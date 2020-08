“Ultimátum” de camioneros al gobierno: Quiénes son las principales figuras del gremio

“Una quema más de un camión y vamos a reaccionar”. Un ultimátum al gobierno que dejó en evidencia el descontento de los camioneros del sur debido a los ataques incendiarios que han sufrido en la ruta, especialmente en la Región de La Araucanía.

Si bien el lunes 10 de agosto acudieron a La Moneda con disposición al diálogo y con el objetivo de entregar al ministro del Interior, Víctor Pérez, un petitorio relacionado al proyecto de ley Juan Barrios -que pretende entregar mayores sanciones a quienes cometan estos ataques, por ejemplo, considerando la quema de un camión como equivalente a incendiar una casa- y buscar soluciones frente a los hechos de violencia, el mensaje ese día tras la cita con el jefe de gabinete fue enfático por parte de la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur): ver prontos resultados de los compromisos adoptados por el Ejecutivo. ¿Plazo? Una semana.

La declaración no cayó bien en el gobierno. Tanto el jefe de gabinete -ese mismo día-, como su par de la Segegob, Jaime Bellolio, expresaron que “no creemos en los ultimátums ni en las amenazas”. En ese sentido, Pérez expresó que “los temas no son de fácil solución y los problemas no se resuelven de un día para otro. Requieren trabajo, participación de las organizaciones y de la comunidad”.

Sin embargo, no es la primera vez que se han registrado tensiones entre el gobierno y el gremio de camioneros.

Uno de ellos aconteció a inicios de octubre del año 72, bajo el gobierno de Salvador Allende. Desde la Confederación Nacional del Transporte -presidida entonces por León Vilarín- se anunció un paro del transporte de carga a nivel nacional. La huelga tuvo impensadas repercusiones tras la adhesión de distintos actores como el comercio, la mediana y pequeña industria, sectores estudiantiles y profesionales, bancarios y otros gremios como trabajadores portuarios y la locomoción colectiva.

Las consecuencias de este movimiento de paralización gremial se reflejó principalmente en el abastecimiento de combustibles y alimentos. Casi un mes después, en noviembre, el entonces Mandatario emitió una respuesta a las peticiones del gremio y, horas más tarde, se hizo el llamado a deponer el paro.

Otro capítulo de presión del gremio hacia el Ejecutivo ocurrió durante la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet. Tras días viajando desde Temuco y pasadas las 20:00 horas del 27 de agosto de 2015, un grupo de camiones con maquinaria quemada en su tolva ingresaron a Santiago y “desfilaron” frente a la La Moneda.

El objetivo era llegar hasta Palacio y entregarle una carta al entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, en la cual se constataban hechos de delincuencia y “terrorismo” en La Araucanía de los que denunciaban ser víctimas. “Nosotros no enfrentamos una amenaza, sino que una toma del eje nortesur en el peaje Angostura donde se empezó a juntar una cantidad de camiones gigantezca que era muy difícil sacarla”, recordó el exjefe de gabinete este martes en Tele13 Radio.

“A los gobiernos de la Nueva Mayoría, los camioneros los amenazaban menos, en el sentido que hacían las cosas no más. Ahora hay un periodo de amenaza”, agregó aludiendo a la situación actual.

Caravana de camiones de la Araucanía pasa frente al Palacio de la Moneda, en agosto de 2015. (Foto: Agencia Uno)

El manejo del episodio generó roces entre Burgos y el entonces subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy.

En esta oportunidad, ¿quiénes son los dirigentes de los camioneros y cuál es su postura frente a un eventual paro nacional? Revisa a continuación:

José Villagrán

Presidente de la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur) -organización que forma parte del CNTC- y uno de los protagonistas de las huelgas que complicaron al exministro Burgos en la administración de la expresidenta Bachelet.

Este lunes 10 de agosto fue quien dio el ultimátum al nuevo titular del Interior tras la reunión que se llevó a cabo en La Moneda. Villagrán sostuvo entonces que “los plazos ya se terminaron”.

En esa línea, el presidente de la Fedesur advirtió que si no hay resultados durante la semana, “conversaremos con nuestros conductores y si hay que hacer una manifestación en grande, la vamos a hacer”.

El presidente de Federación de Camioneros del Sur, José Villagrán, tras encuentro en La Moneda. (Foto: Agencia Uno)

Villagrán señaló también que espera que, a raíz de esta reunión, la autoridad tome acciones concretas para garantizar el resguardo de los camiones. “Si no cumple y no termina con los actos de delincuencia en el sur de Chile y en el país, nosotros lamentablemente vamos a tener que informar a nuestras bases y éstas seguramente van a determinar un paro nacional”.

Carlos Bretti

Vicepresidente de Fedesur y presidente de la Asociación Gremial Empresarios del Transporte de Carga del Gran Concepción A.G. Este martes, Bretti subió un video a redes sociales manifestando que tras la reunión “se están viendo luces al final de túnel, tengo esperanzas de que esto puede tener un muy buen fin”.

Según Bretti, se pudieron exponer todos los puntos del petitorio y el ministro Pérez se había comprometido a dar carácter de urgencia al proyecto de ley Juan Barrios.

“Fedesur sigue al frente de esta cruzada”, concluyó en el registro, agradeciendo que el gremio “se haya cuadrado como nunca” respecto a las demandas sobre la iniciativa y los hechos de violencia en La Araucanía.

Días antes, el vicepresidente de Fedesur había asegurado que el gobierno tendría un plazo para cumplir sus compromisos y descartó -en conversación con radio Cooperativa- que de haber paralización ésta fuera con bloqueo de rutas a nivel nacional.

El presidente de la Asociación Gremial Empresarios del Transporte de Carga del Gran Concepción A.G., Carlos Bretti. (Foto: Agencia Uno)

Sergio Pérez

Presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) -y que encabezó las manifestaciones del gremio en el segundo gobierno de Bachelet-, también mostró preocupación por los hechos de violencia que se han registrado contra conductores de camiones en la macrozona sur, insistiendo que la principal solicitud que piden al Ejecutivo es que los camioneros puedan trabajar con tranquilidad.

“Estamos siendo agredidos permanentemente. No olviden que en febrero se quemó el camión de un colega, Juan Barrios, cerca de Victoria y al final, en cosa de días, lo fuimos a sepultar en San José de la Mariquina”, recordó en Radio Biobío, agregando que el rubro y la cadena de abastecimiento “está en riesgo” por estos ataques.

¿Sobre una eventual paralización? Dependerá de La Moneda, fue su respuesta. El dirigente indicó que el gobierno debe hacerse responsable de mantener el estado de derecho y que si eso no pasa, “obviamente los dirigentes que están reunidos nos van a informar y nosotros quedaremos en libertad de acción para ejercer las medidas que correspondan”.

Por ahora, eso sí, ese llamado no se ha hecho.

Este miércoles, Pérez participó de una nueva reunión de representantes del gremio con el titular de Interior. En ese sentido, el dirigente de los transportistas apuntó al Congreso por la demora en leyes que los protejan de hechos de violencia.

Por lo mismo anunció que tras reunirse con el jefe de gabinete, acudiría a Valparaíso para sostener un encuentro con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), “para expresarle que el parlamento chileno tiene gran responsabilidad en esta grave situación de violencia, terrorismo y delincuencia en la macrozona sur y en otras regiones de la nación. Porque no se han aprobado leyes imprescindibles, como la ley de Inteligencia, porque Chile no tiene inteligencia, la ANI es una entelequia; porque Chile no tiene una ley moderna, práctica, antiterrorista y otras normativas que son imprescindibles”.

Presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez. (Foto: Agencia Uno)

Sin embargo, a través de un comunicado expresaron que, tras la reunión con el Ejecutivo, hubo un compromiso “como confederación a detener momentáneamente las manifestaciones y paros, mientras siga abierto el diálogo”.

Juan Araya

Presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), fue quien -tras el ultimátum de Villagrán- intentó poner paños fríos a la situación tras la reunión con el ministro Pérez y se distanció de la advertencia de la Fedesur. Araya manifestó que “con un paro no se termina el conflicto” y llamó a que “los camioneros debemos ser responsables con la ciudadanía”.

Presidente de la CNDC, Juan Araya, tras reunión con el ministro del Interior, Víctor Pérez. (Foto: Agencia Uno)

La CNDC emitió luego una declaración pública señalando que se le manifestó al secretario de Estado “la necesidad imperiosa de garantizar la vida y seguridad de los conductores”. Y, en esa línea, “es preciso recobrar la seguridad y liberar de la violencia armada la macrozona Sur”.

Sin embargo, -y si bien no se manifestaron a favor de una paralización-, aseguraron en el documento que si los ataques continúan, “no será posible continuar con el abastecimiento que hasta hoy la labor de camioneros ha permitido” y que el gremio queda “a la espera” de que el gobierno cumpla “los compromisos que adoptó”.

Víctor Jorquera

Presidente de Chile Transporte. No estuvo en el grupo que se reunió con el ministro del Interior. No obstante, un día antes del encuentro, se refirió a la posibilidad de que los camioneros contemplaran ir a paro.

En conversación con CNN, Jorquera calificó de “poco responsable” el parar las actividades de transporte e instó, en su lugar, a que se optara por el diálogo entre todos los actores.

“Instamos al diálogo. No podemos exponer a nuestro país a un desabastecimiento”, dijo entonces.