“Relájense… si pueden”, dice riendo el Presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, apenas ingresa en uno de los salones del Palacio Mariinskyi en Kiev, para sostener una reunión con un grupo de periodistas de distintos medios de América Latina, entre estos La Tercera. Previamente, en ese mismo complejo de estilo barroco del siglo XVIII -la residencia ceremonial de los mandatarios ucranianos para actos o reuniones con dignatarios-, Zelensky mantuvo un encuentro clave con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y su par británico, David Lammy, con quienes discutió sobre el uso de armas de Occidente contra objetivos militares estratégicos en Rusia.

Cuando han pasado más de dos años y medio desde la invasión a gran escala ordenada por Vladimir Putin, que comenzó en febrero de 2022, la posibilidad de que Ucrania pueda atacar esas áreas militares clave en territorio ruso -desde donde Moscú lanza drones y misiles hacia distintas ciudades ucranianas-, se ha transformado en un tema central de la agenda internacional. Como también la revelación de que Irán habría sumado misiles balísticos Fath 360 y drones Shahed a Rusia.

Así, en más de 900 días de guerra a gran escala, Ucrania no ha dejado de ser atacada, no solo en la región del Donbas, en el este, sino en todo el país. De hecho, mientras se realizaba el encuentro de Zelensky con periodistas de la región se activó una alerta de una amenaza de ataque aéreo contra la capital ucraniana que se extendió por 36 minutos. Eso sí, la diferencia entre las primeras fases del conflicto y su curso actual es que hace un mes Ucrania logró penetrar en el territorio ruso -en la región de Kursk-, lo que ha supuesto todo un revés para Moscú.

Zelensky durante el encuentro con periodistas de América Latina en Kiev.

“Si todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, Europa, Taiwán y otros se unieran, podrían sancionar a las empresas intermediarias que venden todos los microchips y complementos para construir estos misiles. Sin estos componentes, sin los chips (semiconductores), Rusia no podría tener su propia producción de armas”, advirtió Zelensky, vestido con su ya tradicional pantalón militar y una camiseta manga larga negra con el escudo de armas de Ucrania.

“Yo le he dicho a Estados Unidos que Irán ya utiliza los Shahed en nuestro territorio. Eran los primeros drones que estaban sobrevolando y eran decenas de ellos; ahora son kilómetros (de drones) que sobrepasan nuestras fronteras y nosotros no los vemos. Los misiles ahora tienen un alcance aún mayor y unas alturas aún mayores. O sea, Irán está usándonos como laboratorio para probar sus armas. Pero pareciera que Rusia está luchando contra Ucrania sola. Pero no está sola. Y lo que Irán hace aquí en Ucrania lo va a repetir en otros territorios. Y es lo mismo que Rusia ha hecho en Siria y es un hecho. Así que la transmisión de misiles es una etapa nueva de la práctica ya existente. Entonces ¿cómo parar a Irán? Yo creo que el mundo sabe perfectamente cómo hacerlo y tiene muchas herramientas para prevenirlo, porque cuando defienden a otros países muestran con mucha claridad cómo pueden proteger y defender el cielo de otros países”, indicó.

En este contexto, Zelensky puso énfasis en la importancia de detener a Rusia en su agresión contra Ucrania: “Mañana o pasado, cuando termine esta guerra, cuando ya se acaben las sanciones, Rusia volverá y succionará todo de Brasil o de otro país. Yo pongo a Brasil como un ejemplo, es decir, va a ser lo mismo que ha hecho con Ucrania. Aquí teníamos un gas que era barato y éramos un país de tránsito. Y entonces esto,

para nosotros, se convirtió en una influencia política, se convirtió en el intento de robar nuestra identidad. Hace falta que los países recuerden que el apoyo de Rusia es algo temporal y los valores son algo atemporal y constante”.

El rol de América Latina

El Palacio Mariinskyi se encuentra a un costado de la Rada, nombre que recibe el Parlamento ucraniano, y además está en medio de un parque con grandes fuentes que se encontraba abierto al público antes de la invasión rusa. Ahora, sin embargo, hay establecidos check points donde los militares no solo controlan acuciosamente el acceso, sino que se preocupan que nadie ni siquiera tome fotografías.

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante un encuentro con periodistas de medios de América Latina, entre estos La Tercera.

Zelensky estuvo la mañana del jueves en ese palacio porque ahí se llevó a cabo la Cumbre de la Plataforma de Crimea, que contó con la presencia del Presidente de Lituania, Gitanas Nausëda; el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković; y la premier de Letonia, Evika Siliņa. Por lo general, el jefe de Estado ucraniano permanece en las oficinas presidenciales en otro sector de la ciudad, en un edificio que aún mantiene sacos de arena apilados en sus accesos, algunos pasillos a oscuras o con luz tenue, como un recuerdo de los primeros días de la invasión rusa a gran escala.

En la entrevista, el mandatario de Ucrania también abordó asuntos como la creciente influencia de Rusia en América Latina. En este sentido, Zelensky indicó que, a su juicio, en esa región actúa la propaganda de Moscú y algunas personas no saben sobre lo que realmente ocurre en el país: “Rusia puede influir con su información, también porque los líderes o políticos de algún país no quieren saber y revelar lo que pasa aquí, porque tienen una dependencia de Rusia, de cosas económicas, de su combustible. Nosotros no tenemos tanto dinero, no podemos ofrecer lo que ofrece Rusia, gas o petróleo en grandes cantidades y barato, como recibe Brasil de parte de Rusia”.

En una señal de la importancia que le otorga Ucrania al rol que podría jugar América Latina para detener la agresión rusa, Zelensky valoró la posición de su par chileno Gabriel Boric, al ser consultado por La Tercera, que recibió una invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania para visitar ese país.

“Es una persona que ha influido a América Latina para que tuvieran más representación en la primera Cumbre de la Paz y efectivamente valoro su papel. Y además tenemos muy buena relación, tenemos muy buen diálogo con el Presidente. Es una persona bastante directa, muy justa y me gusta (la) gente como él y yo creo que nosotros con Chile sí que podremos construir muchas relaciones en el futuro entre nuestros pueblos. Yo creo que somos muy parecidos en este sentido”, dijo.

Zelensky observa cazas F-16 durante el Día de la Fuerza Aérea, el 4 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Zelensky continuó: “En primer lugar, Boric apoya la devolución de los niños secuestrados (por Rusia). Vamos a tener incluso una conferencia online que se va a realizar junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Es una cosa muy importante para nosotros la devolución de los niños”.

El mandatario ucraniano recalcó que para su país es muy importante que las naciones de la región hagan todo lo posible para que “estén dentro de este círculo de influencia y apoyo a Ucrania”. “Para que todos juntos podamos mostrar quién es Putin y pararlo. Porque sabemos que si él no tiene a su lado a América Latina, los países árabes tampoco estarán. Él no tendrá fuerza. Él empezó a debilitarse, hace cosas que nunca había hecho. Ya empezó a tener reuniones con algunos líderes que antes no le importaban; a donde siempre mandaba a algún representante o algún ministro de Exteriores y ahora él personalmente va a Mongolia, imagínese. Entonces, entiende lo que está pasando. Y yo trato a Mongolia con todo respeto. Pero esto es algo temporal, esto no va a durar”, señaló al ser consultado por este diario sobre esa materia.

Zelensky también se refirió a la relación con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el que se reunió en septiembre del año pasado al margen de la cumbre de la ONU y con quien creyó tener entonces un muy buen encuentro.

“Yo pensé que me había entendido. Yo estaba muy agradecido por esa reunión. Fui muy sincero con él, quería verlo, quería ver su experiencia, porque él entiende lo que está pasando”, aseguró. Sin embargo, sostuvo que una propuesta anunciada el mes pasado por Beijing y Brasil era “mayoritariamente prorrusa”, ya que exige un compromiso de Ucrania, que ha estado luchando dentro de su propio territorio para repeler a las fuerzas rusas.

“Dicen que Ucrania debe aceptar un compromiso. ¿Qué compromiso? ¿Renunciar a sus tierras y olvidar que están matando a nuestra gente? ¿Qué tipo de compromiso exactamente? El compromiso es algo inaceptable aquí. ¿Quieren que olvidemos los asesinatos, que olvidemos todo? Creo que esta visión es destructiva. ¿Cómo es posible proponer algo diciendo ‘esta es nuestra iniciativa’, sin siquiera hablar con nosotros? Y Rusia inmediatamente aparece y dice que apoyan la propuesta de Brasil y China. No somos tontos. ¿Por qué necesitamos este teatro?”, concluyó.