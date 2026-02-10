SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tribunal deja en pausa eventual nulidad de la declaración de Eduardo Lagos y defensa insiste en que no delató a Vivanco

    Si bien este martes se discutiría la nulidad de la declaración del imputado, la audiencia fue suspendida por el juez Cristián Sánchez debido a que la defensa de Lagos pidió su inhabilidad.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Eduardo Lagos. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La validez de la declaración que prestó Eduardo Lagos, imputado en la trama bielorrusa, sigue siendo materia de discusión.

    Si bien este martes se realizaría la audiencia en que el Séptimo Juzgado de Garantía revisararía el asunto, a raíz de una solicitud de su defensa, todo se paralizó debido a que el juez Cristián Sánchez se inhabilitó a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva la recusación presentada en su contra.

    El abogado de Lagos, Marcelo Abujiar, pidió al tribunal de alzada capitalino -el viernes 6 de febrero- que se inhabilitara al citado magistrado y a la jueza Patricia Ibacache y el juez Mario Cayul, debido a que consideraban que ya habían emitido un juicio en esta causa que, eventualmente, podría jugarles en contra.

    Por lo mismo, el debate de esta jornada quedó detenido. Sánchez indicó que al existir dicho punto pendiente, no podría continuar con la audiencia. El magistrado precisó que al no haber jueces habilitados dentro de un plazo de 15 días, se reprogramaría la audiencia en una fecha futura.

    “Se presentó una recusación en la Corte de Apelaciones de Santiago, principalmente por el juez que nos tocó el día de hoy, que es el juez Sánchez, por cuanto él en la audiencia de formalización y donde se decreta la medida cautelar de Ángela Vivanco, se pronunció respecto a la solicitud que precisamente se iba a debatir hoy día, que era la nualidad de la declaración”, explicó Abujiar.

    “Él hace una aseveración, dice que la declaración es legítima y eso estaba pendiente de discusión. Eso era precisamente el fin de la audiencia hoy día. Por lo tanto, al haber pronunciado y emitido una resolución respecto al fondo de la audiencia, nosotros creemos que estaba inhabilitado para conocer de esta audiencia", añadió.

    En cuanto al fondo de la discusión, explicó que lo que se pretende es que “la declaración que él efectuó sea la que conste actualmente en la carpeta. El documento que se encuentra actualmente en la carpeta de investigación no es la declaración que Eduardo Lagos efectuó. Eso queremos que quede claro. En ningún momento se está retractando por cuanto eso no corresponde a las palabras que él emitió“.

    El defensor insistió en que Eduardo Lagos jamás incriminó en el supuesto cohecho a la exministra Ángela Vivanco.

    “Se produjo una declaración y una declaración bastante larga. Eso es un hecho objetivo y es indubitado por cuanto concurrió dos días a dependencia del OS7, precisamente a declarar sobre los hechos. El punto es que cuando él recibe un acta con los elementos de la declaración, no correspondía de manera fidedigna a las palabras que él había emitido. Y claramente él, al renunciar a su derecho constitucional de guardar silencio, exige la mínima diligencia de rigurosidad a la hora de dejar el testimonio fiel de su registro”, comentó.

    El defensor agregó: “A él se le preguntó directamente dentro de la declaración, y eso es parte precisamente de la coacción, si se habían efectuado pagos a la ministra Vivanco y él señaló expresamente que no. Y esa fue precisamente la determinación que llevó al fiscal a no seguir con la diligencia”.

    “Es por eso que él no puede firmar la declaración, primero, porque no corresponde a sus dichos y, segundo, porque la diligencia la termina el fiscal”, acotó.

