Los próximos episodios de WandaVision explorarán más detalles sobre el pasado de Wanda Maximoff

Días atrás Elizabeth Olsen comentó que el cuarto episodio podría sobre la mesa un importante cambio en la propuesta de WandaVision, y aunque aún es muy pronto para saber con exactitud de qué está hablando la actriz detrás de Wanda Maximoff, recientemente Jac Schaeffer, la showrunner de la serie, habló de otro punto que se sumará a la apuesta de los próximos capítulos de lo nuevo de Marvel Studios.

En una entrevista con The Wrap, Schaeffer aparentemente fue consultada sobre la aproximación de la serie a las historias de origen de sus personajes principales. Algo a lo que la showrunner respondió asegurando que la serie efectivamente pretende sumergirse en las historias de Wanda y Vision.

“El programa trata sobre Wanda y Vision y es una oportunidad para profundizar en quiénes son. Y eso tiene que ver con el lugar de donde vienen. Todos somos producto de nuestras experiencias y nuestro trauma y nuestras relaciones”, comentó Schaeffer. “Y entonces exploraremos todos esos detalles de su pasado a medida que avancemos”.

Las bases de las historias de Wanda y Vision se establecieron en Avengers: Age of Ultron, sin embargo, particularmente en el caso de Maximoff, las otras estregas del MCU no han abordado muchos detalles sobre su vida antes y durante los experimentos del Barón von Strucker. En ese sentido, no solo hay que tener en cuenta que los comerciales son una parte importante de la historia de WandaVision, sino que también cabe recordar que las historias de Wanda y Vision están estrechamente ligadas a Pietro Maximoff y Ultron.

Pero mientras la exploración del pasado de Wanda es un elemento esperado de WandaVision, el villano detrás de todo es una de las principales interrogantes y en esa línea, mientras Paul Bettany reafirmó que los últimos episodios de la serie serían muy relevantes, Elizabeth Olsen planteó que tal vez esta apuesta no contará con un villano tan evidente.

“Creo que se van a sorprender enormemente al final del programa”, dijo Bettany en una conversación con el podcast Lights, Camera, Pod. “Realmente creo que la gente va a decir, ‘¡Dios mío!’ Y van a ver la MCU bajo una luz completamente nueva, y también tendrán una comprensión mucho más profunda de en qué dirección se está moviendo“.

“También diría que, ya sabes, se filtran tantas cosas y la gente se entera de ciertas cosas”, agregó. “Pero hay algo que sucede y se ha mantenido completamente en secreto y trabajo con este actor con el que siempre he querido trabajar y tenemos fuegos artificiales juntos y las escenas son geniales, y creo que la gente estará muy emocionada. Son chismes que probablemente no debería haberte dicho y probablemente recibiré una llamada de seguridad de Marvel diciendo: ‘¿Por qué diablos dijiste eso?’”, sentenció el intérprete de Vision.

Todo mientras que, en una entrevista con Elle, Olsen dijo: “Alguien me dijo que cuando ves cualquiera de estas películas de héroes, sabes cuándo el villano está a punto de mostrarse, y también tienes una idea de quién es el villano. Con nuestro programa no sabes cuál es el villano, o si hay uno en absoluto. Wanda está tratando de proteger todo en su burbuja, proteger lo que ella y Vision tienen y esta experiencia. Creo que todo lo que hace es en respuesta a mantener las cosas juntas”.

WandaVision tendrá 9 episodios y una duración total cercana a las seis horas.