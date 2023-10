Tren de Aragua: ministro (s) Monsalve valora decisión de Corte de Apelaciones que impide visita de familiares indocumentados a reclusos en Cárcel de Alta Seguridad

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de acoger un recurso interpuesto por Gendarmería que buscaba impedir que familiares indocumentados y no regulados en el país visiten a miembros del Tren de Aragua recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad.

Todo comenzó el pasado 4 de octubre, cuando un grupo de reos -incluyendo a los acusados de la muerte del cabo Daniel Palma y a miembros del Tren de Aragua- protagonizaron una revuelta en sus celdas en rechazo al régimen que les impedía recibir visitas de familiares.

En este marco, el pasado 12 de octubre el juez Patricio Álvarez , del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ordenó a Gendarmería a que se concedieran los permisos correspondientes . “Se autorizó el ingreso a la unidad penal en calidad de visitas de familiares y seres queridos de los imputados, en la medida en que dichas personas cumplan con los requisitos contemplados en las Resoluciones Exentas N° 2598 y N° 6622 de Gendarmería acerca de acreditación de identidad y enrolamiento, con su respectivo pasaporte o cédula de identificación correspondiente a su país de origen vigente”, se indicó.

Durante esta jornada, el ministro (s) Monsalve rechazó el otorgamiento realizado por el juez Álvarez, y valoró que la Corte de Apelaciones haya acogido el recurso de Gendarmería, para impedir tales visitas.

“Nosotros estamos completamente en contra de esa decisión instruida por un juez. Quiero explicar de que se trata: hay personas que están detenidas en una cárcel de alta seguridad por ser parte de una organización criminal altamente peligrosa. El gobierno, a través del Ministerio del Interior, es querellante en esta causa. Cuando el juez autoriza que personas que no están en situación regular en Chile visiten a las personas que están detenidas, significa que no podemos garantizar cuál es la identidad de esas personas, no podemos saber qué antecedentes penales tienen, no podemos saber si tienen vínculos familiares con las personas detenidas, y por lo tanto, es algo con lo cual no estamos de acuerdo y lo rechazamos desde un inicio”, señaló Monsalve.

“Gendarmería recurrió a apelar respecto a esta decisión. Afortunadamente, la Corte de Apelaciones ha revertido esta decisión (...) Sin tener claridad respecto a una identidad de una persona, no se puede permitir que visite a personas detenidas en una cárcel de alta seguridad, además, por delitos graves”, añadió la autoridad.

Prisión preventiva para miembros de la CAM

En esa misma línea, Monsalve valoró esta tarde al Ministerio Público tras obtener la prisión preventiva para cinco presuntos miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que fueron detenidos en el contexto de un ataque incendiario en un camino de Antuco, donde incendiaron dos camiones y generaron lesiones a uno de los conductores.

Al respecto, Monsalve fue requerido por la decisión del Tribunal de Garantía de Los Angeles de aplicar la máxima cautelar a los imputados sin aplicar la figura de “riesgo para la seguridad”. En este sentido, se le consultó por voces que plantean que esto podría facilitar que queden en libertad.

“Creo que eso no es así. Si uno mira la resolución de la jueza, las razones de la prisión preventiva que se expresan son muy claras. Uno, se dejen en prisión preventiva para cumplir con los fines del procedimiento policial. Se dejan en prisión preventiva por peligro de fuga, se dejan en prisión preventiva para proteger a las víctimas. Todas son razones de seguridad pública”, destacó Monsalve.

Medidas por la conmemoración del 18/O

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, también fue requerido por las acciones que desplegará el gobierno en torno a la seguridad pública con motivo de una nueva conmemoración del aniversario del estallido social este 18 de octubre.

“En fechas como esta, hay ciudadanos que pueden querer manifestarse pacíficamente y el gobierno tiene la obligación de garantizar que esa manifestación pacífica se lleve a cabo. Si hay alteraciones del orden público, la tarea del gobierno es restablecer el orden público, si hay delitos, quiero garantizar al país, que esas personas van a ser detenidas como corresponde en un estado de Derecho”, manifestó la autoridad.

Entre los despliegues confirmados, señaló que “el día de mañana (miércoles) en Santiago y en regiones, habrá un poco más de 5 mil efectivos de Carabineros. Obviamente ese desplazamiento se hace en virtud de un previo análisis de los posibles riesgos de amenaza en materia de seguridad que puedan ocurrir en la Región Metropolitana u otras regiones”.

También detalló que junto con los efectivos policiales, “hay cerca de 1.300 medios logísticos, estamos hablando de equipamiento policial que se va a utilizar para resguardar el derecho a manifestarse pacíficamente, la restauración del orden público si es que se altera, y la actuación oportuna de Carabineros si es que ocurren hechos delictuales”.