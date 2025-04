Las acciones que más caen en la Bolsa de Santiago tras los aranceles de Trump

Los esperados anuncios arancelarios del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cayeron bien en los principales mercados del mundo y para Chile no fue la excepción. El anuncio de un gravamen del 10% a las exportaciones de Chile hacía la superpotencia no generó una reacción positiva en la Bolsa de Santiago.

“Hoy día viene en el fondo ya la parte de las repercusiones, más que de conocer la información. Entonces, y es un poco lo que va a llevar a que todavía exista una suerte de incertidumbre de aquí hasta el 9 de abril (cuando los aranceles entren en vigencia)”, comentó Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital.

El IPSA -el principal índice bursátil de Chile- caía 0,99% a 7.622,79 puntos . El IPSA venía de registrar ganancias en la antesala del anuncio arancelario de Trump y lograba anotar una racha de dos jornadas consecutivas con ganancias (+0,65%), pero está jornada ya borró lo que ganó en ese tiempo.

Sin embargo, el IPSA arrancó este jueves con una caída más pronunciada y registró un mínimo de 7.602,18, lo que significó en su momento una caída de 1,25%.

“Actuar con pánico, en el fondo, es la peor decisión, sobre todo cuando ya la información ya está sobre la mesa. Así que es un poco la recomendación que se hace. Se debe estar muy atento a lo que pasa de aquí hasta el 9 de abril, que puede seguir habiendo novedades en torno a estas diferencias arancelarias”, dijo Tolosa de Vector Capital.

Entre las acciones que destacan, entre las que más caen está jornada, aparece SQM-B (2,19%), Clínica Las Condes (-2,11%), Embonor-B (-1,47%), Itaú (-1,40% y Vapores (-0,78%). No obstante, en línea con la moderación del IPSA tras la caída inicial más pronunciada, las acciones redujeron sus pérdidas: Vapores llegó a caer un poco más de 2%, Andina-B bajó un 2%, CMPC perdió más de un 1% y CAP restó un 1%, entre otras.

Por el lado de las ganancias, entre las mayores alzas, ninguna firma supera el 1%. Así, entre las acciones ganadores de la jornada, destaca Quiñenco (+0,35%), Concha y Toro (+0,31%) y Andina-B (+0,29%).

Mientras que, en las acciones más transadas, lidera SQM-B, Banco de Chile (-0,24%), Latam (-0,47%), Banco Santander (0,25%) y Falabella (0%).

“A partir de ahora tendremos que ver la reacción a estos agresivos aranceles por parte de los países afectados: si optan por tomar represalias o por negociar (y qué ofrecen a cambio de exenciones o reducciones de los aranceles anunciados). En este sentido, habrá varios días para negociar antes de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos (el arancel base del 10% entra en vigor el 5-abril y los superiores el 9-abril)”, comentó el gerente de estudio de Renta4, Guillermo Araya.