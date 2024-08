Andriy Kostin, fiscal general de Ucrania: “No puede haber una paz justa sin justicia a las víctimas de esta guerra”

Cinco meses después de que comenzó la invasión de gran escala de Rusia a Ucrania, en febrero de 2022, el destacado abogado Andriy Kostin fue elegido por el Parlamento de ese país como fiscal general. Desde entonces, ha trabajado intensamente para documentar los crímenes de guerra que han cometido las fuerzas del Kremlin y hasta ahora han acreditado más de 135.000 crímenes perpetrados por militares rusos y sus representantes en Ucrania.

“No solo documentamos, sino que también investigamos los crímenes internacionales de Rusia incluso durante las hostilidades en curso. Hasta la fecha, hemos identificado a entre 600 y 652 sospechosos. Cada día cambia la cifra de crímenes de guerra. No sólo los identificamos, sino que también tenemos un conjunto de pruebas que demuestran que presuntamente cometieron crímenes de guerra. Y hemos llevado 469 casos a los tribunales ucranianos, y ya tenemos 126 criminales de guerra rusos condenados por los tribunales ucranianos durante la guerra en curso. Así que no se trata sólo de documentar, sino también de investigar y enjuiciar, incluso en tiempos de guerra, para hacer frente a un reto tan inmenso”, dice Kostin en esa entrevista vía Zoom con La Tercera.

¿Cómo ha cambiado su trabajo desde que comenzaron a documentar estos crímenes?

En primer lugar, estamos optimizando nuestro trabajo. Además de un departamento central de enjuiciamiento de crímenes de guerra, hemos establecido 10 unidades regionales. Hemos previsto una especialización para tipos específicos de crímenes como la violencia sexual relacionada con el conflicto. Creamos una unidad especializada en crímenes de guerra contra el medio ambiente cometidos por Rusia. Hemos preparado una metodología, porque este gran número requiere un enfoque muy estratégico. También utilizamos drones de tecnologías modernas para documentar los daños, como la inteligencia artificial y soluciones de procesamiento de datos de empresas como Microsoft y Palantir Technologies para analizar las pruebas, porque esta guerra ya es la más documentada de la historia. Implementamos enfoques centrados en las personas para alentar a las víctimas y testigos a realizar pruebas y brindarles apoyo integral, no solo legal, sino también psicológico, médico y reubicación inmediata si es necesario. Comenzamos a centrarnos no sólo en los perpetradores iniciales, sino también en procesar a los comandantes y dirigentes políticos rusos responsables de la política de persecución de los ucranianos.

En esta imagen tomada de un video publicado el 20 de febrero de 2024, la gente lleva botellas de agua junto a edificios residenciales dañados durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Avdiivka, en la región de Donetsk, Ucrania. Foto: Reuters

¿Cuáles son las expectativas que tienen con esto?

Mi objetivo principal es encontrar evidencia para trabajar con las víctimas y los sobrevivientes para abordar sus necesidades. Y siempre que tengamos pruebas suficientes seguir adelante con nuestros casos, algunos de estos son procesados y juzgados en rebeldía. Y esto es importante porque cuando se habla con los sobrevivientes que identificaron al perpetrador inicial, que presentaron pruebas y cuando recopilamos todas las pruebas, cómo podemos esperar. Todos sabemos que los crímenes de guerra no prescriben, pero por qué los sobrevivientes deben esperar. Por eso estamos avanzando en nuestro compromiso de hacer justicia a tiempo. Y no es sólo nuestro compromiso con el enjuiciamiento interno, sino también nuestro compromiso conjunto con mi colega, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. La apertura de la oficina de la CPI en Kiev y nuestro trabajo diario con los investigadores del fiscal de la CPI ya han dado excelentes resultados. Así que ya se han emitido seis órdenes de arresto, empezando por (Vladimir) Putin y terminando con comandantes militares de diferentes niveles. Esperamos una rendición de cuentas total y exhaustiva. Todos los perpetradores que tenemos en nuestro poder deberían ser responsables en nuestros tribunales nacionales y en los países con los que cooperamos legalmente también podrían ser procesados y no sólo los que tienen órdenes de arresto de la CPI.

¿Existe cooperación internacional?

Cooperamos con más de 20 países que han abierto sus investigaciones nacionales sobre los crímenes de guerra, algunas de ellas basadas en la jurisdicción universal, otras no. Y mantenemos una buena cooperación. Lo llamamos reparto de la carga, pero no se trata de miles o cientos de casos, sino de uno, dos o tres casos enjuiciados con éxito por nuestros socios que demuestren a los criminales rusos que no hay refugio seguro, ni siquiera geográficamente. Y ya tenemos los primeros resultados de nuestra cooperación con nuestros socios del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así que ya han acusado también en rebeldía a presuntos criminales de guerra rusos por tortura y detención ilegal de civiles estadounidenses que se encontraban en la ocupación de la región de Kherson. Nuestros colegas de Lituania también han acusado a tres presuntos autores del asesinato de un civil lituano en Mariupol. Y esto es sólo el principio de este camino.

Oficiales de policía y rescatistas inspeccionan el lugar de un ataque militar ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kostiantynivka, región de Donetsk, Ucrania, el 6 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

¿Cómo esta documentación de crímenes se enmarca dentro del plan de paz del Presidente Zelensky?

En primer lugar, nuestra red de rendición de cuentas está completamente incluida en el plan de paz del Presidente Zelensky, como un plan de acción para lograr una paz justa. Entendemos que no puede haber una paz justa y duradera sin que se haga justicia a las víctimas y sobrevivientes de esta guerra. Por eso el punto siete de esta fórmula se llama restablecer la justicia. E implementar este punto significa completar la red de responsabilidad integral. Hay cinco pilares de la red de rendición de cuentas, el primero es la investigación efectiva de los crímenes internacionales a nivel nacional. También es la rendición de cuentas por el crimen de agresión, que es crucial no sólo para hacer justicia a las víctimas de esta guerra, sino también como medida disuasoria para demostrar a cualquier otro agresor potencial, incluido Putin, que no sólo tendrá que rendir cuentas por los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados, sino que también tendrá que rendir cuentas por el desarrollo de su guerra de agresión. También está la reparación de pérdidas y daños, porque todas las personas que han perdido a sus familiares, todas las personas que han sido heridas, torturadas, dañadas, han perdido su propiedad, sus comunidades, sus negocios, su gobierno, que han perdido su propiedad debido a esta guerra de agresión, deben recibir una compensación, una reparación a partir de los activos rusos. Es muy importante desde el punto de vista legal y de justicia que cualquier víctima y sobreviviente reciba una compensación de los bienes del Estado perpetrador. Y, de hecho, si tenemos éxito en este camino, será de nuevo una nueva medida disuasoria para detener la guerra de agresión en otras partes del mundo. Mi trabajo como fiscal es asegurar que todas las investigaciones y los procesos se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente, y que las víctimas y los sobrevivientes reciban su medida de justicia. Y espero que este enfoque sea apoyado por nuestros socios y amigos de ideas afines que apoyan la fórmula de paz del Presidente Zelensky.

El fiscal general de Ucrania Andriy Kostin.

¿Cree que los ciberataques deben ser considerados como crímenes de guerra?

Es muy interesante, porque empezamos a investigar los ciberataques como crímenes de guerra, y creemos que es un nuevo tipo de investigación en la práctica judicial en todo el mundo. De hecho, yo diría que Karim Khan también está estudiando muy atentamente la investigación de los ciberataques como crímenes de guerra. Los ataques cibernéticos ahora son utilizados por Rusia como un arma de guerra. La doctrina militar de la OTAN, en realidad, y la mayoría de los países consideran el ciberespacio como una de las dimensiones de la seguridad nacional. Rusia está librando una guerra híbrida en el campo de batalla de la información y el ciberespacio, en el comercio y la economía, en el sistema de asuntos exteriores, en la seguridad global. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia, el número de este tipo de ataques, dirigidos tanto contra el ciberespacio de Ucrania como contra la infraestructura informática de otros Estados democráticos, ha aumentado considerablemente. Los ciberataques pueden utilizarse para llevar a cabo o facilitar crímenes de guerra, incluso genocidio. La justicia penal internacional puede y debe adaptarse a este nuevo panorama. Las autoridades ucranianas han detectado más de 800 intentos de ciberataques contra instituciones y servicios estatales, incluidas infraestructuras energéticas críticas, desde el comienzo de la invasión a gran escala.

Ucrania ha sido el primer país en procesar los crímenes medioambientales…

Ucrania investiga y enjuicia crímenes de guerra contra el medio ambiente y delitos de ecocidio cometidos en el contexto de un conflicto armado. Hasta ahora, esto no había ocurrido ni en tribunales nacionales ni internacionales. Ni siquiera en tribunales internacionales famosos como los de Yugoslavia y Ruanda. Los crímenes de guerra de Rusia causan daños medioambientales graves, generalizados y a largo plazo que se extienden más allá del territorio de Ucrania. Y en realidad, he utilizado la definición, que ya contiene el Estatuto de Roma, que Ucrania ha ratificado. Incluso la CPI no tiene experiencia previa en la investigación y persecución de delitos ambientales. Ahora, muchos de nuestros académicos también están preparando el modelo legal, porque es necesario preparar el caso para los estándares que serán aceptados por la CPI, porque podría ocurrir que algunos de los casos que investigamos en este momento relacionados con crímenes de guerra medioambientales sean trasladados allí. Hemos creado una unidad especializada dedicada a esto y actualmente hay 209 procedimientos penales, y 14 de ellos están clasificados como ecocidio.