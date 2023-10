El doble drama de los propietarios desalojados por los socavones de Viña del Mar tras robo de al menos 10 departamentos

A los residentes del edificio Miramar Reñaca, uno de los tres desalojados producto de los socavones en las dunas de Viña del Mar, les llueve sobre mojado.

Al hecho de tener que desocupar los departamentos forzosamente producto del riesgo que implica habitarlos al estar próximos a los deslizamientos, se suma un robo registrado presuntamente durante el pasado fin de semana en al menos 10 departamentos de la torre A de ese condominio, que junto a la torre B suma 150 viviendas.

La delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, había establecido un perímetro de seguridad alrededor de los socavones, por el cual fueron deshabitados los edificios, y que es resguardado por carabineros y una patrulla municipal. Además, en octubre autorizó el retiro de enseres por parte de los propietarios bajo un estricto protocolo que les exige una declaración ante notario que exime al Estado de responsabilidad en caso de producirse algún incidente.

El robo en cuestión fue advertido este lunes por un grupo de técnicos que acudieron a revisar los ascensores utilizados durante las mudanzas, los que funcionan con generador eléctrico y durante el fin de semana habían presentado fallas.

Los técnicos “se dieron cuenta que había unos ventanales del edificio abiertos, que se rompieron puertas y así lograron entrar a los departamentos. Esto tiene que haber pasado entre el sábado y el domingo. No hay cámaras, no hay registro, porque no tenemos luz”, cuenta Manuel Ludueña, vocero de la comunidad.

El también propietario critica que “la delegada presidencial lo primero que dijo es que habría seguridad, un perímetro, carabineros, incluso un vehículo municipal, pero parece que no pasó nada, o que no resultó”. En voz de los residentes, reclama que “estamos desamparados. Las autoridades tienen muchos buenos deseos, pero concretamente nada. Con esto, ¿qué nos queda esperar? Tenemos temor de que nos vuelvan a robar. O, Dios no quiera, se tomen estos departamentos”.

“Aparte de no poder usar nuestros departamentos, como la señora Juanita, que tiene 80 años y está de allegada, más encima ahora tiene el temor de que le entren a robar. Efectivamente es un doble drama para nosotros”, agrega el vocero.

11 de septiembre del 2023. Nuevo socavón afecta a parque inmobiliario en las dunas de Viña del Mar. Foto: Dedvi Missene

Trinidad Carreño, una de las propietarias del edificio que no fue afectada por el robo, señala que “esta situación se veía venir. Es indignante. El guardia municipal y el carabinero que está de punto fijo ni cuenta se dieron. A una vecina le rompieron todo el marco de la puerta y le robaron solo cosas chicas. Y hoy la gente que tenía agendada la mudanza no pudo ingresar. Otro drama más. Es patético”.

Denuncia

La comunidad denunció el hecho a la Tenencia Reñaca de Carabineros y el Ministerio Público instruyó peritajes a la Brigadas Investigadoras de Robos (BIRO) de la PDI. La fiscal de turno de Viña del Mar, Romyna Ahumada, estuvo a cargo del procedimiento e informó que se trata de ingresos forzados y que “la primera dificultad (de la investigación) es determinar quiénes vivían en esos departamentos y si hubo especies sustraídas, o no, toda vez que como hubo un cambio de domicilio de manera imprevista, las personas sacaron muchas de sus propiedades, pero no sabes qué quedó en los departamentos”.

La persecutora agregó que durante el robo “el edificio estaba solo con un encargado de seguridad o coordinador de conserjes. No había mayor resguardo según las primeras informaciones que tenemos”. Asimismo, confirmó que no existen cámaras de seguridad en el inmueble -dado que está sin luz-, pero sí en las inmediaciones, por lo que “el trabajo de la BIRO es recuperar dichas cámaras y poder determinar las vías de acceso, quiénes fueron las personas que ingresaron, además de las pericias en cada uno de los departamentos para el levantamiento de evidencia”.

El subprefecto Carlos Zumarán, jefe (s) de la BIRO de Concón, unidad que este martes acudió al lugar, señaló que algunos departamentos “presentan solamente daños en accesos principales y otros con especies sustraídas, lo cual se está verificando con los propietarios”. Y añadió que hay accesos laterales “que presentan signos de haber sido forzados, pero a su vez como el edificio no cuenta con suministro eléctrico las puertas se encuentran sin sus cerraduras, por lo que facilita aun más el acceso”.

Respecto del resguardo al perímetro de seguridad, desde Carabineros informaron que están desplegados en el sector, pero a la altura de la Avenida Concón Reñaca, para evitar que la gente se acerque a los socavones, y que no han recibido denuncias de robos en el Edificio Kandinsky ni en el Santorini Norte. Por su parte, la Municipalidad de Viña del Mar señaló que la patrulla municipal, cuyo rol es preventivo, también está presente y que no advirtió el robo.

A partir de este hecho, la comunidad solicita a las autoridades dotar de servicios básicos al condominio para poder contratar a un nochero o conserje que cuide el edificio. Según ha informado el gobierno, los trabajos de relleno de los socavones, reparación de la calle y construcción de un muro de contención tomarían entre 12 y 14 meses.