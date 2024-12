Diputado PS Nelson Venegas y eventual participación de abogado Enrique Aldunate en filtraciones del caso Audio: “Nos ha golpeado”

En el marco de la indagatoria que realiza la Fiscalía Metropolitana Occidente respecto a eventuales filtraciones de la carpeta del caso Audio, este jueves se conoció que incautaron el celular y un computador al asesor legislativo de los diputados del Partido Socialista, el abogado Enrique Aldunate Esquivel, quien en la práctica operaba como el jefe de asesores del comité.

“Nos ha golpeado, todavía no tenemos noticias concretas respecto de los motivos de la incautación. No tenemos certeza de nada. Esta es una noticia que recién se está desarrollando, pero aún así, si es que hubiera un atisbo pequeño respecto de algún tipo de vinculación, yo por lo menos en representación mía, quiero señalar que la situación de los audios del caso Hermosilla son gravísimos y en ese sentido no vamos a tener tolerancia alguna respecto de cualquier actuación que pudiera comprometer en ese sentido. Los socialistas en general, los socialistas todos, estamos totalmente en contra de estos actos de corrupción y por lo tanto no vamos a tolerar ningún atisbo que pudiera dar una interpretación en un sentido distinto”, aseguró el diputado Nelson Venegas en diálogo con CNN Chile.

Las revelaciones de chats de Luis Hermosilla, en una investigación reservada, son indagadas por el persecutor Marcos Pastén, fiscal regional metropolitano Occidente.

Ante el presunto vínculo de Aldunate con las filtraciones, la Bancada de Diputados PS optó por cortar relaciones con el abogado. En el caso Audio, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini son querellantes.

“Quiero señalar sin ambigüedad que es una situación muy crítica y que no la dejaríamos bajo ninguna lógica pasar. Evidentemente tenemos que esperar los resultados, recién nos estamos enterando, pero categóricamente quiero señalar que la situación, si fuera así, es muy grave, distorsiona totalmente el trabajo que hemos estado desarrollando como bancada en torno a la persecución y a la fiscalización del hecho políticamente más complejo que hemos vivido en el último tiempo, y en ese sentido no vamos a tener ambigüedad”, recalcó Venegas.