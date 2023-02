Las huellas de Parived en el expediente del caso relojes

En junio de 2019, Domingo Jalil Allel se comunicó varias veces con Marco Antonio López Spagui, conocido públicamente como Parived, a fin de que este lo acompañara a una reunión con unos sujetos que estaban vendiendo unas joyas que podían interesarle. Pese a la insistencia, la expareja de la animadora Tonka Tomicic declinó asistir, por problemas personales, aunque le encargó a su interlocutor que les tomara fotos a los objetos, para ver si había algo interesante.

Ambos conversaban con normalidad, pues desconocían que en esos precisos instantes estaban siendo escuchados por efectivos de la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI, quienes ya estaban colaborando con la investigación que abrió el fiscal Eduardo Baeza, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, a fin de desbaratar una banda que se dedicaba al contrabando de joyas robadas.

La escena, de hecho, está descrita en uno de los informes que remitieron los detectives al persecutor, pues -como se indica en los mismos- es una de las situaciones que graficaría que el anticuario y sicólogo tenía participación en la investigada estructura criminal como “receptor final”. Se asegura que él, a sabiendas de la procedencia ilícita de especies, efectúa compras con la finalidad de verse beneficiado monetariamente, “ya que en el mercado formal no podría conseguir los precios por los cuales él está ofertando”.

Se advierte, asimismo, que Parived realizaba negocios directamente con Estrella Dinamarca, sindicada como una de las líderes de la organización, y con Domingo Jalil, conocido como el “Sultán del Artificio”, también imputado en esta causa.

Anillos, pulseras y relojes

Si bien López Spagui no asistió a la cita con los vendedores que le propuso Jalil, sí se mostró interesado -como se advierte de la transcripción de conversaciones entre ambos que hay en el expediente- en un anillo y un collar de oro que tenían a la venta, por lo que, sin dudarlo, Jalil le dijo: “Yo te los consigo”.

Eso sí, el sicólogo le hace presente que hay que revisar bien las cosas, pues en una de sus compras, destaca en el informe de la PDI, un reloj “tenía la tremenda raya en el vidrio” y él no se dio cuenta.

La situación es de relevancia para los investigadores, pues como establecen, también ayuda a “ilustrar gráficamente” que ambos estaban transando joyas de dudosa procedencia.

Pero anterior a eso hay otros episodios que el persecutor incluye como transacciones irregulares que la expareja de Tomicic realizaba.

Por ejemplo, a través de escuchas a conversaciones que mantuvo Estrella Dinamarca en mayo de 2019 se percataron que el anticuario había recibido unos aros que esta comercializaba, y que incluso eran los que la animadora y modelo usó para una edición del Copihue de Oro.

En agosto del mismo año, a través de seguimientos, la policía civil también advirtió que Dinamarca y su mano derecha, Jaime Quiroz, se reunieron con López Spagui en el Hotel Sheraton para concretar otra venta de joyas y relojes. Eso quedó registrado en conversaciones de la mujer, quien en contactos con terceros manifestó que había dejado para ese día el “retirar documentos con Antonio (...), ya que tenía que entregar los relojes”.

Similar situación se habría registrado en enero de 2020, cuando los detectives detectan otro encuentro entre Parived y Quiroz, esta vez, como se advierte en el informe, para la entrega de un anillo.

Igualmente, en documentos de la causa se indica que Parived le pedía financiamiento a Jalil para adquirir ciertas especies, como en febrero de 2020, cuando le solicitó dinero para comprar una pieza que, según dijo, podía vender en 15 mil dólares (alrededor de $ 12 millones) y por la cual le estarían pidiendo sólo cinco millones.

En ese entonces, como se lee en los escritos de los policías, establecieron que se trataba de un objeto ilícito, porque Parived indicó: “No tiene caja, ni documentos, ni nada, pero da lo mismo, al comprador le da lo mismo...”.

Otra de las reuniones sostenidas por el imputado que son incluidas como relevantes es una que protagonizó en febrero de 2020, cuando se reunió nuevamente con Quiroz, esta vez en una Shell de Lo Barnechea, y recibió -según se describe en documentos policiales- un reloj marca Tudor, de titanio.

Conexión humana

Pese a los hechos a los cuales Parived es vinculado, en su declaración voluntaria ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) -denunciantes en la causa- el anticuario negó cualquier relación comercial con Estrella Dinamarca.

“Yo no tuve relación de compra ni venta con la señora Dinamarca. La conocí en su tienda de objetos de lujo, conversamos y conecté con ella a nivel humano más que comercial. Tenía un problema personal y me lo contó, y así la conocí. Su tienda me la recomendaron, pero yo no le compré ni vendí nada”, comentó en dicha oportunidad, de acuerdo con la declaración contenida en la carpeta.

Pero ante la insistencia de los funcionarios, que tenían en su poder información recopilada de las escuchas, este agregó: “Ella estaba ofreciendo un objeto y, como yo tengo personas conocidas, puede que ella me haya estado tratando de ofrecer algo (...). Ella siempre ofrecía sus productos a cualquiera, porque tenía una tienda. Pero yo no le hice compras de objetos ni le vendí nada”.