Camioneros no descartan paro nacional: “Si no hay resultados esta semana y hay que hacer una manifestación en grande, la vamos a hacer”

Tras una reunión con el ministro del Interior, Víctor Pérez, dirigentes de los camioneros no descartaron que se llamara a paro nacional debido a los hechos de violencia y quemas a las máquinas que se han registrado en el sur del país, principalmente en La Araucanía.

“Si no hay resultados esta semana, conversaremos con nuestros conductores y si hay que hacer una manifestación en grande, la vamos a hacer”, dijo esta tarde el presidente de la Federación de Camiones del Sur, José Villagrán.

El encuentro -al que asistieron dirigentes de Fedesur: Villagrán, Carlos Bretti y Alejo Apraiz- tenía el objetivo de entregar al secretario de Estado un petitorio por la Ley Juan Barrios, que establece mayores sanciones por quemas y atentados a camiones. Solicitando, además, el tráfico seguro para sus máquinas.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, junto al subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli en reunión con camioneros.

Villagrán sostuvo tras la reunión que “los plazos ya se terminaron. Esta es una semana que vamos a estar observando cómo actúa el gobierno. Si el gobierno nada hace, los camioneros vamos a ver la fórmula cómo arreglar el problema de inseguridad que tenemos porque no podemos seguir perdiendo conductores”.

En esa línea, sostuvo que no se está pidiendo que haya un mayor número de Carabineros en la zona, “si no que las policías hagan la pega (...) Hasta el momento el señor ministro no ha mostrado que está haciendo la pega. Él (Pérez) se ha comprometido con nosotros que ahora las policías van a hacer su trabajo”.

Consultado nuevamente por si los camioneros irían a paro, respondió: “Le hemos dicho al ministro que basta ya de quemas de camiones. Una quema más de un camión, nosotros vamos a reaccionar”.

Respecto, por otra parte, a las tensiones que hay en La Araucanía, Villagrán sostuvo que “hay que separar los problemas que tengan el gobierno de Chile con los mapuche. Este es un problema de seguridad, acá no tienen nada que ver los mapuche. Acá son terroristas que están actuando y que no sabemos si tienen apellido mapuche o no, pero nos queman camiones”.

En ese sentido, afirmó que en el año 2019 fueron quemadas 458 máquinas y, en lo que va del 2020, “llevamos 525″.

Finalmente, respecto al petitorio, detalló que pidieron que se estableciera un área de descanso para los conductores; que “se manden las modificaciones a la ley antiterrorista”; además, que se entregue -por el Banco Estado- “crédictos blandos a las víctimas del terrorismo”. Asimismo, se solicitó que “haya una oficina donde existan profesionales (por ejemplo, de psicología) para que atiendan a las víctimas y nuestros conductores”.

El ministro, aseguró Villagrán, “ha aceptado todas nuestras peticiones”.