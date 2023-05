Héctor Urban tras ataques: “El Estado tiene la obligación de brindarnos seguridad a todos y no está cumpliendo con ese deber”

“Está la pura embarrada, súper violento el día, la tarde súper violenta”.

El consejero constitucional electo Héctor Urban, se refirió esta noche a la violenta jornada que se vivió en la provincia de Malleco, Región de La Araucanía, en la que él y su familia fueron víctimas de dos hechos de violencia.

En el primero de ellos, su padre, René Urban, fue atacado mientras se encontraba en su predio a tiros, los que impactaron en su camioneta. En el segundo, durante la noche, sujetos dispararon contra la casa del nuevo miembro del órgano redactor, en la comuna de Ercilla.

“Todo esto partió con el ataque hacia mi papá, cuando estaba trabajando en un potrero a orilla de la ruta que va hacia el interior, en el cruce Quechereguas, le disparan alrededor de ocho balazos y uno ingresa por la puerta del vehículo, por el lado del conductor y casi lo mata. Un proyectil de alto calibre”, relató Héctor Urban en conversación con La Tercera.

“Pensando que ahí se podía recuperar la normalidad -relata- a las 20.30 pasan al domicilio mío y disparan contra la casa. De nuevo un proyectil de alto calibre, porque ingresó, rompió vidrios, ventanas, cuanta cosa para adentro y después se van a la Subcomisaría de Ercilla y la balean”.

El consejero electo por el Partido Republicano dijo creer que los atacantes no solo tenían la intención de amedrentar: “En el caso de mi padre y en el nuestro, nos dispararon a matar nomás, porque a mi papá no lo mataron de suerte y a nosotros igual. Si hubiéramos estado parados dos metros más hacia un costado recibimos el balazo que pasó por la ventana”.

Urban criticó al gobierno por los hechos sucedidos durante la jornada, afirmando que “el Estado tiene la obligación de brindarnos seguridad a todos los ciudadanos y hoy vemos que no están cumpliendo con ese deber y es una preocupación inmensa, porque no queremos más hechos de sangre de esta brutalidad, en la forma que están actuando estos terroristas”.

Asimismo, emplazó a las autoridades “a venir a la zona, a hacerse presentes y pronunciarse respecto a este tema (...) Esto no puede quedar así nomás (...) Acá la autoridad tiene que investigar y llegar al fondo del asunto. Yo no voy a permitir que esto se quede sin que se resuelva”.

“No quiero creer que sea eso”, dijo Urban consultado respecto a si cree que estos ataques tienen relación a su triunfo en los comicios del domingo pasado, donde fue primera mayoría regional con más de 74 mil votos. “Sería ya vergonzoso para el país que se sigan intentando cometer crímenes políticos aquí en la región, pero hay una alta posibilidad de que sea producto de eso”, agregó.

Respecto a hipótesis sobre los ataques, afirmó que “en algún momento he escuchado a la autoridad y se habla de que puede ser reacción por el traslado de los presos de la cárcel de Angol ¿pero qué tengo que ver yo ahí? En ese baile no tengo nada que ver. Lo encuentro lo más ridículo que podría ser, que me vienen a asesinar a mi padre o a mí por un tema de la cárcel de Angol, no tienen relación”.

“Si lo analizamos bien fríamente, estos personajes han rechazado este proceso de elecciones de consejeros y estos radicales estuvieron en contra y hablaron un montón de cosas. Yo obtuve la máxima mayoría en la región, una alta mayoría en mi comuna y yo creo que eso a ellos los incomoda, porque lo que estamos hoy gestionando es mayor seguridad y mayor tranquilidad, o sea desarticular estos equipos de alta violencia que están atacando a la gente”, prosiguió.