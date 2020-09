Consejo Asesor Covid-19 recomienda disminuir periodo de cuarentena de 14 a 11 días para casos confirmados

La tarde de este lunes, las autoridades del Ministerio de Salud realizaron un nuevo balance en relación con el avance de la pandemia de Covid-19 que actualmente está afectando al país, en el que se reportaron 1.770 contagios nuevos y 57 fallecidos durante la última jornada.

Durante la vocería, la presidenta del Consejo Asesor Covid-19, doctora María Teresa Valenzuela, dio a conocer una nueva sugerencia realizada al Minsal y que dice relación con la cantidad de días de aislamiento que deben tener las personas confirmadas para el coronavirus.

Al respecto, Valenzuela sostuvo que “el Consejo Asesor Covid-19 del Ministerio de Salud, basado en la evidencia científica, ha sugerido, al Ministerio de Salud, poder acortar los días de aislamiento de los casos confirmados por Covid-19 en nuestro país”.

“La evidencia científica ha demostrado que el virus deja de ser infectante, deja de replicarse después del octavo día. Entonces hay una razón de peso por la cual el aislamiento de estos casos debería ser hasta 11 días”, recalcó la especialista.

Del mismo modo, hizo hincapié en que esta disminución en los días de cuarentena solo fue recomendada para los casos confirmados, y no para aquellos catalogados como contactos estrechos: “Es muy importante hacer una tremenda diferencia entre lo que es un caso confirmado versus lo que es el contacto de los casos, los contactos estrechos, los contactos íntimos, en los cuales no hay variación de su periodo de cuarentena. Porque en esa situación lo que tiene que ver es con el periodo de incubación, y el periodo de incubación de este virus no ha sido modificado y seguimos sabiendo que tiene su periodo máximo de cinco días, pero que sin embargo se prolonga hasta los 14 días”.

Por otra parte, el jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Rafael Araos, afirmó que “no hay muchas dudas en la implementación, hay bastante acuerdo transversal”.

En esa misma línea, advirtió que “hay un detalle técnico, que el implementar esta medida va a significar un recálculo de los casos activos. Eso puede, de alguna manera, dificultar la interpretación de los números y por eso vamos a esperar esta semana para la implementación. Sin embargo, es una noticia que la queremos dar con tiempo para que efectivamente se pueda educar a la población acerca de qué significa la razón del cambio y que no haya ninguna duda cuando se implemente”.

Una medida similar había sido evaluada por el Minsal en junio de este año. El entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que “para aquellos casos que cursen con síntomas leves y tienen PCR positiva, el periodo de cuarentena tiene que ser de 10 días y no de 14 desde el inicio de los síntomas”. Finalmente, desde la cartera desistieron de implementar dicha recomendación de la OMS por “la la poca certeza en la definición de ‘caso leve’”.