Cámara de Diputados aprueba nueva prórroga de estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

Curacautín, 19 de Mayo 2023. La ministra de defensa junto al subsecretario del interior visitan base militar en Curacautín. Mario Quilodran/ Aton Chile

La Cámara de Diputados aprobó este lunes una nueva prórroga por 30 días del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias del Biobío y de Arauco, en la Región del Biobío.

Los diputados visaron por 104 votos a favor la medida, mientras que 14 rechazaron extenderla y otros 12 legisladores se abstuvieron.

Ahora, la solicitud del Ejecutivo para la extensión del estado de excepción será revisada por la Sala del Senado, este martes.

Balance del gobierno

Durante su intervención, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó un balance con las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas (FF.AA) y policías desplegados en la zona.

“No vengo a solicitar una prórroga administrativa, vengo a rendir cuenta de una decisión que ha dado resultado y que se le permita continuar. En materia de seguridad, las convicciones sin datos, son solamente opiniones”, introdujo el secretario de Estado.

En esa línea, entregó cifras del monitoreo del Departamento de Análisis Criminal, con información de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

Así, explicó que entre enero y el 9 de agosto de este este año, las provincias bajo el estado de excepción registraron 166 eventos de violencia.

“En igual período del 2025, fueron 211, eso significa, una caída del 21,2% , pero la comparación más decisiva es otra. El 2021, el año de mayor intensidad, esas mismas provincias registraron 1.040 eventos de violencia en igual período”, afirmó el ministro Arrau.

“Detrás de cada punto porcentual, hay hechos que no ocurrieron y personas a las que no le ocurrieron. Los atentados y amenazas contra la autoridad, cayeron de 17 a 2 casos, un 87% menos y los desórdenes bajaron un 55,6%, y la sustracción de madera, que durante financió a estas organizaciones, pasó de 17 a 1 caso, un 94% menos”, dio a conocer el secretario de Estado.

Además, en dichas provincias “no se registra homicidio alguno asociado a estos hechos. Ni en 2025 ni en lo que va del 2026″.

Asimismo, afirmó que los atentados reivindicados por organizaciones terroristas, pasaron de 9 a 2. Un 77,8% menos.

“La Weichán Aukamapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche, no registran ninguno este año. Eso no significa que hayan desaparecido, significa que perdieron capacidad operativa porque el Estado se los quitó”, relevó el ministro Arrau.

Asimismo, el ministro destacó que, según la encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los hogares de La Araucanía víctima de delitos violentos bajaron de 6,6% a 4,4% y la victimización de las personas bajó de un 35,7% a un 29,3%, “la mayor del país”, dijo el secretario de Estado.

Debate parlamentario

La diputada Gloria Naveillan fue la primera intervenir y anunció su voto en favor.

“Necesitamos que el Estado no solo entre y salga. Necesitamos que el Estado permanezca”, demandó la parlamentaria, afirmando que en la zona se necesita mayor inversión en pavimentación y que “se garantice que los niños puedan ir al colegio y necesitamos que haya una presencia del Estado donde le cuesta más entrar”.

Desde la oposición, el diputado José Montalva afirmó que “no podemos confundir el estado de excepción con una política de seguridad. El crimen organizado se fortalece donde se encuentra abandono, falta de oportunidades y desigualdad territorial, y La Araucanía es un buen ejemplo de aquello”.

“En sectores rurales faltan empleos, la inversión pública llega tarde y donde prácticamente no existe la inversión privada. Cuando el Estado y la economía formal retrocede, es el crimen organizado quien ocupa ese espacio”, agregó Montalva, relevando el plan Buen Vivir de la administración anterior y que “se buscó una política de diálogo con los distintos, tanto sociales como políticos”.

A su vez, la diputada Flor Contreras (PDG) aseguró que se valora la agenda de seguridad del gobierno, “pero como diputada de La Araucanía, nuestra región debe tener un lugar claro y prioritario dentro de esa agenda”.

“Llevamos años bajo estado de excepción, por eso cuando hablamos de recuperar el control territorial, combatir el terrorismo y fortalecer la capacidad del Estado, necesitamos saber cómo estas medidas se van a traducir específicamente en La Araucanía”, agregó.

El diputado socialista Nelson Venegas llamó a la reflexión a la Cámara de Diputados, apelando a una “situación compleja para las Fuerzas Armadas, las que tienen una naturaleza propia que es la guerra. Son conflictos exteriores, no tienen la preparación necesaria para cuestiones de orden público, tienen poder de fuego que muchas veces puede ser incontrolado, pueden generar daños colaterales, pueden generarse situaciones mucho más complejas”.

A su vez, el diputado republicano Stephan Schubert calificó que esta nueva prórroga es una especie de “deja-vú”, y cuestionó a la oposición.

“A mí me sorprende que quienes gobernaron hasta hace un par de meses, hoy se preguntan y rasgan vestiduras de cómo se pretende renovar sucesivamente el estado de excepción. Han tenido un profundo problema con los estados de excepción y con los militares en calle por alguna razón”, dijo, apelando a que desde la ahora oposición en la administración pasada se manifestaban contrarios a la herramienta constitucional.

Además, Schubert destacó que esta prórroga “no es una renovación cualquiera”, ya que las Fuerzas Armadas cuentan con nuevas herramientas para poder realizar controles de identidad en zonas donde se mantenga vigente el estado de excepción constitucional.

“Puede parecer menor, pero en la práctica, esto permite que con los mismos recursos, se dupliquen las fuerzas en terreno porque no tiene que estar con carabineros al lado”, agregó el parlamentario.

El diputado José Antonio Rivas (PS) manifestó que “cuatro años lleva La Araucanía viviendo bajo un estado que la Constitución llamo excepcional. En cada una de las votaciones, discutimos lo mismo: de cuántos militares, cuántas facultades, cuántos controles de identidad”.

“Todo eso es necesario, pero diré algo que casi no se dice en esta sala: la ley que hoy invocamos, la ley 18.415 no fue escrita solo para el orden público, fue escrita también para la catástrofe, y ahí está muda. Lo vimos hace pocas semanas con el sistema frontal que golpeó de Atacama a Los Ríos”, planteó el diputado.

Por su parte, el diputado Carlos Cuadrado (PPD), quien respaldó la prórroga, sostuvo que “un policía y un soldado no cumplen la misma función y lo excepcional no puede ser permanente. El excomandante del Ejército, Ricardo Martínez, ha advertido algo elemental: un militar no es un policía, su formación, su doctrina, su entrenamiento y objetivos institucionales, son distintos”.

Desde RN, el diputado Juan Carlos Beltrán cuestionó que esta jornada se vote la prórroga número 72 del estado de excepción constitucional vigente desde mayo de 2022 en la Macrozona Sur.

“No se trata solo de un número, son más de 4 años en que las familias de La Araucanía han esperado con ansías recuperar la tranquilidad, la libertad para transitar y el derecho a trabajar sin miedo. Debemos reconocer que hay avances, y los hechos de violencia rural han disminuido cerca del 80% desde su nivel más alto”, afirmó Beltrán.

El diputado Cristián Araya (REP) afirmó que la “necesidad” del despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona es “evidente y ya nadie cuestiona eso”.

“La gran pregunta es hasta cuándo, y haciéndose esa pregunta, tal vez, la respuesta puede estar en cuando se desarticulen las organizaciones terroristas”, dijo Araya, mencionando a la ORT y a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como ejemplos, para que “sean historia y no infundan miedo a quienes viven en esa zona”.