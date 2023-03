Boric respalda a senadora Campillai tras dichos de diputada Cordero: “Tienen una falta de empatía que no podemos seguir tolerando”

Repudio transversal. Así ha sido la reacción del mundo político -de izquierda a derecha- tras conocerse los dichos emitidos por la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN) en contra de la senadora independiente Fabiola Campillai, a quien -en el marco de un programa radial- acusó de mentir sobre su ceguera.

“Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega (...) Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total”, sostuvo la diputada Cordero en declaraciones al programa Sentido Común de radio El Conquistador.

Así, tras sostener una reunión con dirigentes de la CUT, el Presidente Gabriel Boric se refirió al “ataque” de la diputada Cordero en contra de Fabiola Campillai -quien estaba presente en la actividad- y le entregó “todo su respaldo”.

“(La senadora Campillai) Sufrió una agresión más por parte de personas negacionistas que revictimizan, que ridiculizan, que tienen una falta de empatía que no podemos seguir tolerando. El negacionismo a las violaciones de los derechos humanos cometido por la diputada María Luisa Cordero, alojada en una bancada de derecha hoy día, me parece que son inaceptables y que como sociedad entera tenemos que condenarlo. Así que todo mi respaldo senadora, cuente con nosotros”, expresó el Mandatario

El 26 de octubre de 2019, la senadora Fabiola Campillai cuando se disponía a tomar el transporte público para ir a su trabajo en la empresa Carozzi, fue impactada en su rostro por una bomba lacrimógena, en el marco del estallido social, el que le provocó fracturas en su rostro y cráneo, además de la pérdida de la visión en ambos ojos.

Por el ataque a Campillai, el 11 de octubre del año pasado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de San Bernardo condenó a 12 años y 183 días de presidio efectivo a Maturana Ojeda por el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas.

Durante una sesión del Senado, la senadora Fabiola Campillai se refirió a la agresión de la diputada Cordero y señaló -entre lágrimas- que las palabras de la parlamentaria se transforman en “una nueva revictimización” de lo que le ha tocado vivir después del fatídico incidente de 2019, y pidió tomar acciones para evitar que la parlamentaria RN-ind. pueda “volver a decir estas cosas”.

“Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad que no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud profesional, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy”, afirmó Campillai.

Reacciones en el Senado

El tema fue abordado este miércoles en la Cámara Alta por el senador PS Fidel Espinoza, quien solicitó a la presidencia del Senado pedir a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Ética de esta “al menos un pronunciamiento respecto de este tema”.

“Quiero condenar este ataque innecesario de una parlamentaria diputada a una senadora que todo el país sabe cómo ha sufrido”, indicó Espinoza. “Ninguna diferencia política ni la necesidad de salir en los medios, puede justificar tanta maldad”, agregó el parlamentario socialista.

En este sentido, Yasna Provoste, jefa de la bancada de senadores DC-independiente -a la cual pertenece Campillai- indicó durante la sesión que “junto con respaldar la solicitud del oficio a la Comisión de Ética, creo que es importante un pronunciamiento de la sala del Senado respecto de los hechos que han sido dados a conocer sobre la diputada Cordero”.

“Estos dichos son violentos, son revictimizantes contra un miembro de nuestra bancada, una senadora que es víctima de violación a los DD.HH., hechos que fueron demostrados judicialmente, y por lo tanto creo que es necesario recabar la unanimidad de la Sala para evacuar un informe que establezca un repudio del Senado a los dichos de la diputada Cordero y que solicite que la Comisión de Ética de la Cámara se pronuncie respecto de aquello”.

Al respecto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que la corporación tiene la “obligación moral” de “respaldar a la senadora Campillai” frente a los dichos de la diputada Cordero, e indicó que solicitará al senador DC Francisco Huenchumilla “redactar algo en esta línea, siendo reflejo de lo inaceptable que resulta este tipo de expresiones, que no hacen sino violentar el sentido del entendimiento en el país y relativizar temas que son extraordinariamente severos”.

Por su parte, senadora de Renovación Nacional (RN) Paulina Núñez, afirmó que “me da vergüenza que (María Luisa Cordero) forme parte de la bancada de diputados de Renovación Nacional”.