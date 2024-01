Ley corta de isapres: gobierno y senadores afinan detalles ad portas de un nuevo plazo fatal

Quedan cinco meses para que se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema para implementar el fallo que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. En ese contexto, la tramitación de la ley que envió el Ejecutivo para viabilizar la sentencia está en la recta final en la Comisión de Salud del Senado, pues las autoridades planean que esté aprobada en abril.

Por esta razón, gobierno y parlamentarios tienen como plazo final este viernes para ingresar indicaciones y así resolver los obstáculos que impiden el avance de la ley corta.

Y es que en la última Comisión de Salud del 2023 los senadores condicionaron la votación del numeral 13 de la iniciativa a una propuesta concreta que permita adelantar la presentación de la reforma a la salud, inicialmente programada para marzo de 2025.

Esto tensó la discusión, pues ese numeral es el que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes y establece los plazos que tienen las isapres para proponer cómo pagar la deuda que mantiene con los afiliados, la cual deberá contar con la aprobación de la Superintendencia de Salud. Dicha devolución podría tomar, incluso, hasta 10 años.

Incluso, durante esa instancia el senador UDI, Sergio Gahona, dijo esperar que el gobierno “pueda presentar indicaciones nuevas en esta semana post Año Nuevo, y poder seguir avanzando con este proyecto de ley corta de isapres, que ya no parece ser tan corta, sino que más bien una ley que pretende resolver problemas no solo de forma, sino de fondo y no solo de estabilización del sistema, sino también de poder tener una mejor calidad de atención para todas las personas que están afiliadas al sistema de isapres”.

En ese contexto, tanto la ministra de Salud, Ximena Aguilera, como el director de Fonasa, Camilo Cid, aseguraron durante las comisiones de esta semana que este viernes ingresarán modificaciones en el sentido de lo solicitado.

Además, durante la comisión de este miércoles se discutió sobre el Consejo Consultivo que crea la ley y que tiene como objetivo revisar el plan de pago de la deuda que propongan las aseguradoras. Sin embargo, este punto no fue votado porque el senador Gahona aseguró que enviará indicaciones relativas a este órgano.

En ese contexto, la próxima sesión de la Comisión de Salud, fijada para el martes, será doble, con el fin de revisar las indicaciones y cifras y proceder con las votaciones restantes. La idea es sesionar hasta total despacho.

La duda del monto a devolver

Otro de los nudos que entorpecen el avancen de la ley corta es el cálculo del monto que las aseguradoras deben devolver a sus afiliados, lo que quedó aún más en evidencia en la Comisión de Salud de este martes, cuando el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, aseguró que el monto que tendrían que pagar sería mayor a los US$ 1.000 millones, cifra estimada por la comisión técnica.

“Hay que recordar que la comisión técnica definió fundamentalmente tres criterios para la determinación de la deuda: propusieron que nadie pagará menos del 7%, la mutualización y a quiénes corresponde calcularle la deuda; llamémosle así la cartera. Y la comisión técnica decía que esa deuda se debe calcular a los que estén vigentes en las isapres. De esos tres criterios, en sus indicaciones el gobierno solo ha considerado uno, el del 7%. No ha considerado ni la mutualización ni la cartera propuesta”, argumentó.

A raíz de lo anterior, los senadores de la mentada comisión solicitaron mayor información al superintendente antes de poder seguir votando la ley corta de isapres.

El presidente de dicha instancia, el senador Juan Luis Castro, comentó tras el término de la sesión, que “estamos en el núcleo principal del debate de la ley corta que tiene que ver con el monto de la devolución a los afiliados y el reajuste de precios. En el monto de la devolución le pregunté delante de todos al presidente de las isapres cuál estimaba que era el monto de la deuda, y dijo que era mucho más de los US$ 1.000 millones. Caramba, ¿cuál es la verdadera cifra? ¿Cómo vamos a tener que poco menos adivinar la cifra final de pago si no tenemos certezas?”.

Además, en esa misma reunión, la titular de Salud revisó con los parlamentarios los distintos aspectos que implica que las isapres deban presentar un plan de pagos y ajustes -en el que deben definir el monto a devolver, a quiénes, cómo y en cuánto tiempo-, un plan de contención de costos para reducir sus pérdidas, y una propuesta fundada de alza de planes para pagar las licencias médicas y las prestaciones no cubiertas.

Ese último punto también generó una serie de dudas y los integrantes de la comisión expresaron su temor de que “al final la devolución sea menor al alza de los planes que deberán pagar los afiliados”. Por esta misma razón, solicitaron al superintendente una estimación del impacto financiero de la ley en los planes.

“De todas maneras, serán entregadas antes de la comisión del martes, la van tener a la vista el viernes, porque ese día espero tenerlas finiquitadas, y es que hay algunos elementos que quisiera conversar con ustedes para que pudiéramos precisar algunos elementos que requirieron”, precisó Torres este miércoles, lo que algunos parlamentarios entendieron como que eso podía significar dar una aproximación de la deuda total más actualizada. Sin embargo, desde la Superintendencia de Salud explican que se relaciona con los efectos que tendrían las nuevas indicaciones.