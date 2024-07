Alcaldesa de Quilicura tras cita con Tohá: “Esperábamos que esta prioridad que nos dio la ministra hubiese estado mucho antes”

La madrugada del domingo un violento crimen conmocionó a Quilicura, específicamente a la Población Raúl Silva Henríquez, cuando cuatro adolescentes fueron acribillados en medio de un aparente enfrentamiento entre bandas criminales. Este fue sólo uno de los homicidios registrados durante el fin de semana y que llevaron a la ministra del Interior y vicepresidenta, Carolina Tohá, a citar para la tarde de este lunes a los alcaldes de las comunas donde se produjeron los hechos más violentos. Una de ellas fue Paulina Bobadilla (independiente en el pacto del Frente Amplio), alcaldesa de Quilicura, quien asegura haber pedido en la instancia intervención y controles de identidad en los puntos críticos de su comuna.

En conversación con La Tercera, la edil además lamenta que estos hechos terminaran ocurriendo en su territorio pese a los reiterados llamados que hizo al gobierno central. A pesar de todo, se muestra contraria a la idea de llevar a cabo un estado de sitio en la región ante la ola de violencia y apunta a la necesidad de mayor coordinación entre las instituciones a cargo de la seguridad del país.

¿Cómo se gestó la reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá?

Nos contactaron desde el gabinete de la ministra y por supuesto que accedimos inmediatamente. La verdad es que nunca esperamos que nos citaran a esta instancia.

¿Qué le informó la ministra sobre las investigaciones en torno al asesinato de cuatro menores de edad en su comuna?

Todo es parte de una investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público junto a las policías. Gracias a una serie de intervenciones que hemos venido haciendo en nuestra comuna contamos con la detención de uno de los participantes en los hechos, lo que confirma los buenos resultados que ha dado la ejecución de esta estrategia de la municipalidad.

¿Qué propuesta le planteó la ministra?

Lo que podemos destacar de esta reunión es que nos han ofrecido mayor dotación de carabineros y se está evaluando la ampliación del plan Calle Sin Violencia, del cual no formábamos parte. Además, diferentes intervenciones en puntos críticos, trabajo cohesionado de todas las instituciones, pero es algo debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Es una propuesta que nos deja bastante esperanzados.

¿Cómo evalúa esta propuesta?

Hoy nos da una respuesta positiva, porque lamentablemente ante los hechos de este fin de semana lo tuvieron que hacer. En nuestro caso no formábamos parte de este plan Calle Sin Violencia, debido a que en la serie de criterios que inciden nosotros no calificábamos en el factor de homicidios, que era más bajo que otras comunas que sí los incorporaron.

¿Se habló sobre un posible estado de sitio?

No. Nosotros no estamos de acuerdo con ciertas solicitudes que se han levantado. Pero no nos cerramos a ninguna garantía que se pueda entregar a nuestros vecinos para su seguridad. Pero eso depende del Ejecutivo.

¿Cómo ve el hecho de que el gobierno haya tomado la decisión de entregar mayor dotación a la comuna después de los hechos ocurridos el fin de semana?

Esperábamos que esta prioridad que nos dio la ministra hubiese estado mucho antes (pero) vamos a empezar un nuevo periodo y eso es lo que importa: que de aquí en adelante tengamos prevención y presencia de las policías en nuestra comuna. Eso es lo relevante. Se van a trabajar los puntos que le expusimos. Siempre esperamos que se dé urgencias y hoy se está avanzando en seguridad, eso nos deja sin duda con muchas esperanzas.