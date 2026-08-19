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    Gobernador de Antofagasta afirma que 60% de las viviendas de Tocopilla han sido dañadas por las fuertes lluvias

    Senapred ordenó evacuaciones preventivas en distintos sectores de la comuna por la activación de quebradas. Cerca de 2 mil personas recibieron mensajes SAE para abandonar sus viviendas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Foto: X de Grupo Meteo Norte

    El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, afirmó que el 60% de las viviendas de Tocopilla han resultado con daños producto de las intensas lluvias que han afectado a la zona y que durante esta jornada obligaron a realizar evacuaciones preventivas por la activación de quebradas.

    El 60% de las casas en Tocopilla resultaron dañadas”, señaló la autoridad regional en entrevista con CNN Chile, en medio del monitoreo de los efectos que ha dejado el sistema frontal en la Región de Antofagasta.

    Durante la tarde, las fuertes precipitaciones provocaron una serie de emergencias, principalmente en Tocopilla, donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar distintos sectores ante la activación de quebradas.

    Las evacuaciones alcanzaron a Pacífico Norte, Tres Marías, La Patria, Cinco de Octubre, calle Colón y pasaje Esmeralda, entre otros puntos. Para reforzar el llamado de la autoridad se activó la mensajería SAE, alcanzando a cerca de 2 mil personas a quienes se solicitó abandonar preventivamente sus viviendas.

    Las precipitaciones también han provocado problemas de conectividad en el norte del país. En la vecina Región de Tarapacá, un aluvión de barro y agua obligó a interrumpir el tránsito en la ruta 504, que conecta Iquique con Alto Hospicio.

    En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se trasladó hasta la zona y realizó un sobrevuelo en un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) para monitorear los daños en la infraestructura.

    “Llueve con mucha fuerza a esta hora en Antofagasta. Solicitamos estar atentos a cualquier mensajería SAE. Ahora salen mensajes por activación de quebradas otra vez en Tocopilla”, señaló Pavez a través de X.

    Más sobre:Región de AntofagastaMáximo PavezLluviasAluviones

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