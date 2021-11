Izkia Siches indica que no descarta sumar a Paula Daza a un eventual Gobierno de Boric: “Creo que la pandemia y lo sanitario tiene que superar los gobiernos de turno”

Esta mañana, la ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió esta mañana en Radio ADN acerca de su renuncia para apoyar la campaña presidencial de Gabriel Boric, y también acerca de la función que la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, podría tener en un eventual gobierno del candidato de Apruebo Dignidad.

En ese sentido, indicó que a su parecer tenían ”un gran desafío de escuchar a las personas que no se sintieron convocadas en la primera vuelta, a quienes no votarán y a quienes votaron por otros candidatos (...) tengo algunas propuestas e idas donde creo que puedo colaborar un poco más. Esperamos hoy día poder hacer unos anuncios en torno a cuál va a ser mi rol definitivo”.

Sobre la situación de la subsecretaria Daza, esto luego de que ayer se diera a conocer que el equipo de Kast activó gestiones para poder sumarla a la campaña del candidato republicano, Siches indicó que ha tenido “una buena relación” con la subsecretaria, y en ese sentido, señaló, “también he conversado con el candidato Boric de que en un eventual gobierno, hay que considerar continuidad”.

“De hecho, yo plantearía de que ella fuera una de las invitadas para colaborar con esta continuidad en algunas acciones en las cuales creo que como país lo hemos hecho bien”, sostuvo.

Esto, agregó, específicamente por el rol que ha tenido dentro del Ministerio de Salud en la respuesta del país frente al Covid-19.

“Porque hay todo un conocimiento aprendido. Han sido dos años de pandemia, la administración de la pandemia no es la misma que la de los primeros días, y creo que, además, hay mucha gente disponible para colaborar”, puntualizó. “Siempre he pensado que lo sanitario puede ser un poco mas transversal y no depender tanto de los gobiernos de turno”.

En el caso de que Boric ganara y ella fuese nombrada como Ministra de Salud, indicó, reclutaría a Paula Daza para mantener una función en el plan Covid.

“De todas maneras la invitaría, o la invitaría a un equipo asesor. Yo creo, y lo plantee cuando era presidenta del Colegio Médico, que la pandemia y lo sanitario tiene que superar los gobiernos de turno, tiene que tener una agenda transversal”.

Es por eso, sostiene, que están “tan interesados” en torno a la constitución, la que puede fijar un norte y que los distintos gobiernos vayan administrando y colaborando para que eso se materialice, y eso requiere acuerdos nacionales, no de un sector”.

Esta tarde, recordó, Siches, se reunirá a mediodía con el candidato Boric para así definir qué funciones cumplirá dentro de la campaña.

