Bellolio asegura que advertencia de movilización de camioneros “no es contra el gobierno” y dice que poner fechas “no me parece que sea el mecanismo”

Jaime Bellolio, ministro secretario general de Gobierno, se refirió a la entrevista que concedió el presidente de la República, Sebastián Piñera, a La Tercera Domingo. Al respecto, comentó en Duna en Punto de Radio Duna que el mandatario “ha puesto el foco en que ambos caminos son perfectamente legítimos, están dentro de la Constitución y deben permitir un camino institucional para resolver diferencias”.

En dicha entrevista, Piñera fue consultado por antecedentes respecto de personas que estén preparando una ola de violencia, ante lo cual el mandatario respondió que “si usted quiere ver quiénes se están preparando los invito a recorrer las redes sociales”. Sobre aquello, Bellolio comentó que “siempre se reciben alertas y se evalúan en su mérito. Efectivamente dice que hay en redes sociales ese tipo de funas, amenazas, y demases, es obio que hay fuerzas antidemocráticas que quieren que nada avance... el presidente recibe información que no recibimos los ministros y yo no conozco”.

“Más que quedarnos si hay acá o no en redes sociales, eso le compete a Inteligencia o a Interior. Cuando hay un intento de impedir las instituciones democráticas, nos preocupa y vamos a tomar las medidas en caso de que ocurra”, cerró sobre el punto.

Anuncio de los camioneros

Por otra parte, Bellolio se refirió al anuncio de los camioneros de efectuar una movilización nacional. Al respecto, cabe señalar que el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, advirtió: “Reiteramos el llamado al gobierno para que ponga urgencia a los proyectos de ley que están hoy en el Parlamento, y el plazo está establecido. De no aprobarse, el día jueves a las 00.00 empezaremos una movilización nacional de todas las organizaciones y de toda la gente del trabajo”.

Sobre este punto, Bellolio comentó que “primero, no puede ser que comencemos a normalizar el hecho de que todas las semanas vemos al menos uno o dos casos de violencia inaceptable en las rutas en torno a la zona de La Araucanía, quema de predios que ponen en riesgo la vida. Son delincuentes cobardes que no trepidan en disparar y herir a una niña de 9 años. Cruzaron un límite inaceptable”.

Y en específico por las palabras de Pérez, dijo: “Entendemos que esa alerta que hacen no es contra el gobierno, es en contra la violencia, contra el hecho de que se intenten quemar camiones”.

“Hay una serie de leyes que han sido enviadas por este gobierno hace bastante rato, y que lamentablemente algunos grupos de oposición no han querido avanzar y las han tenido detenidas. Entonces, ellos están diciendo que se le ponga urgencia a esas leyes”, expresó Bellolio.

“A eso también se está llamando la atención. Hay una parte importante de la ciudadanía que está diciendo que, ojo, sí necesitamos esas atribuciones legales y, por tanto, le pedimos al Congreso la mayor celeridad posible. Yo no voy a poner una fecha, no me parece que sea tampoco el mecanismo. Pero sí me parece que es necesario que en el más corto plazo no sólo la ley Juan Barrios (...) sino la seguridad de los chilenos en la ruta, que sepa que puede transitar por cada uno de los lugares de nuestro país sin temor a que aparezcan un grupo de encapuchados, delincuentes cobardes, que puedan afectar a su familia”