dado que a ambos nos interesaba la actualidad o el devenir social chileno”, señaló el penalista, quien afirmó que eso los llevó a intercambiar opiniones con Guerra, a quien definió también como “un hombre culto”.

Pese a esa amistad, Hermosilla aclaró que la mayor parte de afirmaciones de contenido “iban de Manuel hacia mí y no de mí hacia él, y se producían normalmente fuera de horario de oficina, en horario nocturno. Mi impresión es que relaciones similares a la mía Manuel tenía con otros abogados, no creo que haya sido una relación de exclusividad conmigo en estas interacciones como las que describí”.

Relación con Chadwick

En la misma comparecencia ante la Fiscalía, el abogado Hermosilla también fue consultado sobre la su relación con el exministro Andrés Chadwick, con quien dijo ser amigo desde hace 50 años. Seguido de eso, también explicó la vinculación laboral que tenían, tanto en el Ministerio del Interior, así como también “en la comunidad de techo” que instalaron para sus oficinas de abogados.

Hermosilla usaba los escoltas de Chadwick.

“En las fechas en que Andrés Chadwick fue ministro de Estado, él no asistía a la oficina, salvo cuestiones muy circunstanciales por alguna reunión, y no contribuía a los gastos de la oficina y su privado se mantenía con sus libros y cerrado”, sostuvo Hermosilla, para posteriormente explicar su paso por los dos gobiernos de Piñera.

El vínculo Chadwick - Guerra

En las conversaciones recogidas desde el teléfono incautado por la Fiscalía Oriente al penalista se desprenden las conversaciones en las que Guerra intenta contactar a Chadwick a través de Hermosilla. En una ocasión pide conversar con él porque le tenía “un dato”. Además de eso, y como ya es ampliamente conocido, también hablan del cierre de la causa en la que estaban involucrados parlamentarios -en su mayoría- de la UDI, colectividad que integra el exministro.

Pese a esos registros, Hermosilla afirmó ante la Fiscalía que las oportunidades en las que se reunió “al mismo tiempo” con ambos “ocurrió muy pocas veces, yo creo que no más de cinco veces, no recuerdo que se haya tratado de reuniones pactadas”, relatando una ocasión en la que Chadwick y Guerra estaban reunidos y él recuerda “haber llegado y haberlos encontrado”.

El penalista definió esta vinculación como “relaciones paralelas”, eso porque según él “si Manuel quería hablar con Andrés lo podía llamar directamente y yo ni siquiera saber que ello había ocurrido, y tampoco supe ni conocí lo que ellos conversaban en persona o por vía telefónica”.

El exministro Andrés Chadwick puso fin a 41 años de militancia en la UDI

“Tampoco creo que hayan tenido muchas reuniones dado que la agenda de Andrés siempre fue tremendamente recargada; yo no tengo un recuerdo exacto de aquellas conversaciones y me puedo equivocar”, agregó Hermosilla antes de solicitar revisar los 7 años de conversaciones para poder tener claridad de las circunstancias en las que ocurrieron estas.

Ante eso, también afirmó: “Lo que sí le puedo señalar en esta instancia es que en muchas de esas interacciones con Manuel Guerra solo hice de intermediario y ellos siguieron después conversando, desconociendo en qué terminaban entre ellos dado que nunca hice seguimiento pues no me correspondía”.

“No tuve ninguna participación en eso”

Otras conversaciones entre el abogado penalista y el entonces fiscal Oriente se relacionan con la búsqueda de trabajo que este hizo incluso previo a dejar el Ministerio Público. Rastreo que Guerra realizó a través de las conversaciones con Hermosilla, donde planteó la idea de que el gobierno lo propusiera como consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Si bien aquello nunca se concretó, el fiscal Carrera también consultó a Hermosilla sobre el posterior ingreso de Guerra a la USS, mientras el exministro era decano. En ese sentido, afirmó que “desconozco cuándo se dieron esas conversaciones con Andrés Chadwick, ni su contenido ni en qué consistieron, no tengo ninguna relación con al Universidad San Sebastián; para mí fue un hecho consumado, y no recuerdo si Chadwick o Guerra, puede haber sido este último, no tuve ninguna participación en eso, no participé en ninguna de las opciones laborales de Manuel Guerra relativas a su salida del Ministerio Público”.

31/03/2025 - MANUEL GUERRA - Mario Tellez / La Tercera

Lo que sí recordó en su declaración el penalista es que, tras dejar la Fiscalía, Guerra les pidió incorporarse a la oficina que él tenía con Chadwick, algo que fue rechazado por parte del exministro y el penalista. Esto, según Hermosilla, porque “no había justificación laboral ni financiera por ser una oficina pequeña, eso me lo pidió a mí, pero sé que antes se lo pidió también directamente a Andrés Chadwick, pero nunca estuvo en nuestros planes esa incorporación”.

“En relación a cenas o reuniones en casa de alguna autoridad con Manuel Guerra, nunca se dio una situación así, menos que se haya sumado Andrés Chadwick”, concluyó Hermosilla, quien le ofreció al fiscal -según la propia declaración- toda la colaboración, pero en “instancias que no duren más de tres horas”, dados sus problemas de salud.