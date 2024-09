“Eso será todo”: Donald Trump afirma que no volverá a postular a la presidencia si pierde en noviembre

El candidato republicano Donald Trump aseguró que no se presentará por cuarta vez consecutiva a la presidencia de Estados Unidos si pierde las elecciones del 5 de noviembre, afirmando que “eso será todo” en una entrevista dada a conocer el domingo.

Al ser consultado sobre si se ve presentándose de nuevo dentro de cuatro años si no tiene éxito en su tercera candidatura consecutiva a la Casa Blanca, el expresidente de 78 años dijo al programa “Full Measure” de Sharyl Attkisson: “No, no lo creo. Creo que eso será todo. No lo veo en absoluto. Con suerte, tendremos éxito”.

Trump enfrenta una reñida carrera contra la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, con encuestas que muestran a ambos empatados en estados clave de la batalla que probablemente serán decisivos para determinar el ganador, incluso cuando Harris ha comenzado a subir en las encuestas a nivel nacional.

Trump lanzó su primera candidatura a la reelección para las elecciones de 2020 el mismo día de su investidura en 2017 y anunció su última candidatura a la Casa Blanca hace dos años, en noviembre de 2022.

El exmandatario ha seguido culpando falsamente de su derrota en 2020 ante el presidente demócrata Joe Biden al fraude electoral generalizado y enfrenta cargos penales federales y estatales por los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones.

El multimillonario niega haber cometido delito alguno y ha interpretado las acusaciones como un ataque político en su contra, al tiempo que ha adoptado una retórica cada vez más distópica en caso de perder en noviembre.

Harris, de 59 años, ha calificado la carrera como un momento crítico para la democracia estadounidense, mientras trata de centrarse en cuestiones cotidianas como los costes para las familias y la vivienda.

Cuando fue consultado sobre si la pausa de cuatro años le ayudó a reagruparse y a averiguar en quién podía confiar como aliado, Trump dijo: “Habría sido más fácil si lo hubiera hecho (...) de forma contigua”.

“Pero el beneficio es, más que nada, que demuestra lo malos que eran”, añadió.

Trump, que habló con Attkisson en su complejo turístico de Florida, también dijo que era “demasiado pronto” para hacer tratos con personas para cualquier puesto en su gabinete de la Casa Blanca en caso de que gane en noviembre.