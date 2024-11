Hay dos carabineros heridos: joven es detenido tras chocar con patrulla policial en Puente Alto

Cerca de las 05:15 de la madrugada del sábado, un accidente de tránsito en Puente Alto dejó a dos carabineros heridos y resultó en la detención de un conductor de 19 años.

El incidente ocurrió cuando una patrulla policial que se desplazaba por Av. Gabriela Poniente en dirección al oriente fue impactada por un vehículo particular que realizó una maniobra de retroceso a alta velocidad.

La colisión impactó en la parte frontal del móvil policial, activó los airbags frontales y provocó la pérdida momentánea de conciencia de los dos carabineros a bordo.

Ambos oficiales fueron asistidos por personal de SAMU y trasladados al Hospital de Carabineros (HOSCAR), donde se confirmó que están fuera de riesgo vital, aunque presentan lesiones de carácter reservado.

El conductor del vehículo particular fue detenido en el lugar. Se trata de un joven de 19 años que no presentaba lesiones, no portaba licencia de conducir y admitió haber consumido drogas. Carabineros continúa con las investigaciones para esclarecer los detalles del accidente.