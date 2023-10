Ahora es el turno del Kandinsky: otro edificio afectado por socavones en Viña del Mar sufre robos en sus departamentos

Luego que se conociera que los residentes del edificio Miramar Reñaca, uno de los tres desalojados producto de los socavones en las dunas de Viña del Mar, revelaran que al menos 10 departamentos de la torre A de ese condominio sufrieron robos, este martes también se conoció que una treintena de inmuebles del edificio Kandinsky también fueron violentados.

La información fue proporcionada por el abogado de la administración del Kandinsky, Pablo Gómez, quien señaló que 19 pisos del edificio y cerca de 36 departamentos fueron vulnerados.

“La información que tenemos es que los 19 pisos que hay en el edificio habrían sido vulnerados por terceras personas. Habrían ingresado, destruido las puertas de acceso y habrían sustraído especies, muebles que se encontraban al interior”, dijo Gómez en conversación con Contigo en Directo de CHV, señalando de paso que no se cumplió el compromiso de resguardar el sector, pese a que quedó establecido por escrito por las autoridades.

El abogado fue enfático en señalar que “hay una responsabilidad de la autoridad desde el momento en que prohíbe el ingreso de los titulares de esos departamentos, de los propietarios, y no inhibe a terceros que ingresen. Ese es un deber de seguridad que le corresponde a la autoridad”. Y añadió: “Vamos a analizar cuáles son las acciones legales que vamos a intentar”.

Si bien es materia de investigación cómo y cuándo se produjo el ilícito, Gómez indicó que todo apunta a que ocurrió hace una o dos noches. Las diligencias están a cargo de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concón.

Primero fue en el Miramar

No obstante, el primer robo fue advertido en el edificio Miramar Reñaca este lunes por un grupo de técnicos que acudieron a revisar los ascensores utilizados durante las mudanzas, los que funcionan con generador eléctrico y durante el fin de semana habían presentado fallas.

Los técnicos “se dieron cuenta que había unos ventanales del edificio abiertos, que se rompieron puertas y así lograron entrar a los departamentos. Esto tiene que haber pasado entre el sábado y el domingo. No hay cámaras, no hay registro, porque no tenemos luz”, cuenta Manuel Ludueña, vocero de la comunidad.

El también propietario critica que “la delegada presidencial lo primero que dijo es que habría seguridad, un perímetro, carabineros, incluso un vehículo municipal, pero parece que no pasó nada, o que no resultó”. En voz de los residentes, reclama que “estamos desamparados. Las autoridades tienen muchos buenos deseos, pero concretamente nada. Con esto, ¿qué nos queda esperar? Tenemos temor de que nos vuelvan a robar. O, Dios no quiera, se tomen estos departamentos”.

Hasta el lugar llegó la PDI para iniciar las diligencias. El subprefecto Carlos Zumarán señaló: “Por instrucción del Ministerio Público, en coordinación con el Laboratorio de Criminalística de Valparaíso, nos trasladamos hasta el edificio Miramar en el sector de Reñaca. En el lugar pudimos comprobar que efectivamente se encuentran 10 departamentos afectados. Algunos presentan solamente daños en el acceso principal y otros con especies sustraídas, lo cual se está verificando con sus propietarios”.