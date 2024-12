Escuela Miguel de Cervantes se autodenuncia y aclara que no hubo “estudiantes extranjeros” involucrados en caso que dejó a alumno de 10 años con graves lesiones

La Escuela Miguel de Cervantes, cuyo sostenedor es la Municipalidad de Santiago, informó que la Dirección de Educación Municipal (DEM) presentó una autodenuncia ante la Superintendencia de Educación, cuyo objetivo apunta a esclarecer responsabilidades tras el grave incidente que involucró a estudiantes de quinto básico, y que dejó a un niño de 10 años con graves lesiones.

Inicialmente, se había informado que los hechos ocurrieron a mediados de octubre, cuando el menor de edad terminó gravemente herida en una estructura metálica tras un confuso incidente con otros dos compañeros del establecimiento, situación en la que se vieron contrapuestas dos versiones: desde el entorno del afectado aseguran que el episodio fue a propósito, mientras que el informe preliminar del propio establecimiento educacional indica que no hubo intencionalidad.

No obstante, desde la Defensoría de la Niñez fue calificado el hecho como un “gravísimo caso de violencia escolar”.

Pese a ello, desde la escuela emitieron una declaración este sábado en la cual sostienen que “se instruyó un sumario administrativo para esclarecer posibles responsabilidades, buscando siempre la verdad y la justicia”.

De igual forma, se indicó que “la madre del estudiante afectado, con quien hemos mantenido una comunicación constante por medio de nuestros equipos profesionales, realizó una acción similar”.

“No hay estudiantes extranjeros entre ellos”

En torno a la confusa información que ha circulado en redes sociales en los últimos días, que sindicaban que los menores de edad que participaron en la agresión eran de nacionalidad extranjera, la escuela se recalcó que “los estudiantes involucrados tienen edades similares y que no hay estudiantes extranjeros entre ellos”.

“Entendemos que la difusión de información errónea o distorsionada en redes sociales ha generado incertidumbre y preocupación en nuestra comunidad. Sin embargo, queremos asegurarles que, mucho antes de la viralización de este caso, distintas instituciones y profesionales ya estaban trabajando activamente para apoyar al estudiante y su proceso educativo. Reconocemos que estas acciones, aunque valiosas, no pueden aliviar por completo el dolor que siente el estudiante y su familia, y por ello, nuestra empatía y apoyo siguen siendo inquebrantables”, precisa el escrito.

Por tales argumentos, desde el recinto educacional rechazaron “enfáticamente cualquier discurso que promueva la xenofobia o la discriminación”.

“En nuestra escuela, la inclusión y el respeto hacia todos los estudiantes, sin distinción de origen o condición, son valores fundamentales que nos guían en nuestro trabajo diario. Hoy, toda la comunidad se ha visto afectada por el discurso de odio y distintas amenazas que atentan a la seguridad y al bienestar físico y emocional. Esto ha afectado, especialmente a las niñas, niños y adolescentes que estudian en la escuela, vulnerando sus derechos”, remarcan.

“Nunca ha sido nuestra intención llamar a la violencia”

Por otra parte, la familia del niño afectado también emitió un pronunciamiento en el cual detallan que se han visto “en la obligación” de buscar asesoría jurídica ante la compleja situación que han vivido, como también afirmaron que no se entregarán más declaraciones a los medios de comunicación, ni tampoco se responderán preguntas relacionadas con el tema.

“Tendremos que tomar ciertas acciones legales y necesitamos tener un poco de tranquilidad para tomar la mejor decisión”, dijeron.

Asimismo, aclararon ciertos trascendidos que –según señalan- “no se apegan a la verdad”, enfatizando que “nunca ha sido nuestra intención llamar a la violencia o a la xenofobia, ni mucho menos señalar la edad o nombres de todos los menores involucrados, sólo buscamos reparar el grave daño que sufrió nuestro hijo y esperar que la justicia cumpla con su trabajo”.

En torno al estado de salud del menor herido, se indicó que no se le ha sometido a ningún tipo de amputación, y que actualmente se encuentra con una sonda en su vejiga y una colostomía.

“Nuestro hijo se encuentra en un proceso de recuperación, el cual será largo como han señalado los médicos, en donde aún quedan cirugías por realizar, pero confiamos en que su recuperación será pronta y que las secuelas actuales no serán para siempre”, precisan.

En el comunicado, la familia lamenta también la “tergiversación” que se dieron a palabras señaladas por la madre de la víctima, subrayando que “en ningún momento ella resaltó la nacionalidad de los menores involucrados”.

“Nuestro interés es que más allá de la nacionalidad este tipo de violencia no siga ocurriendo en ninguna parte. Como familia deseamos que no se siga exponiendo a nuestro hijo en redes sociales, ni señalando información que no es verdadera, esperamos también que con esta aclaración la mamá (del estudiante afectado) deje de recibir amenazas, y puedan comprender que toda la situación ya es una carga emocional fuerte”, puntualizaron.