Ministro del Interior responde a camioneros: “No creemos en los ultimátums ni en las amenazas”

“Queremos decir con mucha fuerza de que no nos parece que el camino sean los ultimátums. Los temas no son de fácil solución y los problemas no se resuelven de un día para otro. Requieren trabajo, participación de las organizaciones y de la comunidad”.

Con estas palabras el ministro del Interior, Víctor Pérez, respondió a los gremios de camioneros con los que se reunió esta jornada en La Moneda para abordar los hechos de violencia en la Región de La Araucanía, quienes tras el encuentro no descartaron irse a paro nacional por estos hechos.

“Si el gobierno nada hace, los camioneros vamos a ver la fórmula cómo arreglar el problema de inseguridad que tenemos porque no podemos seguir perdiendo conductores (...). Hasta el momento el señor ministro no ha mostrado que está haciendo la pega”, indicó el presidente de la Federación de Camiones del Sur, José Villagrán.

Dichos que generaron la respuesta del jefe de gabinete durante esta tarde en Palacio. Sobre la cita, Pérez indicó que “les hemos manifestado la decisión, la firme decisión del gobierno de utilizar todos los mecanismos que nos franquea la ley para otorgar tranquilidad, para que todas las personas y trabajadores puedan realizar sus actividades en paz. Ese es un desafío que el gobierno se ha planteado y lo está trabajando intensamente”.

“No creemos en los ultimátums, no creemos en las amenazas. Por lo tanto, seguimos garantizando que el gobierno va realizar todos los esfuerzos necesarios para restablecer el orden y que las personas puedan realizar sus trabajos de forma normal en la Ruta 5”, agregó el secretario de Estado.

Y añadió que “decir ‘un camión más y vamos a paro’ es prácticamente incentivar a que se queme un nuevo camión. Creemos que ese no es el camino y estoy seguir que esa apreciación no resuelve los problemas, sino que puede agravarlo”.

Ley Juan Barrios

Pérez aseguró que en la reunión con los camioneros pudo constatar “frustración, temor, incertidumbre, cansancio, por lo que han vivido el último tiempo”. Por lo que la manera, a su juicio de resolver sus problemas “es conversar y a través de tomar medidas practicas y necesarias para que eso siga adelante”

“Instamos a cada uno de los camioneros seguir entregando un servicio que es fundamental en términos y momentos de pandemia, en que toda la red alimentaria, todo el consumo de la ciudadanía pueda ser garantizado por el trabajo que ellos realizan”, agregó.

En ese sentido afirmó que el Presidente de la República en los próximos días enviará al Congreso lo que se denomina ley Juan Barrios, que establece mayores sanciones por quemas y atentados a camiones, y cuyo nombre recuerda al conductor fallecido en marzo de este año tras ser víctima de un atentado incendiario en Victoria.

“Eso no solamente un proyecto que genera un homenaje sino que transformar que la quema de camiones va a tener concepto de morada, al igual que puede tener una propiedad o morada que se queme y una persona muere en su interior. Y por lo tanto, ese delito de incendio va a tener la misma gravedad que se queme en una propiedad o galón y una persona muera en su interior”, indicó Pérez.

Y agregó que “es una decisión política de respaldar y proteger a quienes realizar una tarea esencial para el abastecimiento de todos los chilenos”.

“La violencia no es el camino para resolver los problemas de La Araucanía”, concluyó.