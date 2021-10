“Superar las barreras” del electorado DC, “hay una campaña para desprestigiar la Convención”: las definiciones de Provoste en el ciclo Presidenciales en la UC-La Tercera

A solo horas del segundo debate televisivo que enfrentó a los aspirantes a La Moneda, este martes se realizó la segunda edición del ciclo “Presidenciales en la UC”, organizado por La Tercera y el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, en el que participó la senadora y abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

En la edición anterior estuvo el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y próximamente serán entrevistados Gabriel Boric (el lunes 25 a las 15.30) y José Antonio Kast, el 26 de octubre a las 10:30 horas.

Provoste abordó diferentes materias, entre ellas, sus propuestas en materia de educación -como exministra de dicha cartera-, su defensa al trabajo de la Convención Constitucional, las principales diferencias con Boric -candisato de Apruebo Dignidad-, y la discusión en torno al aborto, un punto que tensiona a la Democracia Cristiana.

“Soy una persona que puede superar a barrera” del votante DC”

La exministra de Educación en el primer gobierno de Michelle Bachelet comenzó descartando que su campaña esté enfrentando un “estancamiento” y aseguró que el objetivo ha sido y es presentar sus ideas. “Nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer durante este tiempo y en los 40 días que quedan de aquí al 21 de noviembre: seguir recorriendo el país, escuchando por cierto, y dando a conocer cuáles son aquellas iniciativas que se comprometen en nuestro proceso de esta campaña presidencial”.

Consultada por su posición en desventaja en algunos sondeos ante candidatos -como Sichel-, que han enfatizado su “independencia”, la senadora desdramatizó los resultados de las encuestas recientes. “Hay algunos que se ponen un cartel de independiente, pero en realidad no lo son, yo me siento muy orgullosa de lo que nosotros hemos dicho”, dijo sobre el aspirante a La Moneda de Chile Podemos Más.

“Nosotros somos perfectamente representantes de una gran mayoría política y social, no solo desde Nuevo Pacto Social, sino que sobre todo en la relación que hemos construido durante mucho tiempo con las organizaciones que buscan que nuestro país se transforme, pero se transforme en paz que se transforme con tranquilidad, porque un gobierno de mayoría asegura gobernabilidad y la gobernabilidad asegura que recuperemos la paz social que se ha perdido en nuestro país”, expresó Provoste haciendo hincapié en la gobernanza.

Interpelada directamente por la búsqueda de votos fuera de su conglomerado, la senadora expresó seguridad por su apuesta de proyecto. “He sido un par de veces candidata y no hago segmentación de la ciudadanía. Estamos trabajando como lo sabemos hacer: dando a conocer nuestras ideas y modelo de sociedad. Soy militante de la DC, que tiene un padrón de poco más de 30 mil militantes, y en la consulta ciudadana tuve alrededor de 80 mil votos. Soy una persona que puede superar esa barrera”, dijo.

Sobre si entregaría su respaldo a Boric en una hipotética segunda vuelta, Provoste evitó explicitar su apoyo a la carta de Apruebo Dignidad. “Cada día tiene su afán y hoy estamos con miras al 21 de noviembre, espero estar en la segunda vuelta. (...) No me pongo en ese caso hipotético, hoy damos a conocer nuestras ideas y propósitos”, sostuvo.

Férrea defensa a la Convención Constitucional

El fin de semana, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, se refirió a la acusación constitucional que prepara la oposición contra el Presidente Sebastián Piñera por los denominados Pandora Papers, asegurando que “este es el momento para avanzar decididamente en un sistema probablemente parlamentario”.

A la senadora le preguntaron por su preferencia, frente a la opción de un régimen parlamentarista, frente a lo que cual la legisladora aseguró que es un planteamiento corresponde a la constituyente. “La Convención tiene que debatir cuál es el mejor sistema para el país. Vamos a mantener siempre un trabajo respetuoso de la Convención. La opinión que uno puede dar puede generar cierta influencia y por eso hemos dicho que no nos vamos a pronunciar. Vamos a dejar que la convención tome sus decisiones y nosotros decidiremos en el plebiscito de salida”.

Provoste, además, defendió el trabajo que ha realizado el órgano constituyente. “Tengo una buena evaluación, miro con esperanza el trabajo de la Convención. Creo que ha habido una campaña para desprestigiarla. Se ha completado la primera parte del Reglamento y se ha comenzado a instalar lo que queremos, que es el diálogo y los acuerdos -que es el mandato que entregamos en el plebiscito de octubre de 2020-”, aseguró.

El fin de semana, su sucesora en la testera del Senado, y exabanderada presidencial de la DC, Ximena Rincón, había manifestado -en El Mercurio- su aprensión frente a una determinación de la Convención. “Me preocupa, lo digo derechamente, que se establezca un plebiscito para materias que la Convención no logre resolver por mayoría de 2/3. Significa que nuevamente una mayoría circunstancial le impone o pretende imponer a otra, su mirada y si visión (...) Con los plebiscitos dirimentes, la Convención le está quitando el bulto a su mandato ciudadano, a construir acuerdos. Por muy difícil que sea, deben cumplirlo. La única manera de fortalecer y proyectar la democracia es con diálogo”.

Específicamente sobre el acuerdo parlamentario firmado en noviembre de 2019 -que abrió el camino a la redacción de una nueva Constitución-, la senadora manifestó que tal trato fijó las bases de la instancia, pero que no se debe desestimar el llamado social. Esto, de cara a un nuevo 18 de octubre. “El acuerdo por la paz ha sido muy importante. Nunca había imaginado que tendríamos una instancia paritaria, con los pueblos originarios y una presidenta mujer (Elisa Loncon), pero hay que reconocer que se debe a las manifestaciones de la ciudadanía”.

La abanderada también sostuvo que “nuestro sector, Nuevo Pacto Social, que tiene presencia en la Convención, ha sido un motor muy importante para dar gobernabilidad a la Convención, para sacar adelante a partir del diálogo y los acuerdos la primera etapa, y creo que eso también es muy significativo”.

Las diferencias con Boric

Durante el debate de anoche, la senadora y el diputado dieron muestras de puntos en común. Lugares de encuentro que la candidata DC no desconoció este martes, pero sí abordó tambipen en los aspectos que la separan del proyecto de Apruebo Dignidad.

“Tenemos coincidencias, pero también diferencias en ciertos temas. Por ejemplo, por la situación que vive Chile. Tenemos que reafirmar una política de reactivación económica abierta, integrada. Eso nos ha permitido operar la pobreza, nos ha permitido que pequeños empresarios puedan exportar en mejores condiciones”, dijo respecto a la crisis económica.

“Hemos señalado que vamos a respetar la palabra empeñada por nuestro país y no nos hemos planteados revisión alguna de los tratados aceptados democráticamente. Boric ha planteado que se van a revisar los tratados”, dijo respecto a los tratados internacionales. “Tenemos que dar certezas y hacer un esfuerzo por generar empleos”.

También indicó como materia de desencuentro las propuestas en el ítem inmigración, una crisis que se acentúa en las comunas del norte del país. “Yo no creo que puedan entrar todos y que todos van a tener casa. Debe tener un sentido de lo que hemos planteados. Es un problema complejo, pero se debe establecer bien los derechos y deberes”, dijo Provoste criticando el programa de Boric.

“Quienes proponen soluciones simplonas a problemas complejos no aquilatan el problema en el que estamos”, respondió tras ser consultada por la idea de José Antonio Kast de imponer zanjas que impidan el traspaso de la frontera.

“No es casualidad que hemos tenido tres cancilleres en tres años. Debemos enfrentar un problema de años que afecta una zona en particular, hablar con los países de la ruta migratoria, ver los temas de cooperaciones internacional para albergues donde se pueda hacer una revisión sanitaria y de papeles, porque no tenemos porqué aceptar personas con antecedentes delictuales. Los países tienen deportación, pero ajustados a los estándares internacionales”, dijo Provoste marcando distancia de sus contendores de derecha.

Aborto, el punto de tensión en la DC

Hace dos semanas la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones.

La aprobación de la iniciativa estaba en duda durante las jornadas anteriores a la votación justamente por la Democracia Cristiana, partido donde milita la abanderada, ya que no fijaron una postura común al ser un tema valórico. En efecto, los diputados Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabag y Joanna Pérez votaron en contra del proyecto.

En esa línea, la carta presidencial comenzó señalando que “creo que es muy importante separar nuestras creencias, nuestros valores y nuestros principios en esta materia”.

“Hoy día, esta es una realidad que existe en nuestro país, aunque nosotros no quisiéramos mirarla, es una realidad que está afectando y que está matando particularmente a las mujeres más pobres porque muchas de las mujeres que tienen recursos lo hacen sin poner en riesgo su vida”, continúo diciendo la expresidenta del Senado.

Además, Provoste subrayó que se debe establecer desde la salud pública “una mirada más integral de apoyo, de educación sexual desde la educación preescolar hasta la educación de adultos”.

La Acusación Constitucional que la destituyó y la que se impulsa contra el Presidente Piñera

Otro de los temas que se abordó durante el conversatorio, fue la Acusación Constitucional -anunciada la semana pasada por diputados de oposición- contra el Presidente Sebastián Piñera luego de la publicación de los Pandora Papers, investigación que señala que el Mandatario habría concretado, con Carlos Alberto Délano, una millonaria compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.

De hecho, la diputada del partido Comunes, Claudia Mix, anunció durante la tarde de este lunes, que la herramienta constitucional será ingresada este miércoles 13 de forma oficial. “Queremos ingresar la Acusación Constitucional este día miércoles, para eso están trabajando nuestros asesores y asesoras. Tenemos la convicción de que en la Cámara de Diputadas y Diputados se va a aprobar”, señaló la parlamentaria a través de un video.

En ese contexto, la exministra de Educación -quien en el año 2008 también fue acusada constitucionalmente- se refirió a la situación por la que se deberá enfrentar Piñera.

“Yo tengo una máxima, que uno no le puede hacer a los demás lo que no le gusta que hicieron con uno (...) es una herramienta que está en la Constitución y uno lo que espera es que siempre se pondere en justicia los hechos”, afirmó.

La abanderada también apuntó que “a mí me acusaron constitucionalmente por hechos ocurridos antes que llegara a ser ministra de Educación”. En esa línea fue consultada por los hechos que están siendo materia de investigación -en el caso de Minera Dominga ocurridos en 2009 y que también serían antes del primer gobierno de Piñera- donde aseguró que “ni siquiera conozco el texto de la acusación”.

Fortalecer la educación pública, libertad de enseñanza y rechazo a kínder obligatorio

Educación, el ministerio que Provoste lideró durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, es uno de los pilares de su programa de gobierno. Entre sus propuestas concretas, figura la extensión en un año de la gratuidad, tanto en universidades como en centros de formación técnica y fortalecer un sistema diferente de financiamiento a la educación, en otras medidas. “Nuestra mayor atención estará no solo en la educación superior, también la educación inicial y la escolaridad en su conjunto”, dijo la senadora.

“Proponemos mejorar los coeficientes técnicos y nos hemos propuesto homologar las condiciones, homologar el financiamiento basal. (...) Para nosotros es muy fundamental tener un pilar vigoroso en materia de educación”, añadió Provoste.

Un punto controversial en materia de educación, tuvo lugar el pasado 28 de septiembre, cuando el pleno de la Convención -durante la deliberación de su reglamento interno- rechazó incluir en el temario de la Comisión de Derechos Fundamentales la libertad de enseñanza y la facultad preferente de los padres de educar a sus hijos.

Al respecto, la senadora recalcó que la polémica en torno a esta decisión se dio por una “noticia falsa”, ya que se trata del reglamento interno y no de la discusión de fondo de la carta magna. “Dentro de nuestro programa hemos discutido este tema, no estamos contra la libertad de enseñanza. Lo que hemos señalado claramente, es que vamos a fortalecer la educación pública y que no se esconda un ánimo de segregación. No estoy en contra de la libertad de enseñanza y nunca lo he estado”.

“Si algunos creen que la libertad de enseñanza es lucro, mejor que pongan una carnicería o distribuidora de gas”, dijo aludiendo a una de sus intervenciones en el debate de anoche, donde preguntó al candidato Sichel si realizó lobby en favor de empresas de gas. “El Estado debe tener un rol relevante en la educación pública. Cuando se ve tanta segregación y tanta intolerancia, uno debe preguntarse si esto tiene que ver con que el Estado ha ido abandonando este rol fundamental de fortalecimiento”.

Una pregunta inevitable guardó relación con la agenda legislativa reciente, específicamente, por el rechazo por parte de la Cámara al veto presidencial que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad segundo nivel de transición de Educación Parvularia o también llamado kínder.

“Buscaba una nueva forma de lucro en la educación inicial”, dijo la senadora Provoste sobre la iniciativa. “La obligatoriedad es una barrera de entrada. Lo hicieron mal, lo dijimos y dijeron que lo iban a cambiar. Este proyecto siempre debe ser responsabilidad del Estado, y acá se trasladaba a la familia”, acusó la legisladora.

“La brecha del 3% es de comunidades más apartadas. Tenemos que garantizar que en su localidad esté la posibilidad de incorporarse al sistema. Además, es una contradicción, porque este gobierno ha cerrado las modalidad alternativa”, reiteró Provoste.

Reforma a Carabineros

El domingo se convocó a la “Marcha de la Resistencia Indígena” en Plaza Baquedano. Al lugar asistió la estudiante de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Denisse Cortés Saavedra (43) quien -según información preliminar de Carabineros- habría sido impactada por fuegos artificiales lanzados en contra del personal policial en la inmediación de Av. Portugal con la Alameda.

Producto del impacto la estudiante falleció durante la tarde del domingo, tal como informó su casa de estudios a través de un comunicado. “Su deceso se produjo tras sufrir heridas cuando se encontraba trabajando como parte de brigadas de asistencia legal, en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, en el contexto de las manifestaciones de la mañana de este domingo 10 de octubre”.

Tras este lamentable suceso, la senadora por Atacama fue consultada sobre cómo garantizaría el orden público ante un eventual triunfo. Al respecto, señaló que “en nuestro Gobierno nosotros vamos a garantizar el derecho a la movilización pacífica”.

En ese mismo sentido, apuntó a su programa de gobierno y aseguró que “nosotros no creemos en la refundación de Carabineros sino que en una reforma profunda en aspectos de formación, en materia de Derechos Humanos muy clara, pero también medidas que hoy día nos permitan resolver uno de los problemas más urgentes que tiene la ciudadanía y que es la presencia de carabineros en sus barrios”.