Nuevo escándalo en Hospital San José: dirigentes gremiales acusados de abuso de horas extras y permisos ilimitados

El informe que la Contraloría General de la República (CGR) realizó sobre el Hospital San José y que hace algunos días reveló problemas en su gestión, aludiendo a que existen riesgos de fraude y corrupción, fue la gota que colmó la paciencia a varios funcionarios del recinto, quienes una vez que se conoció el contenido de la investigación advirtieron que existían otras malas prácticas que -a su juicio- provocaron el deficiente funcionamiento del recinto asistencial, uno de los más grandes de la zona norte de la capital.

Pero hay una en particular que ha alertado a algunos profesionales: el mal uso de los permisos y horas extras de los dirigentes gremiales que representan a enfermeros, tecnólogos médicos, paramédicos y funcionarios de mantenimiento. Alerta de la que ya está al tanto el mismo hospital, el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) -institución de la que depende el centro asistencial- y la CGR, donde a principios de mayo se ingresó una denuncia anónima que gatilló una investigación.

“Jaime Norambuena, Luis Morales, Agustín Morales, Mauricio Villablanca, Paola Bastías, Paola Hernández, Hugo Bustos y Daniel Zúñiga utilizan 44 horas de su jornada laboral para labores sindicales. No bastando con esa irregularidad, los siguientes tienen el descaro de inventarse horas extraordinarias. Es decir, su jornada ordinaria de 44 horas de lunes a viernes la destinan por completo a labores gremiales, pero los días sábado y domingo aparecen haciéndose otro sueldo con horas extraordinarias de dudosa legalidad. (...) Ruego investigar esta sinvergüenzura”, establece la acusación.

Sin embargo, de acuerdo a diversas fuentes del hospital, esta no es una práctica acotada solo al listado de los profesionales de la denuncia, sino que se extiende a una decena de funcionarios y, además, detallan que no es algo nuevo, sino que se arrastra desde hace años, incluso décadas. De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso La Tercera, al menos 30 dirigentes gremiales se tomaron en promedio 23 días al mes para actividades sindicales durante los primeros cinco meses de 2024, y de este grupo, cinco recibieron un pago por hora extras, lo que para algunos se interpreta como un sobresueldo.

Quienes conocen el conflicto aseguran que esta costumbre es una lectura maliciosa de la norma, pues se establece una base para actividad gremial, pero no un límite: “La jefatura superior de la respectiva repartición deberá conceder a los directores de las asociaciones los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser inferiores a 22 horas semanales por cada director de una asociación de carácter nacional, ni a 11 horas por cada director de una asociación de carácter regional, provincial o comunal o que tenga como base uno o más establecimientos de salud y por cada director regional o provincial elegido”, se lee en ella.

Respecto de la denuncia, el SSMN establece que tres de las denunciadas solicitaron permiso gremial durante todos los días de marzo, lo que no consta en sus liquidaciones finales. Además, advierte que hay un uso desmedido de horas extras, toda vez que algunos de estos dirigentes realizaron hasta 96 horas nocturnas y 47 diurnas durante el periodo analizado.

A eso se suma que el servicio detectó algunos pagos sin justificación, tal como se lee en la respuesta que el propio SSMN envió a la CGR hace algunos días: “Contrario a lo establecido a las normas que regulan la materia, el mencionado nosocomio (hospital) no otorga descanso complementario por la realización de trabajos extraordinarios, realizando el recargo de las remuneraciones sin fundamento especificado en el acto administrativo (...), pues el pago es procedente únicamente cuando el descanso del servidor no fuere posible por razones de buen servicio, lo que en el caso en cuestión no acontece”.

En investigación

Consultados por La Tercera, desde la Contraloría afirman que a partir de la denuncia está en desarrollo una Atención de Referencia de Auditoría, es decir, una investigación acotada. Y tanto desde el hospital como del servicio aclararon que ya entregaron todos los antecedentes solicitados.

En ese contexto, desde el SSMN aseguran que están “a la espera de un pronunciamiento decisorio por parte del organismo”, y detallaron que “para buscar una solución satisfactoria, el Hospital San José, el Servicio de Salud Metropolitano Norte y los dirigentes gremiales continuarán en conversaciones para coordinar de manera eficiente los permisos gremiales, las horas extraordinarias y el desempeño de los funcionarios”.

Con todo, según explican diversos personeros que trabajan en el recinto sanitario, esta sería solo una muestra de las “malas prácticas” que hay en el hospital y que, además del “abuso” de los permisos gremiales y horas extraordinarias, acusan que hay funcionarios que marcan su ingreso y salida del establecimiento, aunque no cumplen con su jornada laboral dentro del establecimiento. Asimismo, deslizan que hay varios profesionales que hacen uso desmedido de licencias médicas.

Este medio intentó contactar a las personas denunciadas en Contraloría, pero no obtuvo respuesta de ninguna de ellas.