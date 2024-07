¿Un ajuste de cuentas errado? Las hipótesis que se barajan tras la masacre en Quilicura

Eran pasadas las 00.00 del domingo cuando las calles de la Población Raúl Silva Henríquez, en la comuna de Quilicura, se tiñeron de rojo.

Carabineros recibía la denuncia por una balacera en calle Dos B con el pasaje Dos Tres. Al llegar, a las 00.36, se percataron que una tragedia había ocurrido minutos antes. Desde un vehículo de color gris, un grupo indeterminado de sujetos efectuó una ráfaga de disparos dando muerte a cuatro menores de edad. Los fallecidos fueron identificados por sus iniciales: D.D.M. (16), G.E.A.R. (15), M.E.M.C. (13) y F.A.M.L. (16). Primero fueron tres, pero con el correr de las horas un cuarto herido perdía la vida en el Hospital San José.

Dos de las primeras víctimas fatales, dijo el padrastro de una de ellas, Erick Miller, no tienen domicilio en el sector, sino que vivían en San Bernardo. “No son de aquí. Por eso yo hablo, para que se sepa la verdad, que no estaban carreteando, nada. Lo que queremos es que se haga justicia porque todos los días se muere un niño inocente por una bala loca (...). Este niño, el hijo de la mamá de mi hija, no hacía nada, era supertranquilo, era un cabro estudioso y lo mataron. Lo mataron de una forma terrible y cruel”.

B.M.M. (16) y Nicolás Rafael Moreno Muñoz (33) también resultaron baleados. Todos son chilenos. Las víctimas habían estado celebrando el cumpleaños de una abuela, cuando decidieron salir al exterior. Afuera encendieron una fogata en los alrededores. Ahí fue cuando fueron atacados con más de 40 disparos. Por la cantidad de disparos efectuados en poco tiempo se presume que las armas utilizadas serían automáticas. “Creemos que es una arma automática, atendido lo que han señalado los testigos y la cantidad de tiros que se han encontrado. Pero todavía está en investigación para poder darlo con mayor exactitud”, dijo esa noche el fiscal ECOH, Daniel Contreras.

Asimismo, el vehículo utilizado en el crimen fue encontrado a las 5:21 horas en el pasaje Pascual Gambino con la Avenida Lo Marcoleta, en la misma comuna, cerca de un kilómetro del sitio del suceso. Los presuntos autores del crimen lo quemaron para no dejar huellas. Hasta el lugar debió concurrir personal de Bomberos para extinguir las llamas.

Carabineros indicó que los fallecidos y los lesionados no poseen antecedentes penales ni mantienen causas vigentes. El sector es considerado como “complicado”, según residentes de la comuna. De hecho, se quejan de que hasta esa zona, cerca de la Población Parinacota, no llegan los servicios de delivery ni los automóviles de aplicación.

Santiago 14 de julio 2024. Tres adolescentes asesinados tras balacera en Quilicura luego que individuos descendieran de un móvil y atacaran con armas de fuego. Dragomir Yankovic/Aton Chile

¿Cuál sería el móvil del crimen?

Las autoridades manejan al menos dos teorías. La primera, y la que surgió en una primera instancia, es que se trataría de un ajuste de cuentas. Para ello, los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh) de la Fiscalía se encuentran trabajando con el personal del OS-9 y del Labocar de Carabineros.

Sin embargo, otra teoría que surgió en las últimas horas, de acuerdo a fuentes de La Tercera, es que se pudo tratar de un ajuste de cuentas errado. Esta última tesis se sustenta en que las víctimas no cuentan con antecedentes penales. Con todo, las próximas horas serán cruciales para los investigadores en cuanto a dar con pistas que permitan encontrar a los responsables del crimen que enlutó la comuna durante el fin de semana.

La madre de uno de los fallecidos, identificada como Jazmín, entregó más detalles al matinal de Chilevisión. “Se celebró superbién el cumpleaños, se fueron las visitas, salimos a fumar, volvimos a entrar y ahí se registró el accidente. No estaban todos en el cumpleaños, solo era uno. Sí se trata de bandas rivales, pero con los niños no. ¿Por qué matan a niños inocentes?, mataron a niños que ni siquiera viven aquí”.

La mujer dijo que había rumores de que algo así pudiera ocurrir. “Toda la gente decía que ‘en cualquier momento’”, dijo Jazmín que era lo que se comentaba en el barrio. Según fuentes de este diario, son dos bandas las que se encuentran en disputa territorial en la comuna. Ambas son de origen chileno. Una de ellas se bautizó como Los Morenos.

“Este es un sector que está tomado por algunas bandas criminales con alto poder de fuego. Aquí hay disputas territoriales, eso es una realidad. Y es por eso que hoy exigimos al gobierno que no solamente esté presente hoy la policía en el sector, sino que se haga una intervención integral”, dijo la alcaldesa Paulina Bobadilla. “Es una situación muy dolorosa y lamentable. Tenemos la instalación de bandas organizadas en diferentes puntos de la comuna. Hemos pedido muchas veces la intervención integral en este espacio, así como lo han hecho en otras comunas. Exigimos que vengan al territorio porque la información está”, agregó Bobadilla, quien lamentó que su comuna no esté incluida en el Plan Calle Sin Violencia del gobierno.

En La Moneda se reunió hoy el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, con el director de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, el general inspector Enrique Monrás. Allí abordarían el caso de Quilicura.

Durante la mañana de este lunes el sector amaneció con globos blancos en memoria de los menores de edad muertos. Una muralla azul, frente a la casa donde se celebró el cumpleaños, fue testigo del crimen. Varios de los múltiples disparos quedaron incrustados en ella y eran periciados por la policía durante la mañana. “Se está investigando, ahí estamos avanzando en los antecedentes. Es un trabajo en conjunto con el Ministerio Público”, dijo escuetamente Monrás al llegar a La Moneda. Agregó que estaban identificando específicamente la huella balística de las armas utilizadas en el hecho.