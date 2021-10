Las gestiones de Parisi para revocar orden de arraigo por millonaria deuda alimenticia a un mes de las elecciones

El candidato presidencial del Partido de La Gente (PDG), Franco Parisi Fernández presentó el pasado 29 de septiembre un recurso de hecho en la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revocar el arraigo nacional que pena en su contra en el marco de un conflicto con su ex pareja por una millonaria deuda de pensión alimenticia.

En su presentación, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile sostuvo que la medida cautelar aplicada por el Tercer Tribunal de Familia afecta a su “libertad” y al derecho de “libre tránsito”, asegurando que el juicio está viciado debido a que no fue notificado de las resoluciones judiciales.

La acción -patrocinada por la abogada Elizabeth Rodríguez (PDG), candidata a diputada por el Distrito 11- surge luego de que la jueza Andrea Paz Ahumada denegara el pasado 24 de septiembre un recurso de de apelación que interpuso Parisi en un primer intento por anular la orden de arraigo.

Y busca despejar un flanco que no es sólo personal. Parisi, a cuatro días de que comience la franja electoral televisiva, aún no pone un pie en Chile ni ha participado de debates que han reunido a sus contendores presidenciales. Hasta ahora ha impulsado su campaña a través de redes sociales desde Birmingham, Alabama, donde vive hace dos años. El caso es que al estar vigente la orden de arraigo nacional, él podría entrar a Chile, pero no podría salir.

Sin embargo, en su partido afirman que lo que ocurra con el arraigo no es relevante para efectos de su campaña. Luis Antonio Moreno, presidente del PDG, dijo a La Tercera PM que “Franco viene igual. Esto es lo que menos le preocupa. No hay problema. Tiene que terminar los contratos y los trabajos que tiene allá y debería llegar lo antes posible, dentro de la fecha que él dijo. No tenemos el día exacto, pero me parece que dijo que llega la próxima semana o la que viene a más tardar”.

“El llegando a Chile puede solucionar el problema y alzarían la orden dentro de dos días. No es un tema. Es algo solucionable. Es un tema personal, pero él va a venir igual, estando la orden de arraigo vigente o no”.

El 23 de septiembre, en entrevista con el programa Mentiras Verdaderas de La Red, Parisi explicó que de acuerdo a la “calendarización estaríamos pensando el retorno en la segunda quincena de octubre”. “No quiero ir a Chile para estar en un hotel siendo que tengo mis compromisos laborales acá” en Birmingham, Alabama, añadió.

El caso es que el 5 de octubre la magistrada del Tercer Tribunal de Familia, Andrea Paz Ahumada presentó un informe al tribunal de alzada, en el que fundamentó la negativa a conceder el recurso de apelación. Detalló que el reclamo de fondo de Parisi “consiste en no haber tenido noticia de este juicio, lo que le habría impedido realizar alegaciones para impedir la vigencia de un arraigo despachado en su contra, que considera un agravio debido a la falta de notificación”.

Si bien la magistrada reconoció que el candidato presidencial realizó durante un extenso periodo de tiempo los depósitos convenidos en la cuenta corriente de la madre de sus hijos, también aclaró que esta última a mediados de 2016 solicitó el cumplimiento forzado de la obligación, ya que a contar de esa fecha no existe constancia completa de los depósitos.

A la fecha, el caso sigue en tramitación en la Corte de Apelaciones de Santiago sin un pronunciamiento definitivo. El pasado 8 de octubre los magistrados Jorge Zepeda, Elsa Barrientos y Juan Enrique Olivares ordenaron enviar los antecedentes a la oficina respectiva para su inclusión en tabla.

Detalles del acuerdo

En su informe, la jueza adjuntó una serie de documentos para fundamentar su rechazo al recurso de apelación presentado por Parisi. Entre los escritos que presentó en una carpeta se encuentra el acuerdo notarial que firmó el ingeniero comercial con su ex pareja el 6 de enero de 2011.

El objetivo de la transacción era precaver cualquier litigio eventual y regular los alimentos, la relación directa y regular el cuidado personal de los menores que en ese momento tenían tres años. Doce días después de firmado el documento en la 12 Notaría de Santiago, los abogados de las partes acudieron al Tercer Tribunal de Familia para solicitar su aprobación.

En el documento, Franco Parisi se comprometió a pagar a su ex pareja la cantidad de dos millones de pesos mensuales a contar del mes de febrero de 2011. El acuerdo también establece el compromiso de Parisi de pagar en forma directa el seguro de salud, además del pago de medicamentos, dentista, ortodoncista y similares.

A ellos se suma el pago de la cuota de incorporación de los menores a una institución educacional.

Por otro lado, el documento también regula cuestiones de la vida cotidiana como cumpleaños, vacaciones y horarios de visita.