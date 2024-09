Volodymyr Zelensky: “Valoro el papel del Presidente Boric y creo que con Chile podremos construir muchas relaciones en el futuro”

En una señal de la importancia que le entrega Ucrania al rol de América Latina para detener la agresión de Rusia en su contra, el Presidente Volodymyr Zelensky valoró el rol que ha jugado el mandatario chileno, Gabriel Boric en este sentido.

“Es una persona que ha influenciado a América Latina para que tuvieran más representación en la primera Cumbre de la Paz y efectivamente valoro su papel. Y, además, tenemos muy buena relación, tenemos muy buen diálogo con el Presidente. Es una persona bastante directa, pero muy justa y me gusta la gente como él. Yo creo que nosotros con Chile sí que podremos construir muchas relaciones en el futuro entre nuestros pueblos. Yo creo que somos muy parecidos en este sentido”, dijo Zelensky durante un encuentro con periodistas latinoamericanos en Kiev al que asistió La Tercera.

Volodymyr Zelensky durante un encuentro con periodistas latinoamericanos en Kiev al que asistió La Tercera.

“En primer lugar. Boric apoya la devolución de los niños secuestrados (por Rusia). Vamos a tener incluso una conferencia online que va a hacer junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Es una cosa muy importante para nosotros la devolución de los niños”, añadió en el encuentro que se realizó en el Palacio Mariinskyi, la residencia oficial del Presidente Ucrania, que actualmente se utiliza para cumbres o reuniones con dignatarios o quienes reciben la distinción Héroes de Ucrania.

“Para nosotros es muy importante que cualquier país de la América Latina haga lo posible y todo lo que dependa de ellos, para que estén dentro de este círculo de influencia y apoyo a Ucrania, para que todos juntos podamos mostrar quién es Putin y pararlo. Porque sabemos que si él no tiene a su lado a la América Latina, los países árabes tampoco estarán. Él no tendrá fuerza. Él empezó a debilitarse. Hace cosas que nunca ha hecho. Ya empieza a tener reuniones con algún país o algunos líderes que antes no le importaban nada, que siempre mandaba algún representante o algún ministro de Relaciones Exteriores y ahora él personalmente va a Mongolia. Imagínese. Entonces entiende lo que está pasando. Y yo, con todo respeto, trato a Mongolia. Pero todo el mundo tiene que saber. Esto es algo temporal, esto no va a durar”, indicó.

Volodymyr Zelensky durante un encuentro con periodistas latinoamericanos en Kiev al que asistió La Tercera.

En la conversación, Zelensky también se refirió a la relación con otros países de América Latina. En el caso de Brasil destacó la importancia de contar con el respaldo de Lula da Silva debido a la influencia que tiene este país en la región. Con respecto a Argentina indicó que con la llegada del Presidente Javier Milei la política de ese país hacia Ucrania ha sido muy positiva. Al tiempo que agradeció el respaldo que este mandatario le ha entregado.

Con respecto a México invitó a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a Ucrania y la instó a tomar “una posición justa” en el conflicto, esto debido a la invitación que le extendiera México al Presidente Vladimir Putin a asistir a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre.

El mandatario realizó la entrevista en medio de una agitada agenda que incluyó reuniones con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken y el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy.

Zeelensky destacó la importancia de contar con el respaldo de Lula da Silva debido a la influencia que tiene Brasil en la región.

En el encuentro, Blinken dio su más fuerte indicio hasta el momento de que la Casa Blanca está a punto de levantar sus restricciones a que Ucrania use armas de largo alcance suministradas por Occidente contra objetivos militares clave dentro de Rusia.

El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos había estado dispuesto “desde el primer día” a adaptar su política a medida que cambiaba la situación en el campo de batalla en Ucrania. “Seguiremos haciéndolo”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores Lammy sugirió que el envío de misiles balísticos por parte de Irán a Moscú, revelado esta semana, había cambiado el pensamiento estratégico en Londres y Washington. Fue una “escalada significativa y peligrosa”, afirmó.

Zelensky indicó que con la llegada del Presidente Javier Milei al poder la política de Argentina hacia Ucrania ha sido muy positiva.

Además, Zelensky participó de la Cumbre de la Plataforma de Crimea, que se realizó en Kiev, y contó con la presencia del Presidente Lituania, Gitanas Nausėda, el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković y la de Letonia, Ewika Silina, con quienes realizó una conferencia de prensa conjunta en las afueras del Palacio Mariinskyi.

Nausėda, pidió no acostumbrarse a las violaciones sistémicas de los derechos humanos por parte de Rusia en la Crimea ocupada. “Aquí es donde debe terminar también el régimen de terror. En la cuarta cumbre de la Plataforma de Crimea subrayé que no podemos permitir que las violaciones masivas de los derechos humanos se conviertan en la ‘nueva normalidad’. Sólo la victoria de Ucrania restablecerá la justicia”, afirmó.