Nadie se salva: Trump aplica aranceles a islas antárticas donde solo viven pingüinos y focas

Un grupo de islas volcánicas deshabitadas y estériles cerca de la Antártida, cubiertas de glaciares y hogar de pingüinos, se vieron arrastradas este jueves por la guerra comercial de Donald Trump, ya que el presidente estadounidense les impuso un arancel del 10% sobre los productos.

Las islas Heard y McDonald, ubicadas en el océano Índico subantártico y que forman parte del territorio externo de Australia, se encuentran entre los lugares más remotos del planeta, accesibles únicamente mediante un viaje en barco de dos semanas desde Perth, en la costa oeste de Australia. Están completamente deshabitadas, y se cree que su última visita se remonta a hace casi diez años.

Este remoto territorio australiano, que presenta un paisaje mayoritariamente árido, incluso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No obstante, figura en la lista publicada por la Casa Blanca de países a los que se les impondrá un arancel del 10% sobre sus productos. Se encuentran entre varios “territorios externos” de Australia enumerados por separado en la lista arancelaria de Australia.

Las islas subantárticas son habitadas principalmente por pingüinos y focas, y un archipiélago noruego en el océano Ártico, que es conocido por sus osos polares. Forman parte de Australia y no son autónomos, pero mantienen una relación única con la Commonwealth. Entre los territorios incluidos en la lista de la Casa Blanca se encuentran las Islas Cocos (Keeling), la Isla de Navidad y la Isla Norfolk.

Para la Isla Norfolk, ubicada a unos 1.600 kilómetros de Sídney, la administración Trump anunció un arancel del 29%, en comparación con tan solo el 10% para Australia continental, una medida que desconcertó al primer ministro australiano, Anthony Albanese, quien declaró este jueves: “ Ningún lugar del mundo es seguro” .

“No estoy seguro de cuáles son las principales exportaciones de la Isla Norfolk a Estados Unidos ni por qué se la ha señalado, pero está sobre la mesa”, declaró Albanese a la prensa, refiriéndose a una tabla arancelaria global que Trump mostró el miércoles en un evento en la Rosaleda. El turismo es la principal industria de la Isla Norfolk, y sus visitantes son principalmente australianos.

Según datos del gobierno de la superpotencia, Estados Unidos ha registrado déficits comerciales con la Isla Norfolk durante los últimos tres años. La isla exportó bienes por valor de US$300.000 a Estados Unidos en 2022, US$700.000 en 2023 y US$200.000 en 2024. Sus importaciones desde Estados Unidos se mantuvieron en US$100.000 durante esos años.

Las importaciones de la Isla Norfolk desde Estados Unidos alcanzaron un máximo de US$11,7 millones en 2020, cuando no se registraron exportaciones. Los datos no especificaron qué bienes se comercializaron. Según empresarios de la Isla Norfolk que hablaron con Reuters, no conocieron ninguna industria manufacturera en la isla y añadieron que su principal industria, con diferencia, era el turismo.

Un empresario de control de plagas comentó a la agencia que, aunque no exportaban a Estados Unidos, importaban cebo para roedores desde ese país a través de Australia. “¿Los productos de la Isla Norfolk tendrán un arancel del 29%? Bueno, no hay ningún producto, así que no tendrá ningún efecto”, dijo Gye Duncan, propietario de una asesoría fiscal en la isla.

Del mismo modo, las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar en el Atlántico, enfrentan aranceles del 41%, en comparación con el 10% para el propio Reino Unido, según informó The Washington Post.