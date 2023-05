Atacan a tiros casa de consejero constitucional Héctor Urban en Ercilla: horas antes desconocidos atentaron contra su padre

Durante la noche de este martes, encapuchados que se movilizaban en un vehículo abrieron fuego contra la casa en Ercilla de Héctor Urban, consejero constitucional electo del Partido Republicano.

El ataque se produce solo horas después de que su padre, el agricultor René Urban, fuera atacado a tiros mientras se desplazaba en su camioneta en la misma comuna de la Región de la Araucanía.

Según confirmó el propio consejero republicano, no se registraron lesionados en el ataque contra su vivienda, la que quedó con daños en su frontis y ventanas. Incluso las balas habrían traspasado un ventanal blindado, por lo que se presume que las armas utilizadas serían de alto calibre.

En declaraciones a La Tercera, Héctor Urban afirmó que su familia ha vivido “una tarde súper violenta, porque todo esto partió con el ataque hacia mi papá, cuando estaba trabajando en un potrero a orilla de la ruta que va hacia el interior, en el cruce Quechereguas, le disparan alrededor de 8 balazos y uno ingresa por la puerta del vehículo, por el lado del conductor y casi lo mata. Un proyectil de alto calibre”.

“Pesando que ahí se podía recuperar la normalidad, a las 20.30 pasan al domicilio mío y disparan contra la casa. De nuevo un proyectil de alto calibre, porque ingresó, rompió vidrios, ventanas, cuanta cosa para adentro y después se van a la Subcomisaría de Ercilla y la balean”, agregó el consejero electo del Partido Republicano. “Tuvimos una tarde de terror una vez más acá en la zona de Ercilla”, agregó.

“En el caso de mi padre y en el nuestro, nos dispararo a matar nomás, porque a mi papá no lo mataron de suerte y nosotros igual. Si hubieramos estado parados dos metros más hacia un costado recibimos el balazo que pasó por la ventana”, agregó Urban.

Consultado si atribuye los ataques a su elección como consejero constitucional, Urban sostuvo que “no quiero creer que sea eso, sería vergonzoso para el país que se sigan intentando cometer crímenes políticos aquí en la región, pero hay una alta posibilidad de que sea producto de eso”.

“Si lo analizamos bien fríamente, estos personajes han rechazado este proceso de elecciones de consejeros y estos radicales estuvieron en contra y hablaron un montón de cosas. Yo obtuve la máxima mayoría en la región, una alta mayoría en mi comuna y yo creo que eso a ellos los incomoda, porque lo que estamos hoy gestionando es mayor seguridad y mayor tranquilidad, o sea desarticular estos equipos de alta violencia que están atacando a la gente”, agregó.

En este sentido, indicó que tomará “todas las acciones judiciales que la ley me permita”, tras lo cual afirmó que “el Estado tiene la obligación de brindarnos seguridad a todos los ciudadanos y hoy día vemos que no están cumpliendo con ese deber y es una preocupación inmensa, porque no queremos más hechos de sangre, de esta brutalidad, de la forma en que están actuando estos terroristas”.

De forma paralela, dos carabineros de Control de Orden Público (COP) que realizaban servicios preventivos en el sector Collico, comuna de Ercilla, fueron atacados por desconocidos con armas de fuego, sufriendo lesiones por perdigones.

Los funcionarios fueron trasladados al hospital de Victoria para ser evaluados por personal médico, aunque se mantienen fuera de riesgo vital.

Al respecto,el gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, afirmó que “lo que está pasando en Collico (Ercilla) es muy grave. Se reportan disparos a comisaria y carabineros heridos. El Estado no se puede poner de rodillas frente a los terroristas. Toda la fuerza de la seguridad debe caer sobre ellos. Presidente Boric no dice nada”, manifestó mediante su cuenta en Twitter.

Violenta jornada

Estos hechos se dan en el marco de una violenta jornada registrada en hoy en la provincia de Malleco, donde horas antes desconocidos atacaron a tiros tres camiones en Ercilla -dejando a un conductor con un impacto balístico en un glúteo- y quemaron una camioneta de la Municipalidad de Victoria, en un hecho en que un funcionario municipal resultó con una lesión de bala de gravedad en una de sus piernas.

Horas antes del ataque a la casa de Urban, el general Manuel Cifuentes, jefe de la Zona de Carabineros Araucanía, afirmó que, tras conversar con el jefe de la Defensa Nacional, general de brigada Ricardo Stangher, se coordinó intensificar los patrullajes en la zona debido al aumento de la violencia.

“Vamos a tener un servicio especial, muy reforzado, entre Carabineros y el Ejército de Chile, a objeto de generar resguardo en las rutas principales, pero también en los lugares donde existe mayor probabilidad de que ocurran hechos delictuales”, destacó.

Reacciones

El ataque contra la vivienda del consejero electo Héctor Urban generó un amplio rechazo en el mundo político, principalmente desde la oposición, desde donde llamaron al gobierno a tomar medidas para frenar este tipo de hechos en La Araucanía.

El presidente de RN, Francisco Chahuán, afirmó al respecto que es “inaceptable que en un Estado de Derecho, se vulnere la seguridad de personas electas para una función pública. Exigimos a la ministra (del Interior) Carolina Tohá garantizar la seguridad de los consejeros y los habitantes de la Araucanía”.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert, de la bancada republicana, también se refirió al hecho en su cuenta de Twitter.

“Hace unas horas casi asesinan a René Urban, ahora acribillan la casa de su hijo Héctor (Consejero Republicano electo). Esto no da para más, el ESTADO DE SITIO es la única alternativa que le queda al gobierno para frenar este terrorismo en alza que vive La Araucanía. Basta ya”. señaló.

Su compañero de bancada, Mauricio Ojeda, también ocupo sus redes sociales para pedir la intervención del gobierno del Presidente Boric.

“Atacan a balazos la casa de Hector Urban mientras estaba allí su familia, disparo atravesó el blindaje. Ministra Carolina Tohá, usted o el Subsecretario deben ir directamente a su casa y garantizar la seguridad de toda la familia. Es inaceptable”, publicó.

En tanto, el diputado RN Jorge Rathgeb sosrtuvo en su cuenta de Twitter: “Atacan a balazos la casa de Héctor Urban y atacan a Carabineros, sumado a todo lo que se vivió en la tarde en Malleco. Al Gobierno la situación de La Araucanía se le fue de las manos”.