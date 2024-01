Isapres estiman que los cálculos del gobierno no son correctos y que la deuda que tendrían que pagar sería mayor a los US$1.000 millones

A fines de noviembre de 2023 el gobierno ingresó indicaciones a la ley corta de isapres que se está tramitando en la Comisión de Salud del Senado, la cual busca poner en marcha el fallo sobre tabla de factores que dictó hace más de un año la Corte Suprema, y a la vez evitar la caída del sistema de aseguramiento privado de salud. Con esas enmiendas, el gobierno estimó que la deuda de las isapres con sus afiliados quedaba en cerca de $900 mil millones, unos US$1.000 millones.

Sin embargo, este martes el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, comentó en la Comisión de Salud del Senado que ellos proyectan que la deuda que tendrían que pagar, según los cambios que planteó el gobierno al proyecto, en realidad es mayor a ese monto.

“Nosotros estimamos que es un valor mayor que el que se ha señalado de US$1.000 millones. Como está en este minuto, no tengo la cifra exacta, porque en realidad requeriría la base de datos de todas las isapres”, comentó Arriagada. Pero recalcó que la deuda sería “mayor, y puede ser bastante mayor”.

Y lo argumentó así: “Hay que recordar que la comisión técnica definió fundamentalmente tres criterios para la determinación de la deuda. Propusieron que nadie pagara menos del 7%, criterio uno. Criterio dos, la mutualización. Y criterio tres, a quiénes corresponde calcularle la deuda, llamémosle así la cartera, y la comisión técnica decía que esa deuda se debe calcular a los que estén vigentes en las isapres. De esos tres criterios, en sus indicaciones el gobierno solo ha considerado uno, el del 7%. No ha considerado ni la mutualización ni la cartera propuesta”.

Al respecto, continuó diciendo que, como de esos tres criterios, “solo se está considerando uno, nos parece que no hay ninguno de los cálculos que estaban en la comisión técnica que vayan a responder a esa cifra. La cifra que está en los cálculos de la comisión técnica es solo si usted elimina la mutualización, y ahí se habla de US$1.000 millones, pero si usted además cambia la cartera, evidentemente que va a ser más de US$1.000 millones. No sé cuánto, porque no dispongo de la información de toda la industria como para calcularlo, la Superintendencia sí lo tiene”.

A raíz de lo anterior, los senadores de la Comisión de Salud solicitaron mayor información al regulador antes de poder seguir votando la ley corta de isapres.

El presidente de dicha instancia, el senador Juan Luis Castro, comentó tras el término de la sesión, que “estamos en el núcleo principal del debate de la ley corta que tiene que ver con el monto de la devolución a los afiliados y el reajuste de precios. En el monto de la devolución le pregunté delante de todos al presidente de las isapres cuál estimaba que era el monto de la deuda, y dijo que era mucho más de los US$1.000 millones. Caramba, ¿cuál es la verdadera cifra? ¿Cómo vamos a tener que adivinar poco menos la cifra final de pago si no tenemos certezas?”.

Por eso Castro dijo que “le hemos pedido a la Superintendencia que lo aclare lo antes posible. Porque es obvio que la gente tiene que saber, promulgar la ley, cuánto le deben o no. Si la gente tenía un plan en abril de 2020, el 20, el 21, el 22 y el 23, tiene que saber la gente a cuánto tengo derecho de esa devolución y en qué tiempo me la van a pagar. Y segundo, tiene que tener derecho a saber si hay un reajuste de precios, que sería el segundo el próximo año, porque el primero es el ICSA, que viene en febrero, aplicable en marzo, el otro va a ser por ahí por agosto. Bueno, este tiro de gracias de otro reajuste... ¿va a terminar siendo peor el remedio que la enfermedad? ¿Los beneficios de la Corte Suprema van a quedar obnubilados y oscurecidos por los reajustes de precios que vienen durante este año?”.