Ministro Paris despeja dudas y aclara que migrantes en situación irregular sí podrán vacunarse aunque no hayan iniciado su tramitación de visa

“Negamos tajantemente esa noticia falsa”, dijo hoy el ministro de Salud, Enrique Paris, quien se refirió por primera vez al reportaje emitido el lunes en la televisión peruana donde se promocionaba un “turismo médico” a Chile con el objetivo de que las personas de ese país pudieran viajar para recibir las dosis de la vacuna contra el Covid-19.

El secretario de Estado aseguró que se trata de un hecho que confunde a la opinión pública, por lo que pidió a la estación aclarar la situación. “No hay ningún plan para vacunar turistas y menos que con eso haya una actividad lucrativa”, dijo.

Pero además, el ministro abordó la polémica que se originó ayer luego de que el canciller Andrés Allamand señalara que “no van a poder vacunarse los extranjeros que estén en el país en una situación irregular pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva”. Los dichos del titular de Relaciones Exteriores fueron entregados en un punto de prensa en La Moneda, donde ministro explicó la resolución que fue complementada ayer por el Minsal sobre el plan de vacunación del 2021.

Las palabras de Allamand generaron rechazo en la comunidad médica -a las que también se sumó el exministro Jaime Mañalich- que argumentaron que esa medida “carece de toda racionalidad sanitaria ya que dificultará cortar la circulación del virus”.

Por este motivo, Paris -luego de que también lo hiciera el jefe de Extranjería, Álvaro Bellolio- salió a despejar lo ocurrido y aseguró que los migrantes en situación irregular, aunque no hayan iniciado su tramitación de visa, sí podrán acceder a la vacuna contra el coronavirus. “Es una razón muy importante de salud pública vacunar a todos los que habitan en Chile, sean chilenos o extranjeros. Quiero aclarar las dudas y darle seguridad a la población de que los extranjeros serán vacunados cuando corresponda en el calendario”, dijo.

El titular del Minsal expresó que “quiero ser bien concreto: se van a poder vacunar todos los habitantes de Chile pero no vamos a propiciar el turismo de vacunas. (...) Los que aquí no se pueden vacunar son los turistas, no se trata aquí de venir a vacunarse a Chile como si fuera un viaje de turismo”.

“Desde hace muchos años, el 2016 en el gobierno anterior, hay un decreto que dice que los inmigrantes tienen acceso a la atención de salud, a Fonasa, pueden hacerse exámenes y ser atendidos y en este caso, tienen acceso a la vacunación”, indicó.

Además, agregó -tras señalar que se trata de una polémica artificial con una aprovechamiento político- que “mucha gente ingresó en el pasado con visa de turista buscando la posibilidad de buscar trabajo en Chile y cuando esa persona inicia sus trámites para regularizar su situación, dejan de ser turistas y entran en el grupo de personas que se pueden vacunar”.

Consultado posteriormente por quienes no han iniciado sus trámites migratorios, Paris sostuvo que igualmente accederán a la inoculación pero añadió que “nos gustaría que esas personas regularicen su situación a la brevedad porque lo lógico es que tengan sus papeles al día. Hasta el momento la resolución que firmé y que es la número 136 del 10 de febrero, dice que solo no podrán vacunarse los que vengan a turistear para buscar una vacuna. Eso no es aceptable en ninguna parte del mundo”.