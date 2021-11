Franco Parisi no entregó razones por su ausencia en Chile durante octubre, pese a que había anunciado su llegada en ese mes

A las 22:20 horas de este domingo, el candidato presidencial Franco Parisi realizó una “cadena nacional”, en la cual no entregó motivos por las cuales no ha arribado al país, teniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones había señalado que viajaría a Chile durante el mes de octubre, que terminó ayer.

Por medio de una transmisión en vivo difundida en sus redes sociales, el abanderado del Partido de la Gente (PDG) aseveró que su llegada se tuvo que posponer por “razones que ya conocerán”, sin entregar mayor información al respecto.

“Nuestra reunión es inminente. Teníamos preparado llegar unos días atrás, pero por razones que ya conocerán tuvimos que posponer. No queda nada, falta poco para que nos reencontremos para poder abrazarnos y volver a recorrer nuestro querido Chile que se lo quieren llevar los mismos de siempre”, expresó el ingeniero comercial.

A su vez, reiteró el mismo discurso que ha empleado en innumerables ocasiones como bastión de su campaña en contra de los otros candidatos, refiriéndose además a que su alza en las encuestas tiene “nerviosos a los mismos de siempre”.

“Se vienen semanas muy intensas. Nuestra alza en las últimas semanas ya tiene nerviosos a los mismos de siempre y que saben que harán cualquier cosa, ya que sus candidatos de la izquierda, de la derecha, de los grupos económicos, no prenden, y la gente no les cree. Las chilenas y chilenos ya se dieron cuenta de que ya no los pueden volver a engañar los operadores políticos de izquierda y de derecha. Ya no les creemos los cuentos de tiempos mejores ni que la alegría ya viene. Y además, sus encuestas no son capaces de predecir lo que va a ocurrir el 21 de noviembre”, acotó.

Pese a ello, Parisi adelantó que este miércoles 3 de noviembre, en su programa Bad Boys, emitido por sus redes sociales, se conocerán noticias sobre sus “próximos pasos” en torno a su remota e inédita campaña presidencial que ha llevado adelante desde Alabama, Estados Unidos, pero que tiene a sus adherentes desplegados por todo el país.

“Este miércoles, a las 21 horas, en nuestro programa Bad Boys, haremos una transmisión especial para darles las buenas nuevas y serán ustedes los primeros en saber nuestros próximos pasos (…) Buscarán cualquier artimaña para atacarnos, pero tengan la confianza de que estaremos allá con ustedes y juntos seremos imparables en la recta final, porque definitivamente ya no nos vieron venir y se llevarán la gran lección de su vida, de que con la gente no se juega, porque el 21 de noviembre pasaremos a segunda vuelta, pero más allá tendremos un gran contingente de candidatos electos para cores, diputados y senadores”, sentenció.

Situación judicial

Cabe indicar que el abanderado por el PDG presentó el pasado 29 de septiembre un recurso de hecho en la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revocar el arraigo nacional que pena en su contra en el marco de un conflicto con su ex pareja por una deuda de pensión alimenticia que asciende a más de 200 millones de pesos, donde sostuvo que dicha medida cautelar aplicada por el Tercer Tribunal de Familia afecta a su “libertad” y al derecho de “libre tránsito”, asegurando que el juicio está viciado debido a que no fue notificado de las resoluciones judiciales.

Esta situación permitiría que el Departamento de Extranjería y Policía Internacional proceda con su detención y sea puesto a disposición de los tribunales al ingresar a Chile.