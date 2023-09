“No puede pasar el actual periodo legislativo sin que haya señales de reformas a la salud”: las reflexiones que dejó seminario en el Congreso

Exsuperintendentes, exautoridades de salud, representantes de isapres, expertos de la academia y dirigentes de gremios se reunieron en el exCongreso después de ser invitados este jueves por el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro. ¿La razón? Debatir la posibilidad de reformar el sistema sanitario.

“Estamos en una coyuntura compleja y estamos en un momento en el que podemos captar que tenemos escenarios muy difíciles en la satisfacción de la salud de las personas y eso significa que el mundo político no puede dejar pasar una oportunidad de insinuar un camino posible, puede no ser toda la reforma que todos los que estamos presentes quisiéramos, pero es un camino del que necesita destrabarse del punto en el que está hoy, no puede pasar el actual periodo legislativo del gobierno sin que haya señales”, partió diciendo el senador Castro.

Entre los expositores estuvieron el coordinador de la reforma del Minsal, Bernardo Martorell; Emilio Santelices, exministro de Salud; y Manuel Inostroza exsuperindente de Salud.

En ese contexto, el doctor Martorell afirmó que la base de la reforma estará en la atención primaria, razón por la que en marzo del año pasado el Minsal implementó un plan piloto para universalizar esta atención en siete comunas del país.

“La atención primaria universal será el corazón de la reforma (…) Un segundo pilar es la creación de un fondo universal de salud que permitirá que todos los chilenos tengan acceso igualitario y que éste no dependa del ingreso ni el tipo de enfermedad”, sostuvo.

Por otro lado, el exsuperintendente de Salud Manuel Inostroza planteó que “hay tres escenarios posibles: una reforma de los prestadores públicos que no es más que una reforma a la gobernanza; una del seguro nacional de salud que genera competencia entre prestadores públicos y privados; y una de seguridad social mixta, donde las isapres son entidades de seguridad social privadas y el aporte fiscal ve el grado de movilidad que les da. La última es la más viable y conveniente”.

Eso sí, en la sesión que duró casi tres horas, diversos actores dieron su opinión sobre la situación que atraviesan las aseguradoras privadas y la oportunidad que tiene el Ejecutivo de reformar el sistema. De hecho, los miembros de la Comisión del Senado coincidieron en que los fallos de la Corte Suprema eran una oportunidad para realizar un cambio profundo al sistema de salud en su conjunto y, además, en la necesidad de impulsar un plan de salud universal y fortalecer la atención primaria.

Por último, acordaron que una vez que el ente técnico que creó la Comisión de Salud para abordar la crisis de las isapres termine su trabajo, volverá conformar un comité técnico que entregue las primeras directrices para una reforma sanitaria. En esa línea, se invitó a los asistentes a participar de este nuevo organismo.