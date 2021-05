Centros y plataformas de apoyo psicológico, para promover la salud mental de las madres

Terapia para mamás, con Ignacia Yañez

En la cuenta de Instagram terapia para.mamas Ignacia Yañez- orientadora familiar y especialista en salud mental materna- acompaña a embarazadas y madres en crisis a encontrar confianza y bienestar emocional. En cada uno de sus post entrega tips, contenido educativo y de acompañamiento hacia las madres, para cuidar su salud y entender los procesos por los cuales atraviesan.

En terapia, su enfoque de trabajo se centra en generar sesiones capaces de ofrecer un espacio seguro y educativo hacia las madres, para que se den cuenta que en cada uno de sus procesos no están solas y que hay una salida para los tiempos de crisis. Se construye una relación donde son las madres las protagonistas de su crecimiento y bienestar. En sus cursos, ofrece sesiones de acompañamiento en maternidad, con servicios que incluyen también la posibilidad, si es que a la madre le interesa, de incorporar arte terapia.

“El autocuidado es uno de los pilares fundamentales que vemos, transversalmente, en todas las sesiones. La maternidad y paternidad son momentos con mucho potencial de crecimiento y transformación; en esta etapa se abren portales neurológicos que no se hacen en otros momentos de la vida. Probablemente un proceso terapéutico tenga mayor impacto y sea capaz de lograr conectarte mucho más contigo y con la visión de los procesos emocionales, de quien quieres ser y construir esa identidad”, describe Ignacia.

Cada uno de sus cursos se pueden encontrar en su página web www.terapiaparamamas.cl.

Criar de la mano, con Nicole Dimonte

Nicole Dimonte es psicóloga clínica perinatal, y se dedica a acompañar a mujeres y madres a través de un espacio individual o grupales. En su consulta, a través de procesos de psicoterapia, ayuda a sus pacientes a comprender mejor el mundo interno, las emociones, sus historias, tratar de autoconocerse y desde ahí, utilizar ese autoconocimiento como una herramienta para poder criar de manera más consciente y conectada con lo que nos pasa.

“Me parece importante visibilizar las necesidades de las madres, porque muchas veces, sobre todo luego de parir, el foco queda puesto en el bebé y se nos olvida que también hay una madre que tenemos que cuidar. Yo apunto ahí, a poder cuidar y poner en el centro de los cuidados la salud mental materna y el vínculo que están construyendo madre y bebé. Recibo a mujeres que se sienten agobiadas con su embarazo y maternidad. Aquellas que tienen depresión post parto, que les cueste la relación con sus hijos o con su pareja, así como también para romper patrones de daños, manejar ciertas formas emocionales que a veces tenemos con nuestros hijos y que no son las mas adecuadas.”, explica.

Nicole realiza encuentros virtuales, que en el mes de mayo tendrán lugar el domingo 16 desde 4:00 hasta las 5:30 de la tarde, dirigido especialmente para mujeres en puerperio, es decir, aquellas que se encuentran en su primer año post parto. “Se llama Cómo reencontrarme en medio del caos, porque me parece importante visibilizar lo complejo que puede ser la llegada de un hijo y que muchas veces no encontramos que haya un espacio donde podamos hablar de todo eso que nos pasa, porque sí, la llegada de un hijo es maravillosa pero también difícil, y es un periodo de mucha vulnerabilidad. Por estas razones que abrimos este espacio donde fluimos y conversamos un poco de distintas temáticas que ocurren en el puerperio, los cambios físicos, emocionales, en las relaciones”, explica Nicole.

Se puede encontrar más información en su perfil de Instagram @criardelamano

Centro Madre luna

Madre Luna es un centro que se une para acompañar a las mujeres en una de las etapas más hermosas pero a veces la más difícil de una mujer. Ser madre, gestar, parir y seguir siendo mujer se convierte en un desafío constante, ya que puede ocurrir que nos alejemos de nuestra propia esencia. El centro nace luego de dos experiencias que tuvo su fundadora, Javiera Pacheco, en las cuales atravesó por difíciles periodos que le hicieron comprender que no habían suficientes centros de acompañamiento para la mujer, especialmente donde ella reside, en Maipú. “Me imaginé que deben haber muchas mujeres que necesitan apoyo durante su embarazo así como también luego de este”, comenta Javiera.

Este centro ofrece terapias de gimnasia, kinesioterapia y masoterapia pre y post natal. Asimismo, entrega talleres relacionados a la alimentación, preparación de parto, lactancia exitosa y vuelta al trabajo. En la actualidad por situación pandemia ofrecen servicios online y presenciales, tales como kineterapia y a domicilio. Se puede encontrar más información en su Instagram @centromadreluna o en su portal web www.centromadreluna.cl

Co criando con Débora Balbaryski

Débora Balbaryski es madre y psicóloga, creadora de la cuenta @mama_psi.co.criando. Desde hace muchos años trabaja con embarazadas y mamás que encuentran dificultades al momento de priorizarse, y que transitan por la maternidad con culpas, soledades, miedos, ansiedades, estrés, pérdida de identidad y que no se sientan comprendidas.

Su propuesta consiste en trabajar de cerca con aquellas madres que necesitan ayuda en el fortalecimiento de la autoestima, la revalorización, así como también su invitación es gestionar instancias de autocuidado, focalizar en lo que está bajo su control, identificar emociones y necesidades, cultivar la paciencia y ejercitar la comunicación efectiva.

“Es súper importante que las madres puedan priorizarse dado que históricamente a las mujeres nos han enseñado a cuidar muy bien de otros, ya sea parejas, hijos, familiares, amigos. Pero rara vez hay una transmisión de la importancia de cuidar de una misma. Es hora de visibilizar que la salud mental materna es fundamental para la sociedad. Las madres realizamos un trabajo 24/7 que no es remunerado, ni reconocido ni valorado y la falta de apoyo, de redes de contención, de políticas públicas que acompañen colabora en que la maternidad se transite con culpas, soledad y con mucho malestar emocional”, explica Débora.

Dentro de sus servicios ofrece consulta psicológica online y 3 talleres grupales online: “Acompañamiento respetuoso de pataletas”, “Cómo reencontrarse con la pareja en la maternidad” y “Cómo cultivar la paciencia en la maternidad”. Durante el mes de mayo y en especial por el día de la madre realizará un Taller online gratuito que se llama “Mamá importa: cuidando a las que cuidan.”

Escuela Poderosa Infancia

Stephanie Urzúa, educadora de párvulos, cuenta desde su experiencia como madre de 4 hijos que hubo un momento en el que se percató que no existía un lugar para acompañar a las familias en sus procesos de crianza. Fundó la Escuela Poderosa Infancia, un espacio para que las familias puedan sentirse acompañadas y contenidas en la crianza, ya que muchas dudas que surgen cuando nace un bebé no son del todo respondidas y no hay nadie que esté dispuesto a contener, explicar y psicoeducarte en definitiva.

“En ese proceso, las familias no tienen muchas herramientas para criar de manera respetuosa y empiezan a aparecer la repetición de patrones: me pegaban a mí y yo pego a mis hijos... no conozco otra forma de criar”, cuenta Stephanie a modo de ejemplo. La escuela surge en respuesta a esa necesidad para garantizar el respeto por la infancia.

En esta escuela, la mayoría de las participantes son mujeres, y según explica Sthepanie, la participación del padre en la crianza sigue siendo muy baja, por lo que la carga se la lleva en gran medida las madres. “Entonces lógicamente la mamá colapsa, se agota, se cansa, se frustra y se angustia, y después viene la culpa. Además aparecen sus propios fantasmas de infancia”, explica. Ahí es donde aparece Catalina Rosmanich, psicóloga clínica experta en vínculo de apego y trauma, colaboradora de la escuela, quien trabaja con mujeres y madres en etapa de crianza. “Ella es quien dirige los grupos de ayuda, comenzamos con el grupo de Sanando mi niña interna que en la primera sesión tuvo 500 participantes, fue un grupo hermoso y sanador. La verdad es que es un proceso hermoso y de mucha ayuda. Y luego hemos ido haciendo varios talleres relacionados con la mujer, madre, emprendedora y hoy confinada con hijos en clases online. Hay mucho que apoyar”.

A propósito del día de la madre, Escuela Poderosa Infancia tiene una versión renovada del taller experiencial Sanando a mi niña interna el día 13 de mayo a las 21:00hrs vía zoom. Además, a petición de las mismas familias, han creado un programa de acompañamiento al homeschooling para mamás con hijos entre 2 y 5 años, ya que la mayoría ha sacado a sus hijos del jardín. “Con este programa trabajamos con educadoras de párvulos y damos a las familias las herramientas que necesitan para sentirse acompañadas y guiadas en su proceso de educación en casa, que quién sabe cuanto tiempo más dure”, comenta finalmente.

Fundación Soy más

Es una organización sin fines de lucro, que trabaja para mejorar la calidad de vida de jóvenes embarazadas y madres adolescentes. El enfoque de esta fundación es brindarle a las jóvenes apoyo orientado a la formación en un oficio y su posterior empleabilidad. Se basa en el modelo de Cartagena de Indias Juanfe.

Según explica Bárbara Etcheberry, se trabaja en una intervención de 360 grados. Se entrega una formación integral por medio de un apoyo biopsicosocial, educativo y laboral, de modo que logren llevar a cabo sus procesos de vida de forma autónoma y comprometida con su familia y entorno. “Hay que entender que la vulnerabilidad significa desertar al no tener ayuda, acompañamiento. No basta con hacer una plataforma tecnológica, es clave entregar un apoyo integral, por un lado desde el oficio y por el otro desde el autoestima, es súper importante que ellas crean en si mismas y que encuentren las cosas que las motiva”, comenta.