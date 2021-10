Un fiscal de Alta Complejidad y tres brigadas de la PDI investigan la muerte de Denisse Cortés

El fallecimiento Denisse Cortés Saavedra (43), estudiante de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en el contexto de la “Marcha de la Resistencia Indígena”, efectuada este domingo reciente en las cercanías de la Plaza Baquedano, está siendo investigada por Francisco Ledezma, fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.

La estudiante universitaria y colaboradora de la Defensoría Popular fue herida y luego trasladada a la Ex Posta Central donde falleció, debido a la gravedad de sus lesiones. Según la versión de Carabineros, la mujer habría recibido el impacto de un fuego artificial lanzado por personas que estaban a unos cuantos metros de los funcionarios policiales y de la víctima.

El fiscal Ledezma encargó los peritajes a tres unidades de la Policía de Investigaciones (PDI): la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos y las Personas, la Brigada de Homicidios y la Brigada de Reacción Táctica de la Policía de Investigación. Esta última es la encargada de investigar materias relacionadas con explosivos y pirotecnia.

Familiares de Denisse Cortés en las afueras del Servicio Médico Legal. FOTO: AGENCIAUNO

El domingo, al mediodía, en las afueras del Servicio Médico Legal, la familia de la estudiante insistió en que no cree en la versión de Carabineros y que fue personal de esta institución quienes no permitieron la ayuda para su hija demora que finalmente provocó su muerte. “He sufrido mucho, ya no tengo lágrimas. En mi familia ya no existen las lágrimas. Nos destruyeron”, dijo Teo Saavedra, madre de Denisse. Agregó que su hija, “siempre estaba para ayudar a todo el que la necesitara en la calle, sin mirar a quién”.

Investigación en el Senado

El senador Francisco Chahuán, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara Alta, dijo que se trata de un hecho grave y por lo mismo, están a la espera de que se cite a la brevedad a los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos que estaban “contiguos a la acción del presunto homicida que disparó los fuegos artificiales”.

De acuerdo a algunos videos que circulan en las redes sociales, en el momento en que un desconocido -ubicado en el sector de la calle Portugal- dispara hacia el grupo de Carabineros y colaboradores de la Defensoría Popular que hablaban a unos metros de la intersección de esta calle con la Alameda, funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos vestidos con una chaqueta de color anaranjado caminaban por el sector. A ellos alude el senador de Renovación Nacional.

“Queremos que se nos entreguen los nombres de los funcionarios del Instituto de Derechos Humanos y que se incorpore a la investigación a todas las personas que estaban cerca y que no prestaron la atención necesaria. Me parece gravísimo que quienes fiscalizan estas manifestaciones, estando a metros de distancia, no hayan ejercido las acciones pertinentes para dar cuenta del accionar de los manifestantes”, indicó.

Además de los antecedentes que pedirán como Comisión, el senador indicó que la Fiscalía también debe citar a los organizadores del evento, a los funcionarios del INDH, funcionarios de Carabineros y todos los que estaban cerca del lugar.

A juicio de Chahuán, “pareciera que hay un doble estándar respecto de aquellos que incitan las acciones de violencia”.

La senadora Adriana Muñoz (PPD), también miembro de la Comisión de Derechos Humanos, comparte la necesidad de pedir antecedentes y llamar a declarar a las personas involucradas, cuestión que acordarán hoy lunes cuando se vuelvan a reunir y lo planteen al presidente de la Comisión, senador Alejandro Navarro. En palabras de la senadora, “no es posible que una persona que está conversando con Carabineros sea herida en el rostro, no puede haber estas versiones tan distintas”. Agregó que Carabineros debe entregar todos los antecedentes de lo sucedido.

La senadora Adriana Muñoz insistó en que se trata de una situación muy grave. “Es muy importante saber qué sucedió. Todos estamos mirando las imágenes, los videos, grabaciones son el gran testimonio que nos permitirán saber qué ocurrió”.