“Habiendo recuperado mi libertad de expresión, procederé a usarla con toda la fuerza”: Sergio Micco enumera sus “siete verdades” tras su salida del INDH

hace 56 minutos Tiempo de lectura: 3 minutos

Sergio Micco, exdirector del INDH. Foto: La Tercera/Archivo

El abogado reveló las presiones que -asegura- debió enfrentar a la cabeza del organismo y reiteró que en el país no hubo una política sistemática de violación de los DD.HH. Respecto a los denominados "presos políticos", afirmó que "me negué a vender mi conciencia y a destruir la autonomía del instituto y dije que en Chile no los había”.