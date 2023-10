Prisión preventiva para chofer de microbús que colisionó con tren y dejó siete muertos en San Pedro de la Paz

En prisión preventiva quedó el chofer del microbús que colisionó con un tren y dejó a siete personas fallecidas en un hecho ocurrido el 1 de septiembre, en la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

Ese día, a eso de las 8.00, el conductor no respetó las alertas de que el tren se estaba aproximando en el Cruce Boca Sur. Posterior a ello, colisionó gravemente contra un Biotren, de la empresa EFE, que iba en dirección Concepción-Coronel.

Con esos antecedentes, el Ministerio Público formalizó al conductor identificado como Alejo Santander por siete delitos de homicidio, así como también por lesiones y daños.

Para solicitar la prisión preventiva, el fiscal Andrés Barahona presentó imágenes de cámaras de seguridad y los certificados de autopsia. Por su parte, el abogado defensor Raúl Bustos refutó la petición del Ministerio Público basado en fallos anteriores de la misma naturaleza. Además, indicó que no era admisible calificar el hecho como delito de homicidio doloso, sino como un cuasidelito de homicidio y lesiones.

El chofer, que también terminó con lesiones graves tras el choque, permaneció por más de un mes internado en un hospital tras ser operado en cuatro oportunidades.

“Evidentemente que la necesidad de cautela no cumple los estándares para la prisión preventiva respecto de mi representado. Aquí no estamos ante la discusión de fondo. No ha sido comprobado, no hay antecedentes contundentes de que hay una conducta dolosa”, dijo Bustos.

“De acuerdo a todos estos antecedentes estimados por esta magistratura por el momento, existió un dolo eventual puesto que en el momento en que desobedece el pare se presenta con una ausencia de la flecha verde que le permite el traspaso. Traspasa la barrera, la destruye para ingresar al cruce y lograr traspasarlo. Avanzó con el móvil provocando el accidente teniendo presente que es una persona que lleva 30 años conduciendo buses. Tiene la experiencia en buses, tiene la licencia especial para conducir este tipo de vehículos. Debió haber previsto y tenido en cuenta que podría producir un grave accidente”, dijo la jueza Marianne Luisa Schuck.