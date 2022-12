Las niñas que dejan de estudiar

“Gabriela Mistral escribió mucho y escribió mucho pensando en los niños y niñas del mundo y en un momento dijo lo siguiente: ‘Muchas de las cosas de las cuales los adultos tenemos urgencia pueden esperar; el niño y la niña, no, no pueden esperar. El niño y la niña están haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él, a ella, no se les puede responder mañana, ustedes se llaman ahora’”, dijo el presidente Gabriel Boric en un discurso hace unas semanas a propósito de la alta cifra de deserción escolar que se dio a conocer por el Centro de Estudios del Mineduc. En específico son 50.529 alumnos que abandonaron el sistema escolar entre 2021 y 2022, una cifra que representa un 24% más respecto a lo que había en 2019 previo a la pandemia.

Las razones son diversas y todas atendibles, pero según Paulina Araneda, Directora de Grupo Educativo y Presidenta del Consejo de la Agencia de la Calidad de la Educación, el género es fundamental en esto. “Hay que entender que tenemos discursos segregados de género y que niñas y niños no están en las mismas posiciones. Necesitamos discurso y promociones distintas en las escuelas. Cuando una chica no asiste es distinto que cuando un chico”, dice.

Según Paulina, lo que está en juego son los roles de género. “En la pandemia lo vimos, la Unicef dio cuenta de esto: las mujeres desde niñas cumplen roles de trabajo doméstico y se diferencian de los varones en esto”. De hecho las niñas presentan más adhesión a la escuela y al sistema educativo en general, sin embargo son las primeras en ser utilizadas para reemplazar a sus madres en casa o salir a hacer labores domésticas cuando la economía familiar tambalea. Según la EANNA del 2012, hay un 30;8% de niñas en puestos de trabajos, la gran mayoría de ellos orientados al comercio minorista y la atención doméstica.

“En la pandemia todos estábamos en una situación difícil y los estudiantes también, porque se desafectaron del sistema y perdieron hábitos, lo que aumenta aún más la desafección porque hace que sea más difícil reincorporarse. Las niñas que tienen que además cumplir con roles domésticos, terminan siendo la reproducción de mujeres sobreexigidas por tareas domésticas y las tareas productivas; la escuela funciona como símil de un trabajo de jornada completa. Es decir, viven la reconocida doble jornada”, explica Paulina. Y la consecuencia de esto es que no solo no adquirieron hábitos como cualquier chico en etapa escolar, sino que también deben tratar de mantenerlos, conciliando con otras tareas que tuvieron que desarrollar.

Para la experta, la cultura del trabajo tiene que ver con sentir que aporto en el espacio que convivo y los niños desarrollan su autonomía en relación a eso. “El trabajo también es trabajo escolar. El punto es cuando ese trabajo te impide el desarrollo pleno de las tareas y de los desafíos que tienen en función de su edad. Eso es una tensión: Cómo compatibilizar ambas cosas y como eso tiene un agraviante. Por ejemplo: Cuando a un niño o niña le piden desgranar porotos, puede ser una tarea que es hasta es entretenida. Pero está supeditada a sus capacidades, como un espacio de contribución a la familia, se asocia a una experiencia de encuentro. El punto con las niñas es que no solo hacen tareas sino que se les empieza a atribuir una responsabilidad. En la niña es su responsabilidad desgranar los porotos o hacer las camas (a pesar de que tengan tareas escolares), y en el niño es una gracia”, agrega Paulina.

Esta tensión puede llevar a muchas niñas a dejar la escuela, porque las familias saben que la educación es lo importante pero no es lo urgente: tienen que salir a trabajar y alguien se tiene que quedar con el abuelo postrado o con la guagua, etc. ¿Quién se queda? ¿Quién sabe mejor hacer estas cosas? Las niñas.

Embarazo adolescente

Otra de las razones de deserción en niñas. Aunque las tasas de embarazos adolescentes vienen disminuyendo en Chile, la pandemia impidió un adecuado control de la natalidad y el acceso pleno de niñas y adolescentes a mecanismos de prevención del embarazo, exponiéndolas a esta situación. En este mismo aspecto según cifras de Estadísticas Vitales del INE, el 7,9% de las personas nacidas en 2017 es hijo (a) de madres menores de 20 años. Sin embargo según la CASEN del 2017 un tercio de las mujeres de menores ingresos han sido madres adolescentes y en el promedio nacional la cifra alcanza a la cuarta parte de la población femenina que declara haber sido madre adolescente, siendo este el factor más relevante para interrumpir los estudios.

“Esto también se asocia a las mujeres (niñas y adolescentes) porque lo que se consigna es el embarazo, no la maternidad o paternidad. Los niños que dejan el sistema escolar no refieren la causa a un embarazo, pueden poner situación económica, que a veces es porque se transforman en padres, pero no lo consignan, a diferencia de las niñas que si esgrimen el embarazo como una razón. Y lo que da cuenta esto, es que son ellas las que ven el embarazo como primera responsabilidad. De hecho las niñas y adolescentes se suelen apoyar con otras mujeres como su madre. Se ve mucho eso, chicas que perseveran en los estudios porque es la madre la que las apoyan”, explica Paulina. Y agrega: “En el caso de los chicos están mucho más protegidos porque no son los que viven con las guaguas. Si a la guagua le da cólicos o sincicial, es la chica, esa adolescente la que no puede ir al colegio”.

La importancia de las expectativas

Por último, el manejo de las expectativas también es un factor relevante de deserción. “Como dice la canción, ‘será un ingeniero o un gran arquitecto’. Ninguno en femenino. La expectativa es como una grúa que te levanta de la cama, que te hace salir. Es importantísimo que tu entorno se movilice para que percebes. Tiene que ver con dar condiciones para que sea posible. Porque no sacas nada con decirle a una niña ‘lo vas a lograr’ pero va a pie pelado por camino de ripio subiendo un cerro. Quizás termine, pero desangrada”, dice Paulina. Por eso hay que hacer que ese camino no sea a costa de ellas.

“Es fundamental que el ministerio no solo hable de hombres y mujeres sino que entienda que hay una diferencia y que las mujeres estudiantes tienen que saltar más barreras que los hombres, y que ese salto de barreras tiene que ser eliminado. Pero mientras eso ocurre, hay que ayudarles a saltarlas y eso tiene que ser diferenciado por género. No basta con decir tienes un espacio, aquí está tu silla. Hay que preguntarles qué necesitan, qué esperan de nosotros”, concluye.