Presidente de Fedesur asegura que paro nacional de camioneros sería “indefinido” y hasta que autoridades “nos den lo que pedimos: estado de derecho”

“Comenzamos el paro a las 00:00 del jueves, es indefinido y depende de los tres poderes del Estado”, aseguró este martes el presidente de la Federación de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, en relación al llamado a una movilización nacional del gremio para esta semana.

Este no es el primer ultimátum del gremio de transportes al gobierno en lo que va de este año. A inicios de agosto, dirigentes acudieron a La Moneda para dialogar con el ministro del Interior, Víctor Pérez, y presentar un petitorio con demandas en beneficio a la seguridad del rubro. Esa semana, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley Juan Barrios -que endurece las penas por quema de camiones- y emplazó al Congreso a aprobar las iniciativas en materia de seguridad.

Sin embargo, las relaciones volvieron a tensarse luego de que este fin de semana -la madrugada del sábado- se registrara un nuevo ataque a un camión en La Araucanía. En esta oportunidad, el vehículo transportaba a una familia y una niña de 9 años resultó herida de gravedad.

Tras este hecho, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, llamó al gobierno a “poner urgencia a los proyectos de ley que están hoy en el Parlamento, y el plazo está establecidos”. De no cumplirse esto, señaló, “empezaremos una movilización nacional de todas las organizaciones y de toda la gente del trabajo”.

Este martes, en conversación con Radio Futuro, el presidente de Fedesur detalló que a partir de este jueves los camioneros “van a estar estacionados en las bermas y no vamos a trasladar productos hasta que los señores del gobierno, los parlamentarios y jueces nos den lo que pedimos: el estado de derecho. En el sur no existe estado de derecho, sólo hay impunidad”.

“Nosotros no vamos a estacionar en las bermas, desde Arica a Punta Arenas, esperamos que los tres poderes nos den respuestas, pero esta vez no queremos respuestas verbales, queremos que respuestas que estén en el Diario Oficial”, reforzó el dirigente del gremio.

Villagrán recordó uno de los dichos del ministro del Interior tras este último ataque a un camión donde la menor resultó lesionada: “Dijo que el hecho marcaba un antes y un después, pero necesitamos saber cuál es ese después. Hasta ahora la autoridad no se ha pronunciado”.

“Hemos dichos que acá en el sur de Chile existe terrorismo y delincuencia. Las autoridades encargadas de controlarlas están sobrepasadas”, aseveró y añadió que “hay puras excusas entre el (poder) Ejecutivo, Legislativo y los jueces”.

En esa línea, aseguró que tanto el Presidente Sebastián Piñera como el ministro Pérez han estado “ausentes” y que “este paro no lo están haciendo lo camioneros, lo está haciendo el gobierno porque no ha trabajado y no se ha dado el tiempo de darle la importancia, de darse cuenta que en el sur el estado de derecho no está funcionando”.

A la fecha, indicó Villagrán, ya van “537 camiones quemados y ¿dónde está el estado de derecho? En ninguna parte”.

Finalmente, el presidente de Fedesur aseguró que “no queremos que haya resentimiento, le pedimos disculpas a la gente, especialmente de la clase media hacia abajo -que son los que más sufren-, pero ya no podemos aguantar más porque la inseguridad es a nivel nacional”.